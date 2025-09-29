อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่น: เงินเฟ้อสเปนออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ อยู่ที่ -0.4% รายเดือน 📉

14:10 29 กันยายน 2025

🕗 08:00 น. BST, สเปน – ข้อมูลยอดค้าปลีก เดือนสิงหาคม

  • ยอดค้าปลีกสเปน (YoY): จริง 4.5%; ก่อนหน้า 4.7%

🕗 08:00 น. BST, สเปน – ข้อมูลเงินเฟ้อ เดือนกันยายน

  • HICP สเปน (MoM): จริง 0.1%; คาดการณ์ 0.3%; ก่อนหน้า 0.0%

  • HICP สเปน (YoY): จริง 3.0%; คาดการณ์ 3.0%; ก่อนหน้า 2.7%

  • CPI สเปน (MoM): จริง -0.4%; คาดการณ์ -0.2%; ก่อนหน้า 0.0%

  • CPI สเปน (YoY): จริง 2.9%; คาดการณ์ 3.1%; ก่อนหน้า 2.7%

  • Core CPI (YoY): จริง 2.3%; ก่อนหน้า 2.4%

สรุป:
เงินเฟ้อในสเปนพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งปี สนับสนุนมุมมองว่า ECB จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนหน้า

  • ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 3% YoY ในเดือนกันยายน เทียบกับ 2.7% ในเดือนสิงหาคม สอดคล้องกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์

  • อย่างไรก็ตาม ข้อมูลรายเดือนสะท้อนว่าราคา ปรับตัวลดลง ทำให้รายงานโดยรวมออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาด

  • ปฏิกิริยาตลาดตอนนี้ยังผสมผสานกัน โดยดัชนี SPA35 อ่อนตัวเล็กน้อย

 

 

หุ้น:
