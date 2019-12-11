-
คำสั่ง Stop loss และ Take profit เป็นคุณลักษณะอัตโนมัติที่มีให้ใช้งานบนทั้งแพลตฟอร์มการลงทุน xStation และ MT4 เพื่อที่จะปิดการลงทุนเมื่อราคาแตะระดับใดๆ ที่คุณได้เลือกไว้
-
Stop loss เป็นส่วนที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการลงทุน
-
คำสั่ง Take profit เป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมในการทำให้คุณแน่ใจว่าคุณจะได้กำไรแน่นอนถ้าราคาแตะเป้าหมาย
-
ทั้งคำสั่ง Stop loss และ Take profit จะถูกลงมืออัตโนมัติโดยระบบของเรา-ดังนั้นคุณไม่ต้องลงมือจัดการด้วยตัวเองเพื่อจะแมซท์ราคาตามคำสั่งของคุณ
-
เครื่องมือคำนวณการลงทุนของ XTB ที่พร้อมให้บริการบน xStation อาจจะช่วยคุณในการเลือกระดับของ Stop loss และ Take profit ที่เหมาะกับวิธีการในการลงทุนและการรับมือกับความเสี่ยงของคุณ
วิธีการในการติดตั้งคำสั่ง Stop loss และ Take profit
มีหลายวิธีการในการติดตั้งคำสั่ง Stop loss และ Take profit ใน xStation แต่วิธีการที่ละเอียดที่สุดสามารถทำได้ในหน้าต่างคำสั่งโดยใช้เครื่องมือคำนวณของนักลงทุน
หลังจากการเลือกตลาด ขนาดและทิศทางของการลงทุนคุณสามารถตั้งค่าคำสั่ง Stop loss และ Take profit โดยขึ้นอยู่กับตัวเลขของข้อมูลตัวใดตัวหนึ่ง เช่น:
-
ระดับราคาของตลาด เช่น 1.1320
-
จำนวนของ pips ที่ขยับ เช่น 80 pips
-
มูลค่าของกำไรหรือขาดทุน เช่น £550
-
อัตราร้อยละความเสี่ยงหรือรางวัลเทียบกับต้นทุนในบัญชี เช่น 15%
ในตัวอย่างด้านบน มีpip 20 จุด Stop Loss ถูกตั้งอยู่ที่ตลาด EUR/USD โดยธุรกรรมเป็นแบบขายและมีขนาด 1 ลอต
ตัวอย่างนี้ คำสั่ง Stop loss ถูกตั้งอยู่ที่ระดับของราคาที่ 1.11473 และถ้าราคาแตะระดับของ Stop loss คุณจะถูกปิดการลงทุนโดยอัตโนมัติหากมีการขาดทุนที่ £151.16 ซึ่งเป็น 0.15% ของต้นทุนที่ถูกลงทุนทั้งหมด
ขึ้นอยู่กับการรับมือต่อความเสี่ยงของคุณ คุณสามารถตั้งค่าคำสั่งที่เหมาะกับความต้องการของคุณโดยไม่จำเป็นต้องคำนวนด้วยตัวเอง วิธีการเดียวกับนี้ยังใช้ได้กับคำสั่ง Take profit อีกด้วย โดยคุณสามารถออกตั๋วเพื่อปิดสถานะการลงทุนของคุณเมื่อคุณไ้ดกำไรตามเป้าหมายแล้ว
นอกเหนือไปจากนั้นแล้ว หากคุณไม่ได้ตั้งค่าคำสั่ง Stop Loss หรือ Take Profit เมื่อทำการลงทุน คุณยังคงสามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขได้ เพื่อดำเนินการตามที่กล่าวเพียงแค่ค้นหาการลงทุนในแถบ ‘สถานะการลงทุนที่เปิดอยู่’
เมื่อคุณได้พบสถานะที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว มองหาคอลัมน์ SL (Stop Loss) หรือ TP (Take Profit) และขึ้นอยู่กับคำสั่งที่คุณต้องการใช้ กดปุ่ม ‘+’ หลังจากนั้นคุณจะสามารถตั้งค่าคำสั่งตามราคา pip หรือมูลค่าทางการเงิน
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวการบริหารจัดการความเสี่ยง