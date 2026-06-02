🚨 อิหร่านระงับการเจรจากับสหรัฐฯ

- ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น 6%
- ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น 6%
ข้อมูลจากสำนักข่าว Tasnim และได้รับการยืนยันโดย CNBC ระบุว่า อิหร่านได้ยุติการสื่อสารทางการทูตกับสหรัฐฯ ในกรอบการเจรจาสันติภาพที่กำลังดำเนินอยู่
การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์หยุดยิงที่ถูกละเมิดเป็นระยะ ๆ โดยทั้งสองฝ่าย รวมถึงการโจมตีบริเวณ Goruk และ Qeshm โดยสหรัฐฯ การโจมตีคูเวตโดยอิหร่าน รวมถึงการยกระดับความตึงเครียดอย่างมีนัยสำคัญในเลบานอนระหว่างกองกำลังอิสราเอลและ Hezbollah
ตลาดกำลังตอบสนองด้วยการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงของราคาน้ำมัน การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ และการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล นอกจากนี้ ตัวแทนของอิหร่านยังได้ขู่ว่าอาจปิดช่องแคบ Bab El-Mandeb ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมทะเลแดงกับทะเลอาหรับ
OIL (D1)
Source: xStation5
ข่าวเด่นวันนี้ 2 มิ.ย.
Robinhood อยู่ภายใต้การจับตาของศาลสูงสุดสหรัฐฯ
📉 EUR/HUF ปรับตัวลง 0.5% หลังฮังการีได้รับไฟเขียวเข้าถึงเงินทุน EU
ข่าวเด่นวันนี้ 29 พ.ค.