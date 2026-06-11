  
21:52 · 11 มิถุนายน 2026

🚨 ด่วน: PPI สหรัฐฯ ออกมาผสม + ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้น

🚨 ด่วน: PPI สหรัฐฯ ออกมาสะท้อนภาพเงินเฟ้อ “ซับซ้อน” + ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้น

  • PPI m/m: 1.1% (สูงกว่าคาด 0.7%)
  • PPI y/y: 6.5% (สูงกว่าคาด 6.4%)
  • Core PPI m/m: 0.4% (ต่ำกว่าคาด 0.5%)
  • Core PPI y/y: 4.9% (ต่ำกว่าคาด 5.4%)

📊 Jobless Claims

  • ผู้ขอรับสวัสดิการครั้งแรก: 229K (สูงกว่าคาด)
  • ผู้ขอรับต่อเนื่อง: 1.795M (สูงขึ้นต่อเนื่อง)

👉 ภาพรวม: เงินเฟ้อมีสัญญาณ “ขัดแย้งกัน” ระหว่างแรงกดดันจากต้นทุนทั่วไปกับ Core PPI ที่ชะลอลง ขณะที่ตลาดแรงงานยังค่อย ๆ อ่อนตัวต่อเนื่อง

EURUSD (M1) 

 

Source: xStation5

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