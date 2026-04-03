สรุปข่าวเช้า (03.04.2026)

บริบทตลาด:
- เริ่มต้นวันซื้อขายสุดท้ายของสัปดาห์ ก่อนเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลอีสเตอร์
- ด้วยเหตุนี้ ปริมาณการซื้อขายในตลาดส่วนใหญ่วันนี้คาดว่าจะเบาบางลงอย่างมาก เช่นเดียวกับวันจันทร์ โดยยกเว้นตลาดสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในช่วงวันนี้อาจถูกจำกัดในช่วงเวลา 14:30 น. (ตามเวลาไทย) เมื่อมีการประกาศตัวเลข Non-Farm Payrolls (NFP) เดือนมีนาคมของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ
ข่าวจากทั่วโลกและตลาดการเงิน:
- PMI ภาคบริการของจีน (Caixin) เดือนมีนาคม อยู่ที่ 52.1 ชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญจากระดับ 56.7 ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 33 เดือน
- แม้ภาคบริการยังอยู่ในโซนขยายตัวมากกว่า 3 ปี แต่โมเมนตัมเริ่มชะลอ—คำสั่งซื้อจากต่างประเทศกลับเข้าสู่ภาวะหดตัว การจ้างงานลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง และบริษัทเริ่มปรับลดราคาเนื่องจากอำนาจในการตั้งราคาลดลง
- PMI รวม (Composite PMI) ก็ชะลอตัวลงเช่นกัน แม้ยังอยู่เหนือระดับ 50
- PMI ภาคบริการของญี่ปุ่น (S&P Global) เดือนมีนาคม อยู่ที่ 53.4 ลดลงเล็กน้อยจาก 53.8 ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 21 เดือน
- ภาคบริการยังคงขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 แต่แรงส่งเริ่มอ่อนลง—การเติบโตของคำสั่งซื้อใหม่ช้าที่สุดในรอบ 3 เดือน และต้นทุนพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างมากจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
- สัญญาณที่น่ากังวลที่สุดคือความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงโควิด
- Donald Trump ออกมาขู่ Iran อีกครั้ง โดยระบุว่าจะทำลายสะพานและโรงไฟฟ้าหากเตหะรานไม่ยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของการหยุดยิง รวมถึงการเปิดช่องแคบ Hormuz ทันที
- ในทางตอบโต้ อิหร่านประกาศว่าจะทำ “การโจมตีที่รุนแรง” ต่อเป้าหมายของสหรัฐฯ ความตึงเครียดที่ยืดเยื้อมานานกว่า 1 เดือนโดยมีทั้งสหรัฐฯ และอิสราเอลเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้เกิดข้อกังวลทางกฎหมายอย่างมาก เนื่องจากการทำลายโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนอาจเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามตามกฎหมายระหว่างประเทศ
- ตามรายงานของ TASS อิหร่านส่งสัญญาณพร้อมเจรจากับยุโรปและเอเชียเกี่ยวกับช่องแคบ Hormuz และการค้าพลังงาน โดยไม่รวมสหรัฐฯ และอิสราเอล
- อิหร่านอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของ IRGC ได้ยิงเครื่องบินรบ F-35 ของสหรัฐฯ ตกเหนือพื้นที่ตอนกลางของประเทศ
- เพื่อทบทวนเพิ่มเติม เมื่อวานนี้อิหร่านประกาศว่ากำลังร่วมมือกับโอมานในการร่าง “protocol” เพื่อกำกับการเดินเรือในช่องแคบ Hormuz ซึ่งช่วยลดความตึงเครียดในตลาดเอเชียบางส่วนและหนุนดัชนีหุ้นปรับตัวขึ้น
- ราคาน้ำมันทำจุดสูงสุดในรอบหลายปี—ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นแรงเมื่อวันพฤหัสบดี โดย WTI เพิ่มขึ้น 12% แตะ 112.06 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ Brent เพิ่มขึ้น 8% อยู่ที่ 109.24 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- ตลาดหุ้นเอเชีย: ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นตลาดที่ปรับตัวดีที่สุดในวันนี้ โดยเพิ่มขึ้น 1.25% และ 2.77% ตามลำดับ
- ตลาด Forex: ฟรังก์สวิส ปอนด์อังกฤษ และดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นสกุลเงินที่แข็งค่ามากที่สุด ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และยูโรปรับตัวอ่อนค่ามากที่สุด
