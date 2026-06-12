ข่าวเด่นวันนี้ 12 มิ.ย.

- หลังจากร่วงลงอย่างหนักในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ตลาดการเงินเริ่มกลับมาตั้งหลักได้อีกครั้ง ดัชนีหุ้นปรับตัวขึ้นทั่วกระดาน โดยดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ พุ่งขึ้นเกือบ 3%
- ปัจจัยสำคัญที่สุดของวันอาจยังคงเป็นคำพูดของ Donald Trump ระหว่างวัน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขู่ที่จะกลับมาโจมตีอีกครั้งหลังความตึงเครียดล่าสุดทวีความรุนแรงขึ้น แต่ในช่วงค่ำ เขาประกาศเปลี่ยนใจและยกเลิกแผนโจมตีทางอากาศ อย่างไรก็ตาม ตลาดดูเหมือนจะรับรู้ความเป็นไปได้นี้ไปล่วงหน้าแล้ว เนื่องจากทั้งดัชนีหุ้นและราคาน้ำมันแทบไม่ตอบสนองต่อคำขู่ของ Trump ในช่วงก่อนหน้า
- Oracle กลายเป็นแรงหนุนต่อมูลค่าหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี แม้ว่าราคาหุ้นของบริษัทเองจะปรับตัวลดลง โดยบริษัทประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง และกำไรที่สูงกว่าคาดการณ์ของตลาด โดยเฉพาะในธุรกิจ Cloud และ AI ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญ
- อย่างไรก็ตาม การลงทุนด้าน Capex จำนวนมหาศาลสร้างความกังวลให้นักลงทุน ส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงลงมากถึง 11%
- แม้ค่าใช้จ่ายลงทุนขนาดใหญ่จะกดดันบริษัท แต่กลับช่วยหนุนตลาดโดยรวม หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์กลับมาฟื้นตัว หลังมีการยืนยันว่าบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ยังคงเดินหน้าลงทุนอย่างต่อเนื่อง
- ตามรายงานของ WSJ ระบุว่า OpenAI อาจกำลังเตรียมเปิดสงครามด้านราคากับ Anthropic ก่อนการ IPO
- ขณะที่ SpaceX เตรียมเข้าตลาดหุ้นเร็วที่สุดในวันพรุ่งนี้ และตลาดคาดการณ์ว่าราคาหุ้นอาจพุ่งแรงตั้งแต่เปิดเทรด ความคาดหวังเชิงบวกนี้กำลังผลักดันหุ้นในกลุ่มอวกาศให้ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น บางบริษัทพุ่งขึ้นเกือบ 10%
- ข้อมูล PPI ออกมาคละกัน ขณะที่ตลาดแรงงานเริ่มส่งสัญญาณอ่อนตัวเล็กน้อย
- Core PPI inflation เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.9% ส่วนตัวเลขทั่วไปเพิ่มขึ้นเป็น 6.5% ขณะที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้นเป็น 229,000 ราย
ยุโรป
- ดัชนีหุ้นยุโรปปิดบวกในระดับปานกลาง ยุติการปรับตัวลงต่อเนื่อง 4 วัน โดยดัชนี STOXX 600 ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.5%
- ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 25 bps ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากขึ้นสู่ระดับ 2.25% ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และสะท้อนความกังวลว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออาจฝังตัว หลังราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น
- เนเธอร์แลนด์เลือก Hensoldt เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์
Forex
- ในตลาดค่าเงิน สกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดคือดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์นิวซีแลนด์ ซึ่งปรับตัวขึ้นราว 0.2–0.4% เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก
Commodities
- ราคาน้ำมันกำลังทดสอบระดับ 90 ดอลลาร์ และปรับตัวลงเกือบ 5% หลัง Trump ส่งสัญญาณลดความตึงเครียด
- ปริมาณก๊าซสำรองที่เพิ่มขึ้นกดดันราคาก๊าซธรรมชาติ โดย NATGAS กำลังทดสอบระดับ 3 ดอลลาร์
- ทองคำ (+2%) และเงิน (+4%) ปรับตัวขึ้น การคลี่คลายความตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจนำไปสู่นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อโลหะมีค่า
- ในกลุ่มสินค้าเกษตร น้ำตาลปรับตัวขึ้นมากที่สุดกว่า 3% หลังมีการเผยแพร่คาดการณ์อุปสงค์และอุปทานล่าสุด
Crypto
- การกลับมาของภาวะ Risk-on ส่งผลให้ตลาดคริปโตพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
- Bitcoin ปรับตัวขึ้น 3.5% กลับมายืนเหนือระดับ 63,000 ดอลลาร์
- Ethereum เพิ่มขึ้นมากกว่า 4% สู่ระดับเหนือ 1,650 ดอลลาร์
- Solana พุ่งเกือบ 7% กลับสู่ระดับ 66 ดอลลาร์
📆 การขึ้นดอกเบี้ยของ ECB จะช่วยหนุนค่าเงินยูโรหรือไม่?
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