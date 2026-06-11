  
21:53 · 11 มิถุนายน 2026

🔵 การแถลงข่าว ECB (LIVE)

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลัก 25 basis points (อัตราเงินฝากอยู่ที่ 2.25%) ซึ่งถือเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบเกือบ 3 ปี

ขณะนี้ประธาน ECB Christine Lagarde กำลังขึ้นเวทีที่แฟรงก์เฟิร์ตเพื่อแถลงเหตุผลของการตัดสินใจ พร้อมเปิดเผยประมาณการเศรษฐกิจมหภาคล่าสุดของยูโรโซน การแถลงจะตามด้วยช่วงถาม–ตอบตามปกติ

ด้านล่างนี้คือประเด็นสำคัญจากการแถลงข่าว

 

ประเด็นสำคัญจาก Christine Lagarde (ECB Press Conference)

  • สงครามในตะวันออกกลางสร้างแรงกดดันเงินเฟ้ออย่างมีนัยสำคัญ และการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้เป็นการตอบสนองที่แข็งแกร่งและสอดคล้องกันในหลายฉากทัศน์ของความเสี่ยงด้านพลังงาน

ประมาณการเศรษฐกิจ (Forecasts)

  • เงินเฟ้อถูกปรับเพิ่มขึ้น
    • 2026: 3%
    • 2027: 2.3%
    • 2028: 2%
  • การเติบโตเศรษฐกิจถูกปรับลดลง
    • 2026: 0.8%
    • 2027: 1.2%
    • 2028: 1.5%

ภาพรวมเศรษฐกิจ

  • สงครามกดดันกิจกรรมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคบริการที่ชะลอตัว
  • ตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง แต่ความต้องการแรงงานเริ่มอ่อนลง ส่งผลต่อความเชื่อมั่นครัวเรือน
  • นโยบายการคลังควรเป็นแบบเฉพาะเจาะจง ชั่วคราว และไม่กระทบเสถียรภาพการคลังในระยะยาว

เงินเฟ้อ

  • เงินเฟ้อยังถูกขับเคลื่อนหลักจากพลังงาน (+10.9% ในเดือนเมษายน)
  • เงินเฟ้ออาหารลดลงเหลือ 2%
  • Core HICP เพิ่มขึ้นเป็น 2.5% ในเดือนพฤษภาคม สูงสุดตั้งแต่เมษายน 2025
  • บริษัทต่าง ๆ ยังมีแนวโน้มปรับขึ้นราคาขาย
  • ECB คาดว่าเงินเฟ้อจะกลับสู่เป้าหมายกลางปี 2027

ความเสี่ยง

  • ความเสี่ยงต่อการเติบโต: ขาลง
  • ความเสี่ยงเงินเฟ้อ: ขาขึ้น
  • หากสงครามตะวันออกกลางยุติเร็ว จะช่วยลดแรงกดดันทั้งสองด้าน
  • ความผันผวนในตลาดการเงินอาจกดดันการลงทุน แต่ช่วยจำกัดเงินเฟ้อบางส่วน

จุดยืน ECB

  • การขึ้นดอกเบี้ยวันนี้เป็นเอกฉันท์ ไม่มีการคัดค้าน
  • ไม่ใช่การป้องกันล่วงหน้า แต่เป็นการตอบสนองต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้ว
  • ยังไม่เห็นผลกระทบรอบสอง (second-round effects) แต่ยังจับตาแรงกดดันค่าจ้าง
  • ECB จะเพิ่ม “mild scenario” ในแบบจำลองเศรษฐกิจ

สรุป

ECB ให้น้ำหนักกับความเสี่ยงเงินเฟ้อมากกว่าเศรษฐกิจ แม้จะมีการปรับลดคาดการณ์ GDP แต่ยังไม่สะท้อนภาวะถดถอย

EURUSD หลังแถลงการณ์กลับมาอ่อนค่าลงเล็กน้อย เนื่องจาก Lagarde ไม่ได้ส่งสัญญาณ hawkish ที่ชัดเจนเพียงพอสำหรับการเริ่มรอบการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องในระยะสั้น

 

Source: xStation5

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