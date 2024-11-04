"วิธีเล่นฟอเร็กซ์" หรือวิธีการเทรด Forex มีอะไรบ้าง

การเทรด Forex เป็นวิธีหนึ่งในการกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณหรือสร้างกำไรจากกลยุทธ์เฉพาะต่างๆ มาดู 9 วิธีในการเทรด Forex หรือ "วิธีเล่นฟอเร็กซ์"จากผู้เชี่ยวชาญกัน
เทรดเดอร์ที่ชาญฉลาดคือผู้ที่ฝึกฝนทักษะผ่านการฝึกฝนและวินัย นอกจากนี้ เขายังวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเทรดและเรียนรู้ที่จะควบคุมจิตวิทยาของตนเอง ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับนักลงทุนทุกคน
กำหนดเป้าหมายและสไตล์การซื้อขายของคุณ
ก่อนที่จะเริ่มการเดินทางใดๆ คุณต้องมีแนวคิดและความคิดเกี่ยวกับวิธีการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เป็นผลให้คุณจะกำหนดเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและระบุวิธีการซื้อขายที่สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ รูปแบบการซื้อขายแต่ละรูปแบบมีความเสี่ยงของตัวเอง และนักลงทุนจำเป็นต้องมีทัศนคติและวิธีการซื้อขายที่แน่นอนเพื่อการค้าขายที่ประสบความสำเร็จ
ตัวอย่างเช่น หากคุณไม่สามารถนอนหลับได้อย่างสงบด้วยสถานะที่เปิดอยู่ คุณควรรักษาสมดุลการซื้อขายของคุณในระหว่างวัน ในทางตรงกันข้าม หากคุณคิดว่าคุณสามารถทำกำไรได้จากการเพิ่มขึ้นของราคาธุรกรรมในช่วงหลายเดือน คุณอาจเป็นเทรดเดอร์ที่เชี่ยวชาญในการถือครองตำแหน่งในระยะยาว
โบรกเกอร์และแพลตฟอร์มการซื้อขาย
การเลือกโบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียงนั้นสำคัญมาก และคุณควรใช้เวลาค้นคว้าความแตกต่างระหว่างโบรกเกอร์เหล่านี้ เช่น นโยบายและวิธีการสร้างตลาด ตัวอย่างเช่น การซื้อขายในตลาดนอกตลาดหรือตลาดสปอตนั้นแตกต่างจากระบบตลาดฟอเร็กซ์
นอกจากนี้ โปรดทราบว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายของโบรกเกอร์เหล่านี้เหมาะกับรูปแบบการวิเคราะห์ของคุณหรือไม่ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการซื้อขายโดยใช้ระดับการย้อนกลับของฟีโบนัชชี แพลตฟอร์มที่คุณใช้จะต้องมีฟังก์ชันในการวาดเส้นฟีโบนัชชี โบรกเกอร์ที่ดีแต่แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ล้าสมัยหรือในทางกลับกันนั้นเป็นปัญหา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ค้นหาโบรกเกอร์ที่เหมาะสมซึ่งมีแพลตฟอร์มที่ทันสมัย
กลยุทธ์ที่สม่ำเสมอ
ก่อนเข้าสู่ตลาดฟอเร็กซ์ คุณต้องกำหนดวิธีการตัดสินใจซื้อขายของคุณเสียก่อน การทำความเข้าใจข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจที่เหมาะสมเกี่ยวกับการเข้าหรือออกจากการซื้อขาย เทรดเดอร์บางคนจะพิจารณาปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับแผนภูมิเพื่อกำหนดเวลาที่ดีที่สุดในการเข้าสู่การซื้อขาย ในขณะที่คนอื่น ๆ จะใช้เฉพาะการวิเคราะห์ทางเทคนิคเท่านั้น
ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้วิธีใด ก็ควรมีความสม่ำเสมออยู่เสมอและตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีการของคุณปรับเปลี่ยนได้ ระบบการวิเคราะห์ของคุณจะต้องติดตามความผันผวนของตลาด
กำหนดจุดเข้าและจุดออก
เทรดเดอร์หลายคนสับสนจากข้อมูลที่ขัดแย้งกันเมื่อดูแผนภูมิในกรอบเวลาที่แตกต่างกัน สัญญาณที่ถือเป็นโอกาสในการซื้อในแผนภูมิรายสัปดาห์อาจเป็นสัญญาณขายในแผนภูมิรายวันได้เช่นกัน
ดังนั้น หากคุณกำลังใช้ทิศทางพื้นฐานของแผนภูมิรายสัปดาห์และใช้แผนภูมิรายวันเพื่อกำหนดเวลา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถซิงโครไนซ์ทั้งสองได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากแผนภูมิรายสัปดาห์แสดงสัญญาณซื้อ ให้รอเพื่อดูว่าแผนภูมิรายวันยืนยันสัญญาณเดียวกันหรือไม่ ระวังการกำหนดเวลาในเวลาเดียวกัน
การคำนวณความคาดหวัง
ความคาดหวังคือสูตรที่คุณใช้เพื่อดูว่าวิธีการของคุณเชื่อถือได้หรือไม่ คุณควรตรวจสอบและคำนวณการซื้อขายที่ชนะเมื่อเทียบกับการซื้อขายที่แพ้ เพื่อพิจารณาว่าการซื้อขายที่ชนะนั้นทำกำไรได้เท่าไรเมื่อเทียบกับการซื้อขายที่แพ้
ย้อนกลับไปดูการซื้อขาย 10 รายการล่าสุดของคุณ หากคุณไม่ได้ทำการซื้อขายใดๆ ให้ดูแผนภูมิที่ระบบบอกให้คุณเข้าหรือออกจากการซื้อขาย กำหนดว่าคุณจะทำกำไรหรือขาดทุน เขียนผลลัพธ์เหล่านี้ลงไป รวมการซื้อขายที่ชนะทั้งหมดของคุณแล้วหารจำนวนนั้นด้วยจำนวนการซื้อขายที่ชนะที่คุณทำโดยใช้สูตร:
K=[1+(L/W)] x P - 1
โดยที่:
K= ความคาดหวัง
W= การซื้อขายที่ชนะโดยเฉลี่ย
L= การซื้อขายที่แพ้โดยเฉลี่ย
P= เปอร์เซ็นต์การชนะ
ตัวอย่างเช่น หากคุณมีการซื้อขาย 10 รายการ ชนะ 6 รายการ และแพ้ 4 รายการ เปอร์เซ็นต์การชนะของคุณจะอยู่ที่ 6/10 หรือ 60% หากการซื้อขาย 6 รายการนั้นให้ผลตอบแทน $2,400 แสดงว่าผลกำไรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ $2,400/6 = $400 หากคุณสูญเสีย $1,200 การสูญเสียโดยเฉลี่ยจะเท่ากับ $1,200/4 = $300 แทนตัวเลขเหล่านี้ลงในสูตรแล้วคุณจะได้: K = [1+(400/300)] x 0.6 - 1 = 0.40 หรือ 40% ความคาดหวัง 40% หมายความว่าวิธีการของคุณจะจ่ายเงินให้คุณ 40 เซ็นต์ต่อหนึ่งดอลลาร์ในระยะยาวหากคุณรักษาระดับความเสี่ยงที่เทียบเท่ากับ 1% ของบัญชีของคุณในแต่ละการซื้อขาย
การมีสมาธิและยอมรับการสูญเสีย
เมื่อคุณได้ฝากเงินเข้าบัญชีแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องจำไว้คือเงินของคุณมีความเสี่ยง ดังนั้นเงินนี้ไม่ควรนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตทั่วไป ให้คิดว่าเงินที่คุณซื้อขายเป็นเหมือนเงินสำหรับวันหยุดพักผ่อน เมื่อวันหยุดพักผ่อนสิ้นสุดลง เงินของคุณก็จะหายไป
มีทัศนคติแบบเดียวกันนี้ต่อการซื้อขายของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมทางจิตใจที่จะยอมรับการสูญเสียเล็กน้อย ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการความเสี่ยงของคุณ การมุ่งเน้นไปที่การซื้อขายของคุณและยอมรับการสูญเสียเล็กน้อยแทนที่จะนับมูลค่าสุทธิของคุณอยู่ตลอดเวลา จะทำให้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น
วงจรเชิงบวก
วงจรข้อเสนอแนะเชิงบวกเกิดขึ้นจากผลลัพธ์ของการซื้อขายที่ดำเนินการอย่างดีตามแผนของคุณ เมื่อคุณวางแผนการซื้อขายและดำเนินการอย่างดี คุณจะสร้างรูปแบบข้อเสนอแนะเชิงบวก ความสำเร็จจะหล่อเลี้ยงความสำเร็จ ซึ่งจะสร้างความมั่นใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการซื้อขายนั้นทำกำไรได้ แม้ว่าคุณจะขาดทุนเล็กน้อย หากคุณยึดมั่นกับแผนการซื้อขายของคุณ คุณจะสร้างวงจรข้อเสนอแนะเชิงบวก
วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานในตอนท้ายสัปดาห์
ในช่วงสุดสัปดาห์ เมื่อตลาดปิดทำการ ให้ศึกษาแผนภูมิรายสัปดาห์เพื่อค้นหาแผนภูมิหรือข่าวสารที่อาจส่งผลต่อการซื้อขายของคุณ บางทีรูปแบบอาจกำลังสร้างจุดสูงสุดสองจุด และผู้เชี่ยวชาญและข่าวสารกำลังบ่งชี้ว่าตลาดกำลังกลับตัว ซึ่งเป็นรูปแบบสะท้อนกลับที่สามารถกระตุ้นผู้เชี่ยวชาญได้ จากนั้นผู้เชี่ยวชาญจะเสริมรูปแบบนั้น ด้วยมุมมองที่เป็นกลาง คุณจะดำเนินการตามแผนที่ดีที่สุดของคุณได้ รอให้การตั้งค่าของคุณพร้อมและเรียนรู้ที่จะอดทน
ติดตามผลลัพธ์
การติดตามผลลัพธ์เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยม พิมพ์แผนภูมิออกมาและระบุเหตุผลทั้งหมดสำหรับการซื้อขาย รวมถึงปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของคุณ ทำเครื่องหมายแผนภูมิของคุณด้วยจุดเข้าและจุดออก แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องใดๆ บนแผนภูมิ รวมถึงเหตุผลทางอารมณ์ในการดำเนินการ คุณตื่นตระหนกหรือไม่ คุณโลภมากเกินไปหรือไม่ คุณวิตกกังวลหรือไม่ คุณจะพัฒนาการควบคุมทางจิตวิทยาและวินัยในการปฏิบัติตามระบบของคุณแทนที่จะเป็นนิสัยหรืออารมณ์ก็ต่อเมื่อคุณสามารถกำหนดการซื้อขายของคุณให้เป็นวัตถุเท่านั้น
บทสรุป
ขั้นตอนข้างต้นจะแนะนำคุณให้รู้จักแนวทางการซื้อขายอย่างเป็นระบบและจะช่วยให้คุณกลายเป็นผู้ซื้อขายที่เชี่ยวชาญยิ่งขึ้น การซื้อขายเป็นศิลปะ และวิธีเดียวที่จะเชี่ยวชาญมากขึ้นคือการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและมีวินัย
ตราสารทางการเงินที่เรานำเสนอ โดยเฉพาะ CFD อาจมีความเสี่ยงสูง
โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน
การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน
เนื้อหาของบทความนี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและวัตถุประสงค์ในการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนภายใต้กฎหมายของเบลีซ
ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตเสมอ และลูกค้าที่ตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลนี้ถือเป็นความเสี่ยงของตนเองทั้งหมด XTB จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไรใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว การตัดสินใจซื้อขายทั้งหมดควรขึ้นอยู่กับวิจารณญาณที่เป็นอิสระของคุณเสมอ