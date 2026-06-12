📊 Chart of the Day: นี่คือ “การเบรกเอาต์จริง” ของตลาดน้ำมันในครั้งนี้หรือไม่? (12.06.2026)

ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงอีกครั้ง หลังตลาดตอบสนองต่อถ้อยแถลงของ Donald Trump โดยปัจจัยแรกคือการยกเลิกแผนโจมตีอิหร่านที่มีกำหนดเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา และปัจจัยที่สองคือสัญญาณว่าอาจมีข้อตกลงกับอิหร่านซึ่งแทบจะบรรลุแล้ว และอาจมีการลงนามในยุโรปในอนาคตอันใกล้
ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่หลังการต่อสัญญา (rollover) ของสัญญาน้ำมันดิบ WTI ราคาในตลาดชี้ว่าระดับอาจหลุดต่ำกว่า 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ไม่รวมผลกระทบจากการครบกำหนดของสัญญาฟิวเจอร์ส ราคาน้ำมันในปัจจุบันยังสูงกว่าระดับช่วงเริ่มต้นของความขัดแย้งเพียงประมาณ 25% เท่านั้น โดยสถานการณ์ในปี 1990 และ 2022 ชี้ให้เห็นว่าราคายังมีแนวโน้มปรับตัวลดลงต่อไป อย่างไรก็ตาม ยังต้องคำนึงว่า ช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกปิดอยู่
แหล่งที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
เอฟเฟกต์ “déjà vu” หรือความระมัดระวังที่จำเป็น
แม้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาจะรุนแรง แต่ประวัติศาสตร์ชี้ให้นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังอย่างมาก โดยมีข้อเท็จจริงสำคัญดังนี้:
คำสัญญาในอดีต: ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เคยประกาศหลายครั้งว่าข้อตกลงกับอิหร่านใกล้จะเกิดขึ้น แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อตกลงใดที่ถูกลงนามจริง นอกจากนี้ แม้ในช่วงที่มีความพยายามเจรจา ปริมาณเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซกลับลดลง แม้เมื่อเทียบกับช่วงที่มีปฏิบัติการทางทหารจริง
ความสงสัยจากอีกฝ่าย: ฝั่งเตหะรานก็พยายามลดความคาดหวัง โดยระบุว่ายังไม่มีข้อสรุปสุดท้าย และสื่อท้องถิ่นรายงานว่ายังไม่มีการอนุมัติร่างข้อตกลงอย่างเป็นทางการ ข้อตกลงที่ถูกพูดถึงถูกอธิบายว่าอยู่ในรูปแบบ “บันทึกความเข้าใจ (memorandum)” ซึ่งรวมถึงข้อเสนอหยุดยิง 60 วัน และการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเล แลกกับการกลับเข้าสู่การเจรจานิวเคลียร์
ดังที่เห็นได้ จำนวนเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซในเดือนมีนาคมและเมษายนสูงกว่าปัจจุบัน แม้ว่าควรสังเกตว่าจำนวนมากอาจเป็นเรือที่มาจากอิหร่านเองก็ตาม
แหล่งที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
ตลาดเชื่อใน “ข้อตกลงประนีประนอม” สเปรดและโครงสร้างราคาปรับลดลง
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนดูเหมือนจะให้น้ำหนักอย่างมากกับสถานการณ์เชิงบวกในครั้งนี้ ตามมุมมองจากวอลล์สตรีท มีความเชื่อเพิ่มขึ้นว่าทั้งสองฝ่ายมี “สิ่งที่ต้องสูญเสียมากเกินไป” หากการเจรจาล้มเหลว และความเป็นไปได้ของการล่มสลายของการเจรจาไม่ได้ถูกมองว่าเป็นกรณีฐานอีกต่อไป
ภายใต้บริบทดังกล่าว ตลาดอนุพันธ์กำลังสะท้อนพฤติกรรมแบบคลาสสิกที่บ่งชี้ถึงการลดความตึงเครียด:
- เส้นโค้งราคาล่วงหน้า (forward curve) ที่แบนลง: ตลาดกำลังดึงพรีเมียมความเสี่ยงสงครามออกจากราคาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สัญญาระยะสั้นปรับตัวลดลงอย่างชัดเจน และทำให้โครงสร้างเส้นโค้งราคาตลอดอายุสัญญาแบนลง
- ส่วนต่างราคาตามช่วงสัญญา (calendar spreads) ลดลง: มุมมองว่าอาจมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซในเร็ว ๆ นี้โดยไม่มีค่าความเสี่ยงเพิ่มเติม ทำให้ความกังวลด้านอุปทานระยะสั้นลดลง พรีเมียมสำหรับการส่งมอบทันที (backwardation) ปรับตัวลดลงอย่างมาก พร้อมกับแรงขายในสัญญาเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมที่ใกล้ที่สุด
ส่วนต่างราคาสเปรดได้ปรับตัวลดลงกลับมาอยู่ในระดับเดียวกับช่วงเริ่มต้นของความขัดแย้ง
แหล่งที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
อุปสรรคเชิงเทคนิคและกายภาพ
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการลงนามในข้อตกลงแล้ว การกลับสู่ภาวะปกติทางกายภาพอย่างสมบูรณ์อาจต้องใช้เวลาอีกหลายเดือน นอกจากนี้ แม้ช่องแคบจะถูกเปิดกลับมาได้ ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดการยกระดับความตึงเครียดอีกครั้ง หากทั้งสองฝ่ายกลับมาเผชิญหน้ากัน
ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีอุปสรรคสำคัญ เช่น ความจำเป็นในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซ การซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีด้วยโดรน และระยะเวลาที่ต้องใช้ในการฟื้นฟูการผลิตที่ถูกระงับไว้
ที่น่าสนใจคือ กระบวนการคลายความตึงเครียดนี้เกิดขึ้นพร้อมกับภาวะตลาดสปอตที่ตึงตัวอย่างมาก โดยระดับสินค้าคงคลังทั่วโลกเริ่มลดลงอย่างชัดเจน แม้ภาพรวมสต็อกโลกยังอยู่ในระดับสูง แต่ในบางพื้นที่ เช่น สิงคโปร์ หรือแม้แต่คลัง Cushing สต็อกอยู่ในระดับต่ำมาก และอาจสร้างความเสี่ยงต่อปัญหาอุปทานในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า หากการส่งมอบปกติยังไม่กลับมาอย่างสมบูรณ์
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