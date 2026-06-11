📆 การขึ้นดอกเบี้ยของ ECB จะช่วยหนุนค่าเงินยูโรหรือไม่?

- EURUSD กลับมาย่อตัวลดช่วงบวกอีกครั้ง ก่อนการประกาศอัตราดอกเบี้ยเวลา 14:15 CET
- EURUSD กลับมาย่อตัวลดช่วงบวกอีกครั้ง ก่อนการประกาศอัตราดอกเบี้ยเวลา 14:15 CET
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis points ของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในการประชุมวันนี้แทบจะเป็นสิ่งที่ตลาดรับรู้ไปแล้ว และถูกสะท้อนในราคาเรียบร้อย นักลงทุนจึงหันไปโฟกัสกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า อย่างไรก็ตาม หากต้องการผลักดันให้ยูโรแข็งค่าขึ้น ECB จำเป็นต้องส่งสัญญาณเชิงเข้มงวดที่ชัดเจนและหนักแน่นมากกว่านี้ แม้ว่าตลาดจะประเมินว่าการขึ้นดอกเบี้ยในยูโรโซนจะเข้มข้นกว่าสหรัฐฯ แต่ EURUSD ก็ยังคงเผชิญแรงกดดันอยู่
สิ่งที่ต้องจับตาก่อนการตัดสินใจวันนี้
แรงหนุนจากฝั่ง Hawkish ของ ECB
ดัชนีวัดน้ำเสียงของเจ้าหน้าที่ ECB (EBCspeak Index ของ Bloomberg Economics) ปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบประมาณ 2 ปีครึ่ง เจ้าหน้าที่ ECB หลายคน เช่น Schnabel และ Kazimir ส่งสัญญาณชัดว่าการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดย ECB กังวลว่าจะเกิดสถานการณ์คล้ายปี 2022 อีกครั้ง จึงเลือกดำเนินการเชิงรุกตั้งแต่ตอนนี้
แรงกดดันจาก Core Inflation
ฝั่ง Hawkish ได้รับแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากตัวเลข Core Inflation เดือนพฤษภาคมที่เร่งตัวขึ้นสู่ 2.5% YoY จาก 2.2% ในเดือนเมษายน
ประมาณการเศรษฐกิจใหม่ของ ECB
ตลาดคาดว่า ECB จะยังคงมุมมองการขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีนี้ โดยกรณีฐานคือขึ้นในเดือนมิถุนายนและกันยายน อย่างไรก็ตาม แรงกดดันด้านราคาที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้กรรมการบางส่วนผลักดันการขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นในเดือนกรกฎาคม หาก Christine Lagarde ส่งสัญญาณชัดเกี่ยวกับเดือนกรกฎาคม EURUSD อาจรีบาวด์ได้อีกครั้ง
เศรษฐกิจยูโรโซนยังชะลอตัว
คาดว่า ECB จะปรับลดคาดการณ์ GDP ของยูโรโซน หลังตัวเลขไตรมาส 1 ปี 2026 ออกมาแย่กว่าคาด โดย GDP หดตัว 0.2% แทนที่จะขยายตัว 0.1% ตามที่ตลาดคาดไว้ ขณะเดียวกัน ดัชนี PMI ก็สะท้อนการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจน
ทำไม ECB สาย Hawkish อาจไม่ช่วยหนุนยูโร?
ปัจจุบัน EURUSD เคลื่อนไหวในกรอบ 1.1530 - 1.1550 โดยค่าเงินยูโรอาจแข็งค่าขึ้นได้ หาก Christine Lagarde ส่งสัญญาณหนักแน่นว่ามีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม หากสถานการณ์ด้านพลังงานยังไม่ดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม ควรเน้นว่าการขึ้นดอกเบี้ยอาจไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของยูโรโซนมากนัก เพราะเงินเฟ้อในขณะนี้มีต้นตอหลักจากราคาพลังงาน ไม่ใช่เศรษฐกิจที่ร้อนแรงเกินไป ในขณะเดียวกัน การขึ้นดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวอาจไม่ทำให้เศรษฐกิจยุโรปทรุดหนัก แต่ก็น่าจะไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นกัน
เมื่อมองที่ EURUSD ในตอนนี้ จะเห็นว่าคู่เงินยังสะท้อนส่วนต่างผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีได้ค่อนข้างเหมาะสม แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองจะอ่อนตัวลงอย่างชัดเจนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะในระยะหลังสุด
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของ EURUSD มากกว่านโยบายดอกเบี้ยในตอนนี้ คือแนวโน้มของราคาพลังงาน โดย EURUSD ยังคงทรงตัวในระดับค่อนข้างสูง เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติ TTF ยังไม่ได้พุ่งกลับขึ้นไปสู่ระดับสามหลัก
แม้ระดับประมาณ 50 EUR/MWh จะถือว่าสูงเมื่อเทียบกับช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังต่ำกว่าสถานการณ์วิกฤตในปี 2022 อย่างมาก
ความสัมพันธ์ระหว่าง EURUSD และราคาก๊าซ TTF ในระยะสั้นยังค่อนข้างแข็งแกร่ง ปัจจุบันดูเหมือนว่า EURUSD อาจมีมูลค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับระดับราคาก๊าซ อย่างไรก็ตาม หากมองย้อนกลับไปในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ราคาก๊าซก็ยังถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างสูง
ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB
ระดับทางเทคนิคสำคัญ
หากการสื่อสารของ ECB ในวันนี้ไม่ได้มีถ้อยแถลงเชิง Hawkish ที่ “รุนแรงและชัดเจนมากจริง ๆ” เช่น การประกาศตรงไปตรงมาว่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องทั้งในเดือนกรกฎาคมและกันยายน EURUSD มีแนวโน้มจะยังเคลื่อนไหวในกรอบ Sideways หรืออาจอ่อนค่าลงต่อ
แนวรับสำคัญ: 1.1500
บริเวณนี้มีออปชันขนาดใหญ่สะสมอยู่จำนวนมาก (ภายในวันจันทร์เพียงวันเดียว มีมูลค่ารวมประมาณ 8.5 พันล้านยูโร) ซึ่งทำหน้าที่เหมือน “แม่เหล็ก” ดึงค่าเงินไว้ หากหลุดระดับนี้ อาจเปิดทางลงไปทดสอบจุดต่ำสุดเดือนมีนาคมที่ 1.1411
แนวต้านสำคัญ: 1.1600
หากยูโรต้องการกลับเข้าสู่โมเมนตัมขาขึ้นอย่างแท้จริง EURUSD จำเป็นต้องปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 55 วัน (55-DMA) ซึ่งปัจจุบันอยู่ใกล้ระดับ 1.16 และยังสอดคล้องกับ Fibonacci retracement 61.8%
การขึ้นดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว หรือแม้แต่การส่งสัญญาณว่าอาจขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้ อาจยังไม่เพียงพอ สิ่งที่สามารถเปลี่ยนภาพของ EURUSD ได้จริง คือการประกาศชัดเจนว่าจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม พร้อมส่งสัญญาณว่าการขึ้นดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นชุด
ดังนั้น เหตุการณ์สำคัญที่สุดของวันนี้คือถ้อยแถลงของ Christine Lagarde และการเผยแพร่ประมาณการเศรษฐกิจมหภาคชุดใหม่ของ ECB
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