Robinhood อยู่ภายใต้การจับตาของศาลสูงสุดสหรัฐฯ

- บริษัทกำลังถูกฟ้องร้องภายใต้กฎหมาย “Securities Act of 1933” โดยข้อพิพาทหลักเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น IPO ในปี 2021 โดยกลุ่มโจทก์แบบ class-action กล่าวหาว่าบริษัทให้ข้อมูลที่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและแนวโน้มการเติบโต
- ตามข้อกล่าวหา บริษัทไม่ได้เปิดเผยปัจจัยสำคัญบางประการ เช่น การพึ่งพารายได้ตามฤดูกาลจากการเทรดคริปโต และกระแส “meme stocks” ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีบทบาทอย่างมากในช่วงเวลาของ IPO ปี 2021
- นับตั้งแต่ราคา IPO ที่ 38 ดอลลาร์ต่อหุ้น บริษัทสูญเสียมูลค่าประมาณ 80% ระหว่างปี 2022–2024 ก่อนที่ราคาจะกลับมายืนเหนือระดับ IPO ได้อีกครั้งในปี 2025 แต่หลังจากนั้นยังคงมีความผันผวนสูงมาก
- ในช่วงที่ผ่านมา หุ้นของบริษัทเคยปรับตัวขึ้นแรงเป็นช่วง ๆ หลายสิบเปอร์เซ็นต์ รวมถึงการพุ่งขึ้นประมาณ 40% หลังการเปิดตัว “investment tokens” สำหรับหุ้นของบริษัทเอกชน เช่น OpenAI และ Anthropic อย่างไรก็ตาม เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวยังมีความไม่ชัดเจนทั้งในด้านโครงสร้างและมูลค่า
- ขณะเดียวกัน ศาลสูงสุดสหรัฐฯ (Supreme Court) ซึ่งรับพิจารณาคดีนี้ ได้ร้องขอให้ฝ่ายบริหารของ Donald Trump ให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของ IPO และความเหมาะสมของข้อกล่าวหาในคดีดังกล่าวด้วย
HOOD.US (D1)
มูลค่าบนกราฟในปัจจุบันเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบการสะสม (consolidation channel) ระหว่างระดับ Fibonacci retracement ที่ 50% และ 78.6% หลังจากราคาทดสอบระดับ 61.8% แล้ว ราคาก็ได้ทะลุเข้าสู่โซนบนของกรอบสะสม และหยุดอยู่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย EMA
อย่างไรก็ตาม เส้นค่าเฉลี่ยกำลังส่งสัญญาณเชิงลบที่ชัดเจน โดย EMA100 ได้ตัดลงต่ำกว่า EMA200 จากด้านบน ซึ่งถือเป็นสัญญาณแนวโน้มขาลงที่มีนัยสำคัญ
ที่มา: xStation5
