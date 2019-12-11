อ่านเพิ่มเติม

คำสั่ง Stop Loss และ Take Profit

คำสั่ง Stop loss และ Take profit เป็นคุณลักษณะอัตโนมัติที่มีให้ใช้งานบนทั้งแพลตฟอร์มการลงทุน xStation และ MT4 เพื่อที่จะปิดการลงทุนเมื่อราคาแตะระดับใดๆ ที่คุณได้เลือกไว้

  • Stop loss เป็นส่วนที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการลงทุน

  • คำสั่ง Take profit  เป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมในการทำให้คุณแน่ใจว่าคุณจะได้กำไรแน่นอนถ้าราคาแตะเป้าหมาย

  • ทั้งคำสั่ง Stop loss และ Take profit จะถูกลงมืออัตโนมัติโดยระบบของเรา-ดังนั้นคุณไม่ต้องลงมือจัดการด้วยตัวเองเพื่อจะแมซท์ราคาตามคำสั่งของคุณ

  • เครื่องมือคำนวณการลงทุนของ XTB ที่พร้อมให้บริการบน xStation  อาจจะช่วยคุณในการเลือกระดับของ Stop loss และ Take profit ที่เหมาะกับวิธีการในการลงทุนและการรับมือกับความเสี่ยงของคุณ

วิธีการในการติดตั้งคำสั่ง Stop loss และ Take profit 

มีหลายวิธีการในการติดตั้งคำสั่ง Stop loss และ Take profit ใน xStation แต่วิธีการที่ละเอียดที่สุดสามารถทำได้ในหน้าต่างคำสั่งโดยใช้เครื่องมือคำนวณของนักลงทุน 

หลังจากการเลือกตลาด ขนาดและทิศทางของการลงทุนคุณสามารถตั้งค่าคำสั่ง Stop loss และ Take profit โดยขึ้นอยู่กับตัวเลขของข้อมูลตัวใดตัวหนึ่ง เช่น:

  • ระดับราคาของตลาด เช่น 1.1320

  • จำนวนของ pips ที่ขยับ เช่น 80 pips

  • มูลค่าของกำไรหรือขาดทุน เช่น  £550

  • อัตราร้อยละความเสี่ยงหรือรางวัลเทียบกับต้นทุนในบัญชี เช่น 15%

ในตัวอย่างด้านบน มีpip  20 จุด Stop Loss ถูกตั้งอยู่ที่ตลาด EUR/USD โดยธุรกรรมเป็นแบบขายและมีขนาด 1 ลอต

ตัวอย่างนี้ คำสั่ง Stop loss ถูกตั้งอยู่ที่ระดับของราคาที่ 1.11473 และถ้าราคาแตะระดับของ Stop loss คุณจะถูกปิดการลงทุนโดยอัตโนมัติหากมีการขาดทุนที่  £151.16 ซึ่งเป็น 0.15% ของต้นทุนที่ถูกลงทุนทั้งหมด 

ขึ้นอยู่กับการรับมือต่อความเสี่ยงของคุณ คุณสามารถตั้งค่าคำสั่งที่เหมาะกับความต้องการของคุณโดยไม่จำเป็นต้องคำนวนด้วยตัวเอง วิธีการเดียวกับนี้ยังใช้ได้กับคำสั่ง  Take profit อีกด้วย โดยคุณสามารถออกตั๋วเพื่อปิดสถานะการลงทุนของคุณเมื่อคุณไ้ดกำไรตามเป้าหมายแล้ว

นอกเหนือไปจากนั้นแล้ว หากคุณไม่ได้ตั้งค่าคำสั่ง Stop Loss หรือ Take Profit เมื่อทำการลงทุน คุณยังคงสามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขได้ เพื่อดำเนินการตามที่กล่าวเพียงแค่ค้นหาการลงทุนในแถบ ‘สถานะการลงทุนที่เปิดอยู่’  

เมื่อคุณได้พบสถานะที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว มองหาคอลัมน์ SL (Stop Loss) หรือ TP (Take Profit) และขึ้นอยู่กับคำสั่งที่คุณต้องการใช้ กดปุ่ม ‘+’ หลังจากนั้นคุณจะสามารถตั้งค่าคำสั่งตามราคา ​pip  หรือมูลค่าทางการเงิน

