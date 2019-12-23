อ่านเพิ่มเติม

รู้จัก Short position (สถานะขาย) คืออะไร?

Short position คืออะไร

การเป็น Short ตลาดหมายถึงว่าคุณกำลังขายหลักทรัพย์บางส่วนที่สามารถขายได้ในตลาด โดยคุณมีความคาดหวังว่าตราสารทางการเงินนั้นกำลังลดมูลค่า

  • สิ่งที่ตรงกันข้ามของ short position (สถานะขาย) คือ  long position (สถานะซื้อ)

ถ้าหากนักลงทุนคาดว่าตราสารการเงินที่ถูกเลือกนั้นจะลดมูลค่า พวกเขามักจะถือ short position (สถานะขาย) สำหรับตราสารนั้น พูดอีกอย่างหนึ่งเขาจะขายตราสารนั้น คำว่า ‘short’หรือ ‘สั้น’ไม่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาที่นักลงทุนวางแผนจะถือสถานะในตลาดก่อนที่จะปิดสถานะแต่อย่างใด

เมื่อลงทุนในแชร์ที่ไม่ใช่ซีแอฟดีแชร์ การถือ short position (สถานะขาย)มีความเกี่ยวข้องกับการยืมแชร์จากโบรกเกอร์ ซึ่งโบรกเกอร์เป็นเจ้าของแชร์เหล่านี้และโบรกเกอร์สามารถให้ลูกค้าหรือหุ้นส่วนในการทำธุรกรรมของโบรกเกอร์ยืมแชร์ได้ พูดอย่างทั่วไปๆ ไปว่าเป็นลักษณะของการขายตราสารทางการเงินที่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในสถานะของนักลงทุน

เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการถือ short position (สถานะขาย) คือ  long position (สถานะซื้อ) บนแพลตฟอร์ม xStation คุณสามารถเข้าไปอ่านบทความของเราเกี่ยวกับวิธีในการวางการลงทุนบน xStation5 ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

