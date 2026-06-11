🚨 BREAKING: ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25bps ตามคาดการณ์ของตลาด

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้ง 3 อัตราหลัก 25 basis points โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (deposit facility) เพิ่มขึ้นเป็น 2.25% อัตรารีไฟแนนซ์ (refinancing rate) อยู่ที่ 2.40% และอัตรา marginal lending facility อยู่ที่ 2.65%
ECB ระบุว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยมีปัจจัยสำคัญจากต้นทุนพลังงานที่เกี่ยวข้องกับความตึงเครียดในตะวันออกกลาง พร้อมทั้งปรับเพิ่มประมาณการเงินเฟ้อสำหรับปี 2026–2027 ขึ้น นอกจากนี้ ผู้กำหนดนโยบายยังย้ำแนวทาง “พึ่งพาข้อมูล” (data-dependent) และตัดสินใจแบบรายประชุม ท่ามกลางความไม่แน่นอนทั้งด้านเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ประมาณการของ ECB ในเดือนมิถุนายนปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั้ง CPI และ Core CPI เมื่อเทียบกับประมาณการเดือนมีนาคม โดยปี 2026 ECB ปรับคาดการณ์เงินเฟ้อ CPI ขึ้นเป็น 3.0% (จาก 2.6%) และ Core CPI เป็น 2.5% (จาก 2.3%) โดยราคาพลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยหลัก
สำหรับช่วงปี 2027–2028 ECB ยังคงคาดว่าเงินเฟ้อจะค่อย ๆ กลับสู่เป้าหมายใกล้ 2% แต่เส้นทางการชะลอตัวของเงินเฟ้อมีความผันผวนมากกว่าที่คาดไว้เมื่อไตรมาสก่อน
อย่างไรก็ตาม ECB ได้ปรับลดคาดการณ์ Core CPI ปี 2028 ลงมาอยู่ที่ 2.2% (จาก 2.5% ในประมาณการก่อนหน้า) ซึ่งสะท้อนว่าธนาคารกลางยังคงคาดว่าแรงกดดันด้านราคาจะลดลงในระยะกลาง
ถึงแม้จะเป็นการขึ้นดอกเบี้ย 25 bps ครั้งแรกในรอบหลายปี แต่ก็เป็นสัญญาณชัดเจนว่า ECB ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงเงินเฟ้อที่อาจฝังตัว และไม่ต้องการรอให้แรงกดดันจากพลังงานคลี่คลายเอง
ประธาน ECB จะให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งนี้ในการแถลงข่าวเวลา 14:45 CET วันนี้
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การขึ้นดอกเบี้ยถูกสะท้อนในราคาตลาดไปแล้วอย่างสมบูรณ์ ทำให้แทบไม่มีเซอร์ไพรส์เชิง hawkish เหลืออยู่ ส่งผลให้เกิดแรงขายทำกำไรในฝั่งสถานะ long ของ EUR
ในขณะเดียวกัน บรรยากาศความเสี่ยง (risk sentiment) ถูกกดดันอย่างรุนแรง หลังประธานาธิบดีทรัมป์โพสต์ข้อความเตือนอย่างชัดเจนว่าสหรัฐฯ จะ “โจมตีอิหร่านอย่างหนักในวันนี้” ซึ่งทำให้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยกระดับขึ้นทันที และกระตุ้นให้เกิดกระแสไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย โดยเฉพาะดอลลาร์สหรัฐ
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