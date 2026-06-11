  
21:54 · 11 มิถุนายน 2026

OpenAI กำลังเข้าสู่ “สงครามราคา” (price war) ก่อนการเสนอขายหุ้น IPO หรือไม่?

ตามรายงานของ The Wall Street Journal ระบุว่า OpenAI กำลังพิจารณาปรับลดราคาบริการ AI อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมแบบ token (หน่วยที่ใช้ในการคิดค่าบริการของการใช้งานโมเดล)

รายงานระบุว่าการเคลื่อนไหวนี้เป็นการตอบสนองต่อการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก Anthropic ซึ่งกำลังขยายอิทธิพลในกลุ่มลูกค้าองค์กรอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจากเครื่องมือ Claude Code

การลดราคาอาจช่วยเร่งการใช้งาน AI ในภาคธุรกิจ แต่ในขณะเดียวกันก็เพิ่มแรงกดดันต่ออัตรากำไรในอุตสาหกรรมที่ยังต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวติ้งและการระดมทุนอย่างต่อเนื่อง

ในขณะเดียวกัน Sam Altman ซีอีโอของ OpenAI มีกำหนดพบปะกับตัวแทนของ Samsung Electronics ในสัปดาห์หน้า ระหว่างการเยือนเกาหลีใต้ โดย Yonhap รายงานว่าการหารือจะมุ่งเน้นไปที่การนำ AI ไปใช้ในกระบวนการดำเนินงานของ Samsung ในวงกว้าง

การเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของ OpenAI ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สุดในเอเชีย

SMSN.UK (D1)

 
 
 

Source: xStation5

ในระหว่างการเยือนเกาหลีใต้ครั้งก่อนของ Altman OpenAI ได้มีการเจรจากับ Samsung และ SK Group และต่อมาได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI การติดตามข่าวในภาคส่วนนี้จึงมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากการเยือนครั้งนี้อาจนำไปสู่ข้อตกลงเชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูงเช่นกัน

สงครามราคาอาจหมายถึงอะไร?

แรงจูงใจที่เป็นไปได้มากที่สุดคือการเตรียมตัวก่อนการเสนอขายหุ้น IPO ของทั้งสองบริษัท ก่อนที่ผู้นำในอุตสาหกรรมจะเผยแพร่เอกสารเสนอขายหุ้น (prospectus) พวกเขาอาจต้องการเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานและปริมาณการใช้ token ให้สูงขึ้น

สิ่งนี้จะหมายถึง:

  • การขาดทุนระยะสั้น
  • แต่ช่วยสร้างตัวเลขการเติบโตและการใช้งานที่แข็งแกร่งขึ้น
  • ใช้เป็นเหตุผลสนับสนุนการประเมินมูลค่าที่สูงขึ้นในบริบทของ IPO

กล่าวคือ ภาพการเติบโตจะถูก “เร่ง” เพื่อสร้างความคาดหวังของตลาด แม้จะแลกกับแรงกดดันต่อผลกำไรในระยะสั้นก็ตาม

ผลต่อมุมมองตลาดหุ้น

สงครามราคาที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง OpenAI และ Anthropic ส่งสัญญาณ “ผสม” ต่ออุตสาหกรรม AI

มุมมองเชิงบวก

  • ราคาการใช้ token ที่ลดลงจะช่วยให้บริษัทต่าง ๆ เข้าถึง AI ได้ง่ายขึ้น
  • เร่งการนำ AI ไปใช้ในภาคธุรกิจ
  • ขยายฐานผู้ใช้งานของทั้งอุตสาหกรรม

มุมมองเชิงลบ

  • นักลงทุนเคยคาดว่า AI leaders จะสามารถทำกำไรจากเทคโนโลยีของตนด้วย margin สูง
  • สงครามราคาจะกดดัน margin และลดความสามารถในการทำกำไร
  • เพิ่มความเสี่ยงว่ามูลค่าบางส่วนจะถูกส่งต่อไปยังลูกค้าแทนผู้ให้บริการโมเดล

สรุป

แม้สงครามราคาอาจช่วยเร่งการเติบโตของระบบนิเวศ AI ในภาพรวม แต่ในมุมของตลาดทุน มันเป็นปัจจัยที่ลดความชัดเจนของโมเดลกำไร และอาจเพิ่มความเสี่ยงด้านการระดมทุนของบริษัท AI ขนาดใหญ่ที่ยังขาดทุนสูงในปัจจุบัน

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