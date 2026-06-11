OpenAI กำลังเข้าสู่ “สงครามราคา” (price war) ก่อนการเสนอขายหุ้น IPO หรือไม่?

ตามรายงานของ The Wall Street Journal ระบุว่า OpenAI กำลังพิจารณาปรับลดราคาบริการ AI อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมแบบ token (หน่วยที่ใช้ในการคิดค่าบริการของการใช้งานโมเดล)
รายงานระบุว่าการเคลื่อนไหวนี้เป็นการตอบสนองต่อการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก Anthropic ซึ่งกำลังขยายอิทธิพลในกลุ่มลูกค้าองค์กรอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจากเครื่องมือ Claude Code
การลดราคาอาจช่วยเร่งการใช้งาน AI ในภาคธุรกิจ แต่ในขณะเดียวกันก็เพิ่มแรงกดดันต่ออัตรากำไรในอุตสาหกรรมที่ยังต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวติ้งและการระดมทุนอย่างต่อเนื่อง
ในขณะเดียวกัน Sam Altman ซีอีโอของ OpenAI มีกำหนดพบปะกับตัวแทนของ Samsung Electronics ในสัปดาห์หน้า ระหว่างการเยือนเกาหลีใต้ โดย Yonhap รายงานว่าการหารือจะมุ่งเน้นไปที่การนำ AI ไปใช้ในกระบวนการดำเนินงานของ Samsung ในวงกว้าง
การเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของ OpenAI ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สุดในเอเชีย
SMSN.UK (D1)
Source: xStation5
ในระหว่างการเยือนเกาหลีใต้ครั้งก่อนของ Altman OpenAI ได้มีการเจรจากับ Samsung และ SK Group และต่อมาได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI การติดตามข่าวในภาคส่วนนี้จึงมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากการเยือนครั้งนี้อาจนำไปสู่ข้อตกลงเชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูงเช่นกัน
สงครามราคาอาจหมายถึงอะไร?
แรงจูงใจที่เป็นไปได้มากที่สุดคือการเตรียมตัวก่อนการเสนอขายหุ้น IPO ของทั้งสองบริษัท ก่อนที่ผู้นำในอุตสาหกรรมจะเผยแพร่เอกสารเสนอขายหุ้น (prospectus) พวกเขาอาจต้องการเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานและปริมาณการใช้ token ให้สูงขึ้น
สิ่งนี้จะหมายถึง:
- การขาดทุนระยะสั้น
- แต่ช่วยสร้างตัวเลขการเติบโตและการใช้งานที่แข็งแกร่งขึ้น
- ใช้เป็นเหตุผลสนับสนุนการประเมินมูลค่าที่สูงขึ้นในบริบทของ IPO
กล่าวคือ ภาพการเติบโตจะถูก “เร่ง” เพื่อสร้างความคาดหวังของตลาด แม้จะแลกกับแรงกดดันต่อผลกำไรในระยะสั้นก็ตาม
ผลต่อมุมมองตลาดหุ้น
สงครามราคาที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง OpenAI และ Anthropic ส่งสัญญาณ “ผสม” ต่ออุตสาหกรรม AI
มุมมองเชิงบวก
- ราคาการใช้ token ที่ลดลงจะช่วยให้บริษัทต่าง ๆ เข้าถึง AI ได้ง่ายขึ้น
- เร่งการนำ AI ไปใช้ในภาคธุรกิจ
- ขยายฐานผู้ใช้งานของทั้งอุตสาหกรรม
มุมมองเชิงลบ
- นักลงทุนเคยคาดว่า AI leaders จะสามารถทำกำไรจากเทคโนโลยีของตนด้วย margin สูง
- สงครามราคาจะกดดัน margin และลดความสามารถในการทำกำไร
- เพิ่มความเสี่ยงว่ามูลค่าบางส่วนจะถูกส่งต่อไปยังลูกค้าแทนผู้ให้บริการโมเดล
สรุป
แม้สงครามราคาอาจช่วยเร่งการเติบโตของระบบนิเวศ AI ในภาพรวม แต่ในมุมของตลาดทุน มันเป็นปัจจัยที่ลดความชัดเจนของโมเดลกำไร และอาจเพิ่มความเสี่ยงด้านการระดมทุนของบริษัท AI ขนาดใหญ่ที่ยังขาดทุนสูงในปัจจุบัน
ข่าวเด่นวันนี้ 10 มิ.ย.
🔴US100 ร่วงเกือบ 4%
Intel พุ่ง 10% หลังมีรายงานเจรจากับ Google และ Nvidia
Broadcom ก่อนประกาศงบ — ตลาดจับตา “แนวโน้ม” มากกว่ากำไร 🚨