อ่านเพิ่มเติม

การตั้งค่า Stop Loss Take Profit และ Trailing Stop

บทความที่เกี่ยวข้อง:
fundamental analysis education
เวลาอ่าน: 1 นาที

อย่างที่เราได้อธิบายไว้แล้วในบทเรียนคำศัพท์พื้นฐาน หนึ่งในกุญแจสู่ความสำเร็จในตลาดการเงินระยะยาว คือ การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ นั่นเป็นเหตุผลที่การตั้งค่าจุดตัดขาดทุนและจุดเอากำไร ควรถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขายของคุณ

เนื้อหาคอนเทนต์

* ในช่วงที่ทำการบันทึกวิดีโอเหล่านี้ ข้อกำหนดเรื่องการป้องกันยอดคงเหลือติดลบ ได้เริ่มมีผลมาตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 นั่นหมายความว่า แม้ว่าคุณจะไม่มีทางขาดทุนเกินยอดเงินในบัญชีของคุณ แต่คุณก็ยังมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นอยู่

ในบทนี้คุณจะได้เรียนรู้:

  • วิธีการตั้งค่า stop loss บน xStation 5
  • วิธีการตั้งค่า take profit บน xStation 5
  • จุดตัดขาดทุนแบบยืดหยุ่น (Trailing stop) และวิธีการตั้งค่าดังกล่าวบน xStation 5

มาดูวิธีการใช้ แพลตฟอร์ม xStation 5 ของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าคุณรู้วิธีควบคุมความเสี่ยงและเพิ่มศักยภาพการเทรดของคุณ

การตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit

วิธีแรกและวิธีที่ง่ายที่สุดในการตั้งค่า Stop Loss หรือ Take Profit ให้กับสถานะของคุณ คือ ตั้งค่าทันทีที่เปิดสถานะ

เพียงป้อนระดับราคาที่ต้องการลงไปในช่อง Stop Loss และ Take Profit และจำไว้ว่า Stop Loss จะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อตลาดเคลื่อนไหวผิดไปจากที่คุณคาด (มันจึงเรียกว่า จุดตัดขาดทุน) ในขณะที่ Take Profit จะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อราคาถึงเป้าหมายกำไรที่คุณกำหนด หากคุณเปิดสถานะซื้อ คุณจะได้รับอนุญาตให้ตั้งระดับ Stop Loss ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบันและระดับ Take Profit เหนือราคาตลาดปัจจุบัน หากคุณเปิดสถานะขาย การตัดขาดทุนจะต้องอยู่เหนือระดับราคาที่เปิดสถานะและจุดเอากำไรจะต่ำกว่าราคาที่เปิดสถานะ

สิ่งสำคัญคือ ต้องจำไว้ว่า Stop Loss (SL) หรือ Take Profit (TP) จะเชื่อมโยงกับสถานะที่เปิดหรือคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการอยู่เสมอ คุณสามารถปรับทั้งสองอย่างได้หลังจากเปิดสถานะและคุณกำลังวิเคราะห์ตลาด มันเป็นคำสั่งป้องกันสถานะของคุณ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเปิดสถานะใหม่ คุณสามารถตั้งค่าใหม่ได้เสมอหลังเปิดสถานะ แต่เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ตั้งค่าป้องกันดังกล่าวเอาไว้สำหรับสถานะที่คุณเปิดทุกครั้ง

การตั้งค่าระดับ Stop Loss และ Take Profit

วิธีที่ง่ายที่สุดในการตั้งค่า SL/TP ให้กับสถานะที่คุณเปิดอยู่ คือ การลากเส้นบนกราฟ เพียงลากและวางเส้นระดับราคาขึ้นหรือลงในระดับที่ต้องการ

เมื่อคุณกำหนดค่า SL/TP แล้ว เส้น SL/TP จะปรากฏบนแผนภูมิกราฟ ด้วยวิธีนี้ คุณยังสามารถแก้ไขระดับ SL/TP ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

นอกจากนี้ ยังมีอีกสองวิธีในการตั้งระดับ Stop Loss และ Take Profit ผ่านเทอร์มินัล (Terminal) ประการแรก หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขระดับ SL/TP เพียงดับเบิลคลิกที่คำสั่งซื้อที่เปิดหรือรอดำเนินการอยู่ จากนั้น หน้าต่างใหม่พร้อมรายละเอียดการเทรดจะถูกเปิดขึ้นมา  หน้าต่างแก้ไขคำสั่งซื้อจะปรากฏขึ้นและตอนนี้คุณสามารถป้อนหรือแก้ไขระดับ SL/TP ตามราคาตลาดในขณะนั้น โดยกำหนดค่าให้ห่างจากราคาดังกล่าวได้ตามต้องการ

วิธีที่สองนั้นเร็วกว่า สิ่งที่คุณต้องทำคือ การระบุระดับจากเทอร์มินัล คุณเพียงคลิกที่ปุ่ม“ +” ในคอลัมน์ SL หรือ TP และป้อนระดับที่คุณต้องการ อย่างที่คุณเห็น มันเป็นเรื่องง่ายและมีประโยชน์เมื่อคุณต้องทำการตัดสินใจซื้อขายอย่างรวดเร็ว

จุดตัดขาดทุนแบบยืดหยุ่น (Trailing Stop)

Stop Loss มีจุดประสงค์เพื่อลดการขาดทุนเมื่อตลาดเคลื่อนไหวตรงข้ามกับสถานะของคุณ แต่สามารถช่วยให้คุณล็อคกำไรได้เช่นกัน

ถ้านั่นฟังดูสับสน - ไม่ต้องกังวล มันง่ายมากที่จะเข้าใจ

สมมติว่า คุณเปิดสถานะมานานแล้วและตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดไว้ ทำให้การสถานะของคุณเป็นผลกำไรในปัจจุบัน Stop Loss เดิมของคุณซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าราคาเปิดของคุณตอนนี้ สามารถเคลื่อนไปยังราคาที่คุณเปิดสถานะ (เพื่อให้คุณเท่าทุน) หรือสูงกว่าราคาที่คุณเปิดสถานะ (เพื่อรับประกันผลกำไรให้คุณ)

ในการทำให้กระบวนการนี้เป็นแบบอัตโนมัติ คุณสามารถทำโดยตั้งค่า Trailing Stop นี่อาจเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างแท้จริงสำหรับการบริหารความเสี่ยงของคุณ โดยเฉพาะเมื่อการเปลี่ยนแปลงราคามีความรวดเร็วหรือเมื่อคุณไม่สามารถตรวจสอบตลาดได้อย่างต่อเนื่อง ทันทีที่สถานะเปลี่ยนเป็นกำไร Trailing Stop ของคุณจะตั้งค่าใหม่ขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาระยะห่างตามที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้


เมื่อปฏิบัติตามตัวอย่างข้างต้นแล้ว โปรดตระหนักว่าสถานะของคุณจะต้องทำกำไรได้มากพอที่ Trailing Stop จะเคลื่อนไหวเหนือราคาเปิดของคุณ ก่อนที่มันจะทำการล็อคกำไรให้กับคุณ

Trailing Stop (TS) จะเชื่อมติดไปกับสถานะที่เปิดอยู่ แต่มันเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่า ถ้าคุณใช้คำสั่งนี้ในโปรแกรม MT4 คุณจะต้องเปิดแพลตฟอร์มค้างไว้เพื่อให้มันดำเนินการตามคำสั่ง อย่างไรก็ตาม หากคุณทำการซื้อขายบน xStation คำสั่ง Trailing Stops ของคุณจะยังคงใช้งานแม้ว่าคุณจะออกจากระบบแล้วก็ตาม

ในการตั้งค่า TS ให้คลิกขวาที่สถานะที่เปิด ในหน้าต่าง 'Terminal' และระบุค่าระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างระดับเอากำไรและราคาปัจจุบัน ในเมนู Trailing Stop

หลังจาก Trailing Stop ถูกเปิดใช้งานแล้ว จากนี้ไป หากราคาเปลี่ยนแปลงไปและทำให้เกิดกำไร ระบบจะเคลื่อนระดับตัดขาดทุนตามราคาตลาดไปโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถปิดการใช้งาน Trailing Stops ได้อย่างง่ายดาย โดยคลิกที่กล่อง Trailing Stop ในโมดูลแก้ไขสถานะ

อย่างที่คุณเห็น xStation 5 นำเสนอวิธีมากมายในการปกป้องสถานะของคุณได้ภายในเวลาเพียงหนึ่งวินาที อย่าลืมว่า การเทรดทุกครั้งมีความเสี่ยงและการสูญเสียอาจมากเกินกว่าเงินทุนของคุณ

เกี่ยวข้อง บทความ

1 นาที
ทำความรู้จักกับ MACD (Moving Average Convergence Divergence)

อ่านเพิ่มเติม
1 นาที
แนวรับและแนวต้าน - แนวรับและแนวต้านคืออะไร?

อ่านเพิ่มเติม
1 นาที
ช่วงเวลาในตลาดโลก

อ่านเพิ่มเติม

หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติม

ฟอเร็ก สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี หุ้น fundamental analysis CFDs ETFs แพลตฟอร์ม glossary คำแนะนำ Investire become a Trader education investing strategy Sustainability

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก