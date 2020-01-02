การวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร?

โดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์มีสองวิธีในการเข้าถึงตลาดเพื่อพิจารณาว่าตลาดจะขึ้นหรือลง สิ่งเหล่านี้เรียกว่าการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นวิธีการที่คล้ายกับตอนที่คุณซื้อรถยนต์ คุณสามารถวิเคราะห์ราคาของมันได้ แต่ในทางกลับกัน คุณสามารถดูเครื่องยนต์ ตัวถัง และอื่นๆ อีกมากมาย
ในขณะที่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลทางเศรษฐกิจของบริษัท สินค้าโภคภัณฑ์ หรือสกุลเงิน การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะมุ่งเน้นไปที่กราฟเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น
ในฐานะหนึ่งในวิธีการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่เทรดเดอร์ใช้เพื่อระบุโอกาสในการซื้อขายหลักการของการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีอยู่ 3 ประการหลัก:
- ตลาดสะท้อนทุกสิ่งแล้ว
- ราคาจะเคลื่อนไหวเป็นแนวโน้ม
- ประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอย
ราคาตลาดสะท้อนปัจจัยทุกอย่าง
การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณา เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา โดยไม่สนใจปัจจัยพื้นฐาน เพราะปัจจัยทั้งหมดที่ส่งผลต่อราคาตลาดถือว่า สะท้อนอยู่ในราคาที่เคลื่อนไหวแล้ว ดังนั้นสิ่งที่นักวิเคราะห์ต้องตรวจสอบคือ ราคาตลาดเอง
แม้เหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ อาจส่งผลต่อตลาดบางแห่ง นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะไม่สนใจเหตุผลเหล่านี้ แต่จะให้ความสำคัญกับ กราฟ ราคา รูปร่าง รูปแบบ และการก่อตัวที่เกิดขึ้นบนกราฟ เป็นหลัก
ราคาเคลื่อนไหวเป็นแนวโน้ม
ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เชื่อกันว่าการเคลื่อนไหวของราคาเป็นไปตามแนวโน้ม ซึ่งหมายความว่าหลังจากแนวโน้มได้รับการยืนยันแล้ว การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตจะถูกพิจารณาว่ามีแนวโน้มที่จะไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มมากกว่าที่จะสวนทางกับแนวโน้ม กลยุทธ์การซื้อขายทางเทคนิคส่วนใหญ่อิงตามแนวคิดนี้
ประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอย
หัวใจสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือความเชื่อที่ว่า ประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอย ตัวอย่างเช่น หากคู่สกุลเงิน EUR/USD เพิ่มขึ้นก่อนการประชุมของ FED เทรดเดอร์อาจซื้อคู่สกุลเงินนี้ก่อนการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป ดังนั้นนักวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงใช้ข้อมูลราคาในอดีตเพื่อช่วยคาดการณ์ทิศทางราคาที่อาจเกิดขึ้น นี่คือที่มาของระดับแนวรับและแนวต้าน
กราฟมักสร้างรูปร่างหรือรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำในอดีต การวิเคราะห์รูปแบบเหล่านี้ช่วยให้นักวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถคาดการณ์ความเป็นไปได้ของการเคลื่อนไหวตลาดในอนาคต หลักการนี้เน้นที่ความเชื่อว่าการซื้อขายเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นสูง การวิเคราะห์รูปแบบราคาในอดีตจึงช่วยให้นักวิเคราะห์มีความได้เปรียบก่อนเปิดการซื้อขาย รูปร่างเหล่านี้เรียกว่ารูปแบบราคา (Price Patterns)
การคาดการณ์อนาคต
การวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการ คาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต โดยอิงจากการตรวจสอบ ราคาที่เคลื่อนไหวในอดีต นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่า หากดัชนี DAX กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา มีความเป็นไปได้ที่ราคาจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามแนวโน้มขาขึ้น
มีเทคนิคหลากหลายในการระบุแนวโน้มของตลาด แต่เช่นเดียวกับการพยากรณ์อากาศ การวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่สามารถทำนายผลลัพธ์ได้ทั้งหมดอย่างแม่นยำ 100% อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์เหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถคาดการณ์สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นกับราคาเมื่อเวลาผ่านไป และใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีเหตุผล
ตราสารทางการเงินที่เรานำเสนอ โดยเฉพาะ CFD อาจมีความเสี่ยงสูง โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน
เนื้อหาของบทความนี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและวัตถุประสงค์ในการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนภายใต้กฎหมายของเบลีซ
ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตเสมอ และลูกค้าที่ตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลนี้ถือเป็นความเสี่ยงของตนเองทั้งหมด XTB จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไรใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว การตัดสินใจซื้อขายทั้งหมดควรขึ้นอยู่กับวิจารณญาณที่เป็นอิสระของคุณเสมอ