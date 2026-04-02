ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงานตลาดแรงงานสหรัฐฯ ขนาดเล็ก เตรียมแย่งความสนใจท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ (02.04.2026)

เมื่อปฏิทินเศรษฐกิจค่อนข้างเบาบาง สงครามในอิหร่านและสุนทรพจน์ล่าสุดของ Trump จะเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนตลาดส่วนใหญ่
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจบางรายการที่มีกำหนดประกาศในวันพฤหัสบดี อาจส่งผลต่อความผันผวนของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ นอกเหนือจากดุลการค้าแล้ว ยังจะมีการเปิดเผยข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ขนาดเล็ก ซึ่งช่วยเติมเต็มภาพรวมของความท้าทายที่ Fed กำลังเผชิญ ก่อนตัวเลข Non-Farm Payrolls (NFP) ในวันพรุ่งนี้ และการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายเดือนนี้
วันนี้ ตลาดกำลังจับตารายงาน Challenger Job Cuts ซึ่งนักลงทุนเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นตั้งแต่หลังการปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ครั้งล่าสุด นอกจากนี้ยังมีข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless Claims) ซึ่งยังคงทรงตัวมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ รวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC หลายท่าน (Logan และ Bowman)
