🚨 ด่วน: PPI สหรัฐฯ ออกมาผสม + ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้น

🚨 ด่วน: PPI สหรัฐฯ ออกมาสะท้อนภาพเงินเฟ้อ “ซับซ้อน” + ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้น
- PPI m/m: 1.1% (สูงกว่าคาด 0.7%)
- PPI y/y: 6.5% (สูงกว่าคาด 6.4%)
- Core PPI m/m: 0.4% (ต่ำกว่าคาด 0.5%)
- Core PPI y/y: 4.9% (ต่ำกว่าคาด 5.4%)
📊 Jobless Claims
- ผู้ขอรับสวัสดิการครั้งแรก: 229K (สูงกว่าคาด)
- ผู้ขอรับต่อเนื่อง: 1.795M (สูงขึ้นต่อเนื่อง)
👉 ภาพรวม: เงินเฟ้อมีสัญญาณ “ขัดแย้งกัน” ระหว่างแรงกดดันจากต้นทุนทั่วไปกับ Core PPI ที่ชะลอลง ขณะที่ตลาดแรงงานยังค่อย ๆ อ่อนตัวต่อเนื่อง
EURUSD (M1)
Source: xStation5
OpenAI กำลังเข้าสู่ “สงครามราคา” (price war) ก่อนการเสนอขายหุ้น IPO หรือไม่?
🔵 การแถลงข่าว ECB (LIVE)
🚨 BREAKING: ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25bps ตามคาดการณ์ของตลาด
📆 การขึ้นดอกเบี้ยของ ECB จะช่วยหนุนค่าเงินยูโรหรือไม่?