🔵 การแถลงข่าว ECB (LIVE)

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลัก 25 basis points (อัตราเงินฝากอยู่ที่ 2.25%) ซึ่งถือเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบเกือบ 3 ปี
ขณะนี้ประธาน ECB Christine Lagarde กำลังขึ้นเวทีที่แฟรงก์เฟิร์ตเพื่อแถลงเหตุผลของการตัดสินใจ พร้อมเปิดเผยประมาณการเศรษฐกิจมหภาคล่าสุดของยูโรโซน การแถลงจะตามด้วยช่วงถาม–ตอบตามปกติ
ด้านล่างนี้คือประเด็นสำคัญจากการแถลงข่าว
ประเด็นสำคัญจาก Christine Lagarde (ECB Press Conference)
- สงครามในตะวันออกกลางสร้างแรงกดดันเงินเฟ้ออย่างมีนัยสำคัญ และการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้เป็นการตอบสนองที่แข็งแกร่งและสอดคล้องกันในหลายฉากทัศน์ของความเสี่ยงด้านพลังงาน
ประมาณการเศรษฐกิจ (Forecasts)
- เงินเฟ้อถูกปรับเพิ่มขึ้น
- 2026: 3%
- 2027: 2.3%
- 2028: 2%
- การเติบโตเศรษฐกิจถูกปรับลดลง
- 2026: 0.8%
- 2027: 1.2%
- 2028: 1.5%
ภาพรวมเศรษฐกิจ
- สงครามกดดันกิจกรรมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคบริการที่ชะลอตัว
- ตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง แต่ความต้องการแรงงานเริ่มอ่อนลง ส่งผลต่อความเชื่อมั่นครัวเรือน
- นโยบายการคลังควรเป็นแบบเฉพาะเจาะจง ชั่วคราว และไม่กระทบเสถียรภาพการคลังในระยะยาว
เงินเฟ้อ
- เงินเฟ้อยังถูกขับเคลื่อนหลักจากพลังงาน (+10.9% ในเดือนเมษายน)
- เงินเฟ้ออาหารลดลงเหลือ 2%
- Core HICP เพิ่มขึ้นเป็น 2.5% ในเดือนพฤษภาคม สูงสุดตั้งแต่เมษายน 2025
- บริษัทต่าง ๆ ยังมีแนวโน้มปรับขึ้นราคาขาย
- ECB คาดว่าเงินเฟ้อจะกลับสู่เป้าหมายกลางปี 2027
ความเสี่ยง
- ความเสี่ยงต่อการเติบโต: ขาลง
- ความเสี่ยงเงินเฟ้อ: ขาขึ้น
- หากสงครามตะวันออกกลางยุติเร็ว จะช่วยลดแรงกดดันทั้งสองด้าน
- ความผันผวนในตลาดการเงินอาจกดดันการลงทุน แต่ช่วยจำกัดเงินเฟ้อบางส่วน
จุดยืน ECB
- การขึ้นดอกเบี้ยวันนี้เป็นเอกฉันท์ ไม่มีการคัดค้าน
- ไม่ใช่การป้องกันล่วงหน้า แต่เป็นการตอบสนองต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้ว
- ยังไม่เห็นผลกระทบรอบสอง (second-round effects) แต่ยังจับตาแรงกดดันค่าจ้าง
- ECB จะเพิ่ม “mild scenario” ในแบบจำลองเศรษฐกิจ
สรุป
ECB ให้น้ำหนักกับความเสี่ยงเงินเฟ้อมากกว่าเศรษฐกิจ แม้จะมีการปรับลดคาดการณ์ GDP แต่ยังไม่สะท้อนภาวะถดถอย
EURUSD หลังแถลงการณ์กลับมาอ่อนค่าลงเล็กน้อย เนื่องจาก Lagarde ไม่ได้ส่งสัญญาณ hawkish ที่ชัดเจนเพียงพอสำหรับการเริ่มรอบการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องในระยะสั้น
Source: xStation5
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