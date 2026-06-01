📉 EUR/HUF ปรับตัวลง 0.5% หลังฮังการีได้รับไฟเขียวเข้าถึงเงินทุน EU

เพียงไม่ถึงหนึ่งเดือนหลังจากชัยชนะครั้งใหญ่ในการเลือกตั้งรัฐสภา Péter Magyar ได้บรรลุข้อตกลงกับคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อปลดล็อกเงินทุนจากสหภาพยุโรปที่ถูกระงับไว้
นายกรัฐมนตรีฮังการีคนใหม่ได้เสนอแผนปฏิรูปครั้งสำคัญในกรุงบรัสเซลส์ ซึ่งได้รับการเห็นชอบเบื้องต้นจาก Ursula von der Leyen โดยข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดทางให้มีการปล่อยเงินรวม 16.4 พันล้านยูโร ซึ่งประกอบด้วยเงินจากกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจ (RRF) มูลค่า 10 พันล้านยูโร เงินกองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4.2 พันล้านยูโร และอีก 2.2 พันล้านยูโรที่เชื่อมโยงกับการปฏิรูปด้านเสรีภาพทางวิชาการ
อย่างไรก็ตาม เงินดังกล่าวจะยังไม่ถูกโอนเข้าบูดาเปสต์ในทันที โดยคณะกรรมาธิการยุโรปจะทยอยปล่อยเงินเป็นงวด ๆ ภายใต้เงื่อนไขว่าฮังการีต้องดำเนินการแก้ไขกฎหมายตามที่กำหนดและได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการก่อน
เงื่อนไขสำคัญของรัฐบาลใหม่ ได้แก่:
- การเข้าร่วม European Public Prosecutor’s Office (EPPO)
- การเสริมความเป็นอิสระของ Integrity Authority เพื่อปราบปรามการทุจริต
- การยกเลิกโครงสร้างกองทุนทรัพย์สินเพื่อประโยชน์สาธารณะ (PITs) ที่ควบคุมมหาวิทยาลัย และเปิดทางให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Erasmus ได้อีกครั้งในปีการศึกษาหน้า
📈 ตลาดการเงินตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อข่าวดังกล่าว จากความคาดหวังการไหลเข้าของเงินทุนจำนวนมากและความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับสหภาพยุโรป ส่งผลให้ค่าเงิน EUR/HUF ปรับตัวลดลง 0.5%
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตลาดได้คาดการณ์การปลดล็อกเงินทุนไว้ล่วงหน้าในระดับหนึ่งแล้ว การเคลื่อนไหวของค่าเงินจึงยังค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับขนาดของดีลทั้งหมด
📊 Figure 1: EUR/HUF (13.03 - 29.05)
Source: xStation, 29.05.2026
กำไรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญยังเกิดขึ้นในตลาดหุ้นบูดาเปสต์ โดยดัชนีอ้างอิง BUX พุ่งขึ้น 2.4%
—
Michał Jóźwiak
นักวิเคราะห์ตลาดการเงิน ประจำ XTB
