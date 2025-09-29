ข่าวเด่น: เงินเฟ้อสเปนออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ อยู่ที่ -0.4% รายเดือน 📉

🕗 08:00 น. BST, สเปน – ข้อมูลยอดค้าปลีก เดือนสิงหาคม
ยอดค้าปลีกสเปน (YoY): จริง 4.5%; ก่อนหน้า 4.7%
🕗 08:00 น. BST, สเปน – ข้อมูลเงินเฟ้อ เดือนกันยายน
HICP สเปน (MoM): จริง 0.1%; คาดการณ์ 0.3%; ก่อนหน้า 0.0%
HICP สเปน (YoY): จริง 3.0%; คาดการณ์ 3.0%; ก่อนหน้า 2.7%
CPI สเปน (MoM): จริง -0.4%; คาดการณ์ -0.2%; ก่อนหน้า 0.0%
CPI สเปน (YoY): จริง 2.9%; คาดการณ์ 3.1%; ก่อนหน้า 2.7%
Core CPI (YoY): จริง 2.3%; ก่อนหน้า 2.4%
สรุป:
เงินเฟ้อในสเปนพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งปี สนับสนุนมุมมองว่า ECB จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนหน้า
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 3% YoY ในเดือนกันยายน เทียบกับ 2.7% ในเดือนสิงหาคม สอดคล้องกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลรายเดือนสะท้อนว่าราคา ปรับตัวลดลง ทำให้รายงานโดยรวมออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาด
ปฏิกิริยาตลาดตอนนี้ยังผสมผสานกัน โดยดัชนี SPA35 อ่อนตัวเล็กน้อย