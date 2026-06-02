🚨 อิหร่านระงับการเจรจากับสหรัฐฯ

ประเด็นหลัก
  • ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น 6%

ข้อมูลจากสำนักข่าว Tasnim และได้รับการยืนยันโดย CNBC ระบุว่า อิหร่านได้ยุติการสื่อสารทางการทูตกับสหรัฐฯ ในกรอบการเจรจาสันติภาพที่กำลังดำเนินอยู่

การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์หยุดยิงที่ถูกละเมิดเป็นระยะ ๆ โดยทั้งสองฝ่าย รวมถึงการโจมตีบริเวณ Goruk และ Qeshm โดยสหรัฐฯ การโจมตีคูเวตโดยอิหร่าน รวมถึงการยกระดับความตึงเครียดอย่างมีนัยสำคัญในเลบานอนระหว่างกองกำลังอิสราเอลและ Hezbollah

ตลาดกำลังตอบสนองด้วยการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงของราคาน้ำมัน การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ และการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล นอกจากนี้ ตัวแทนของอิหร่านยังได้ขู่ว่าอาจปิดช่องแคบ Bab El-Mandeb ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมทะเลแดงกับทะเลอาหรับ

