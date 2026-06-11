ข่าวเด่นวันนี้ 11 มิ.ย.

ดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงต่อจากเมื่อวาน หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่าสหรัฐฯ จะเดินหน้าโจมตีอิหร่านต่อไป โดย Nasdaq ปรับตัวลงมากที่สุด (US100: -1.6%) ตามมาด้วย Dow Jones (US30: -1.2%) และ S&P 500 (-1%)
🌎 สงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน
- ทรัมป์เพิ่มแรงกดดันต่อเตหะราน พร้อมเตือนว่าจะมีปฏิบัติการทางทหารเพิ่มเติม หลังกล่าวหาอิหร่านว่ายิงเฮลิคอปเตอร์ Apache ของสหรัฐฯ ตกเหนือช่องแคบฮอร์มุซ
- ขณะเดียวกัน เขายังส่งสัญญาณเปิดกว้างต่อข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ “มีความหมาย” โดยอ้างว่าการเจรจาใกล้บรรลุแล้ว แต่กล่าวหาอิหร่านว่ากำลังถ่วงเวลา และย้ำว่าข้อตกลงใด ๆ ต้องป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างถาวร
📉🇺🇸 หุ้นสหรัฐฯ
- หุ้นกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์นำตลาดร่วง: Qualcomm (-6.6%), Broadcom (-4.9%), Western Digital (-5.3%), AMD (-4.6%), Nvidia (-2.2%)
- หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมก็ถูกเทขายเช่นกัน: Caterpillar (-6%), Honeywell (-3.4%), Boeing (-2.9%)
- Super Micro Computer ร่วงหนัก 18% หลังประกาศระดมทุนมูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์ แม้เปิดเผยยอดคำสั่งซื้อ AI Server ค้างส่งสูงถึง 3.9 หมื่นล้านดอลลาร์ นักลงทุนมองบวกต่อดีมานด์ แต่กังวลเรื่อง dilution และแรงกดดันต่อมาร์จิ้น
- Cracker Barrel พุ่ง 23% หลังผลประกอบการไตรมาส 3 พลิกจากที่คาดว่าจะขาดทุนกลับมามีกำไร รายได้สูงกว่าคาด พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์ทั้งปี ได้แรงหนุนจากการอัปเกรดโดย Wells Fargo และแรงซื้อหุ้น defensive consumer
📉🇪🇺 หุ้นยุโรป
- DAX Futures ปรับตัวลงหนักสุดในยุโรป (DE40: -1.4%) ถูกกดดันจาก SAP (-3.2%) และ Siemens (-2.2%)
- CAC40 ฝรั่งเศส (FRA40: -0.95%) และ FTSE 100 อังกฤษ (UK100: -0.5%) ปรับตัวลงเช่นกัน
- SMI ของสวิตเซอร์แลนด์แข็งแกร่งสุด (SUI20: -0.2%) จากโครงสร้างตลาดที่เน้นหุ้น defensive โดยเฉพาะกลุ่ม Healthcare
🏦 เศรษฐกิจมหภาค — เงินเฟ้อ & ธนาคารกลาง
- ตัวเลข CPI สหรัฐฯ ออกมาใกล้เคียงคาด: headline 0.5% m/m และ 4.2% y/y (เพิ่มจาก 3.8%) ส่วน core CPI อยู่ที่ 0.3% m/m และ 2.9% y/y เงินเฟ้อที่ยังเหนียวแน่นลดความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยของ Fed ในระยะสั้น และสนับสนุนมุมมอง “ดอกเบี้ยสูงนานกว่าคาด”
- ธนาคารกลางแคนาดาคงดอกเบี้ยที่ 2.25% ตามคาด พร้อมเตือนถึงภาวะคล้าย stagflation จากเศรษฐกิจชะลอแต่เงินเฟ้อยังสูง โดยการตัดสินใจครั้งต่อไปยังขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจ และเปิดกว้างทั้งการขึ้นหรือลดดอกเบี้ย
🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์
- น้ำมัน Brent (OIL: +2.2%) ปรับตัวขึ้น หลังรายงาน EIA ออกมาเป็นบวก โดยสต็อกน้ำมันดิบลดลง 7.23 ล้านบาร์เรล มากกว่าที่ตลาดคาดว่าจะลดเพียง 2.2 ล้านบาร์เรล ขณะที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านยังหนุนราคาเพิ่มเติม ด้านผลสำรวจ Reuters ระบุว่า ผลผลิต OPEC ลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 20 ปีที่ราว 16.13 ล้านบาร์เรลต่อวัน
- ทองคำหลุดแนวรับสำคัญที่ $4,200 ต่อออนซ์ (GOLD: -3.3% สู่ $4,115) ขณะที่เงินก็ปรับตัวลงตาม (Silver Futures -0.9% สู่ $64.80 ต่อออนซ์)
🪙 ค่าเงิน
- แข็งแกร่งที่สุด: ยูโร (EURUSD: +0.15% สู่ 1.155), ปอนด์อังกฤษ (GBPUSD: +0.18%), โครนนอร์เวย์ (USDNOK: -0.4%)
- อ่อนแอที่สุด: เยนญี่ปุ่น (USDJPY: +0.12%, EURJPY: +0.2%) ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียก็อ่อนค่าตาม (AUDUSD, AUDNZD: -0.1%)
₿ คริปโต
- Bitcoin +0.5% สู่ $62,110; Ethereum -0.7% สู่ $1,640
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