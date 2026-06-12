เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรหดตัวลง 0.1% ในเดือนเมษายน 2026 จากผลกระทบของความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง ตามข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) นี่ถือเป็นการหดตัวรายเดือนครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2025
แม้ตัวเลขดังกล่าวจะออกมาตรงกับคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ที่ Reuters สำรวจไว้ แต่ก็ถือเป็นการกลับทิศของแนวโน้มอย่างชัดเจนจากเดือนมีนาคม ซึ่งก่อนหน้านี้เศรษฐกิจเติบโต 0.3%
อย่างไรก็ตาม หากมองในมุมมองระยะ 3 เดือนซึ่งมีความผันผวนน้อยกว่า GDP ที่แท้จริงยังคงขยายตัว 0.7% จนถึงเดือนเมษายน 2026 สะท้อนว่าเศรษฐกิจอังกฤษเข้าสู่ช่วงวิกฤตปัจจุบันด้วยพื้นฐานที่ยังค่อนข้างแข็งแกร่ง
กราฟที่ 1: GDP ที่แท้จริงและ GDP ในเชิงมูลค่าของสหราชอาณาจักร (กราฟด้านบน) และการเปลี่ยนแปลงแบบไตรมาสต่อไตรมาส (กราฟด้านล่าง) ในไตรมาส 1 ปี 2026 (มกราคม–มีนาคม) เศรษฐกิจอังกฤษขยายตัว 0.6% ซึ่งถือเป็นฐานที่แข็งแกร่งตามมาตรฐานของสหราชอาณาจักร ก่อนที่ผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางจะเริ่มชัดเจน
แหล่งที่มา: XTB Research อ้างอิงข้อมูลจาก ONS/Bloomberg
สงครามอิหร่านฉุดการเติบโตของสหราชอาณาจักรอย่างไร
ปัจจัยหลักที่ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวในเดือนเมษายนคือสงครามระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ซึ่งขณะนี้ดำเนินมานานกว่า 100 วันแล้ว การปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสำคัญของน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด ได้ส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกหยุดชะงัก และทำให้ราคาพลังงานและเชื้อเพลิงพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในฐานะประเทศที่นำเข้าพลังงานสุทธิ สหราชอาณาจักรมีความเปราะบางอย่างมากต่อแรงกระแทกด้านพลังงานจากต่างประเทศ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ผู้บริโภคลดการใช้จ่ายลงอย่างมากในเดือนเมษายน ส่งผลให้แรงส่งเชิงบวกที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีหายไป
นอกจากนี้ ผลสำรวจของ ONS ยังพบว่าธุรกิจจำนวนมากร้องเรียนเกี่ยวกับยอดขายที่ลดลงและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นในหลายภาคส่วน ทั้งค้าส่ง การผลิต และการขนส่ง
ภาพรวมรายภาคส่วน: ภาคบริการชะลอตัว การก่อสร้างใหม่ยังซบเซา
การชะลอตัวของเศรษฐกิจในเดือนเมษายนสะท้อนภาพที่ไม่สม่ำเสมอในแต่ละภาคอุตสาหกรรมหลัก:
ภาคบริการ: หดตัว 0.2% และกลายเป็นปัจจัยหลักที่ฉุด GDP รายเดือน โดยกลุ่มศิลปะ บันเทิง และนันทนาการได้รับผลกระทบหนักที่สุด ลดลงถึง 9.1% สาเหตุหลักมาจากการยกเลิกการแข่งขันกีฬาหลายรายการในตะวันออกกลาง ซึ่งกระทบบริษัทในสหราชอาณาจักรโดยตรง
ภาคก่อสร้าง: ขยายตัวเพียง 0.1% โดยการเติบโตดังกล่าวมาจากงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่ฟื้นตัว 0.6% ขณะที่โครงการก่อสร้างใหม่ลดลง 0.3% ซึ่งยิ่งทำให้รัฐบาลเผชิญความท้าทายในการผลักดันนโยบายเร่งสร้างที่อยู่อาศัย
ภาคการผลิตอุตสาหกรรม: ทรงตัวที่ 0.0% แม้ภาคการผลิตจะเติบโต 0.4% จากการพุ่งขึ้น 4.2% ของการผลิตยา แต่ถูกหักล้างทั้งหมดด้วยการชะลอตัวของภาคสาธารณูปโภค
ความเสี่ยง Stagflation และภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของธนาคารกลางอังกฤษ
การชะลอตัวของ GDP อย่างฉับพลัน ทำให้ตลาดกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงของ “Stagflation” หรือภาวะที่เศรษฐกิจชะงักงันแต่เงินเฟ้อยังคงสูง
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจอังกฤษปี 2026 จาก 1.3% เหลือเพียง 0.8% พร้อมเตือนว่าสหราชอาณาจักรอาจเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจหลักที่ได้รับผลกระทบจากสงครามมากที่สุด
สถานการณ์อาจเลวร้ายลงอีกในไตรมาส 3 เมื่อเพดานราคาพลังงานภายในประเทศมีกำหนดปรับขึ้นอีก 13% ซึ่งจะเปิดทางให้ผู้ให้บริการส่งต่อต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นไปยังผู้บริโภค
สิ่งนี้ทำให้ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากก่อนการตัดสินใจดอกเบี้ยครั้งถัดไป เพราะผู้กำหนดนโยบายต้องเลือกระหว่างการต่อสู้กับเงินเฟ้อที่เกิดจากสงคราม กับความเสี่ยงที่จะทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยลึกกว่าเดิม
หลังการเผยแพร่ข้อมูลจาก ONS เงินปอนด์อ่อนค่าลงทันที 0.2% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ เนื่องจากตลาดลดความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้น sentiment เชิงบวกทั่วโลกจากการคลายความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านกลับมาครอบงำตลาด ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงแทน
นอกจากนี้ GDP ที่อ่อนตัวลงยังไม่เพียงพอที่จะลบแรงกดดันเชิง hawkish ต่อธนาคารกลางอังกฤษ ซึ่งตลาดส่วนใหญ่คาดว่าจะคงดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75% และมีความเป็นไปได้ที่กรรมการบางส่วนอาจยังโหวตขึ้นดอกเบี้ย เพื่อสะท้อนความพร้อมในการต่อสู้กับแรงกระแทกด้านพลังงานที่ยืดเยื้อ
กราฟที่ 2: อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษ และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษอายุ 2 ปีและ 10 ปี โดยผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงกว่าระดับดอกเบี้ย 3.75% อย่างชัดเจน ซึ่งสะท้อนมุมมองเชิง hawkish จากตลาดตราสารหนี้ และกำลังทำให้ภาวะการเงินตึงตัวขึ้นโดยอัตโนมัติ
แหล่งที่มา: XTB Research อ้างอิงข้อมูลจาก Bloomberg
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: GBPUSD (D1)
GBPUSD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย (+0.05%) แม้ในกรอบเวลา D1 คู่เงินยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงระยะสั้น โดยเคลื่อนไหวบริเวณระดับ 1.34158
ปัจจุบันราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลสำคัญ ได้แก่ EMA 30 (1.34226) และ EMA 100 (1.34372) ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญต่อการฟื้นตัวของราคา
หลังจากรีบาวด์จากแนวรับบริเวณ 1.3330 แรงขายเริ่มชะลอตัวลง ขณะที่ RSI (14) ที่ระดับ 49.5 สะท้อนภาวะตลาดเป็นกลางอย่างสมบูรณ์ ทิศทางถัดไปจะขึ้นอยู่กับว่าราคาสามารถทะลุเส้นค่าเฉลี่ยดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน หรือจะกลับลงไปทดสอบจุดต่ำสุดล่าสุดอีกครั้ง
กราฟที่ 3: อัตราแลกเปลี่ยน GBPUSD และ EURGBP (กลับด้าน; สีน้ำเงิน)
แหล่งที่มา: xStation5
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