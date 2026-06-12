📈 Market Wrap: เงินเฟ้อพุ่ง แต่ความตึงเครียดลดลง หุ้นสายการบินฟื้นตัวแรง

- ในช่วงการซื้อขายภาคบ่าย สัญญา SPA35 ปรับตัวขึ้นโดดเด่นที่สุดที่ +0.7% ขณะที่ NED25 อ่อนตัวมากกว่า 0.5% และ EU50 ลดลง 0.5% ด้านฟิวเจอร์สดัชนีหลักในยุโรป W20 เป็นตลาดที่แข็งแกร่งที่สุด โดยปรับขึ้นราว 2%
- ถ้อยแถลงเชิงลดความตึงเครียดจาก Donald Trump เมื่อวันพฤหัสบดี ช่วยหนุนให้ตลาดรีบาวด์หลังเผชิญแรงขายหนักในช่วงปลายสัปดาห์ก่อน แม้ sentiment โดยรวมจะดีขึ้น แต่แรงซื้อในวันนี้เริ่มชะลอตัวลง
- หุ้นของ Exail Technologies ผู้ผลิตโดรนใต้น้ำจากฝรั่งเศส ร่วงลงมากกว่า 10% หลังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับ ICG เกี่ยวกับมูลค่าพันธบัตรได้
- เงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงในฝรั่งเศส กลับกลายเป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มแฟชั่นและลักชัวรี ซึ่งมีความสามารถในการรักษาและขยาย margin ได้ดีในภาวะเงินเฟ้อ โดย LVMH และ Hermès ปรับตัวขึ้นมากกว่า 4%
- ราคาน้ำมันและเชื้อเพลิงที่ลดลง กำลังช่วยหนุนหุ้นสายการบินยุโรป Lufthansa พุ่งขึ้นมากกว่า 6% ขณะที่ Ryanair บวกประมาณ 4%
- Air France ได้แรงหนุนเพิ่มเติมจากข่าวการเจรจาเข้าซื้อ EasyJet ส่งผลให้หุ้นพุ่งสูงถึง 9%
- หุ้น Rolls-Royce และ Safran ปรับตัวขึ้นเกือบ 4% หลัง Berenberg เผยแพร่รายงานที่ชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของจำนวนชั่วโมงบินต่อเครื่องยนต์
- กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ยุโรปก็ปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งเช่นกัน โดย Stellantis, Renault และ Volkswagen บวกตั้งแต่ 3% ถึง 6%
- ปัจจัยหนุนมาจากจดหมายเปิดผนึกถึงคณะกรรมาธิการยุโรป ที่เสนอให้ EU ใช้ระบบ “Made in Europe” อย่างโปร่งใส ซึ่งจะให้สิทธิประโยชน์กับรถยนต์ที่มีมูลค่าการผลิตในยุโรปอย่างน้อย 70%
- ด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ยุโรปเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อจำนวนมาก โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคม
- อัตราเงินเฟ้อของเยอรมนี ฝรั่งเศส และสเปน ออกมาตรงตามคาด แต่ยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดย HICP YoY อยู่ที่ 2.7%, 2.8% และ 3.6% ตามลำดับ
- ในสหราชอาณาจักร การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอลงเหลือ 1.2% YoY ขณะที่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง 0.2%
- ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงาน ราคาน้ำมันยังคงเป็นจุดสนใจ โดยปรับตัวลงต่อจากเมื่อวาน Brent ลดลงเกือบ 2% มาอยู่ที่บริเวณ 87 ดอลลาร์
ส่วนในกลุ่มโลหะ Palladium และทองแดงปรับตัวขึ้นราว 2%
หุ้นกลุ่มลักชัวรีและธนาคารฝรั่งเศสปรับตัวขึ้น หลังเงินเฟ้อเร่งตัวสูงขึ้น
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