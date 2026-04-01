ข่าวเด่นวันนี้ 1 ม.ย.

🕌 ตะวันออกกลาง - สัญญาณความยินดีจากเตหะราน
Masoud Pezeshkian ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันอังคาร ซึ่งสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อทั้งตลาดการเงินโลกในทันที โดยเตหะรานประกาศความพร้อมที่จะยุติความขัดแย้ง — แต่ต้องแลกกับ “หลักประกันด้านความมั่นคงอย่างเป็นทางการ” เพื่อป้องกันการโจมตีในอนาคต นักลงทุนมองว่านี่คือสัญญาณทางการทูตที่แท้จริงครั้งแรกจากอิหร่าน และเริ่มถอน “พรีเมียมความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์” ออกอย่างรวดเร็ว ดัชนี Dow Jones พุ่งขึ้นกว่า 1,100 จุดหลังข่าวนี้
ประธานาธิบดี Donald Trump ให้สัมภาษณ์กับ New York Post ว่าความขัดแย้ง “จะไม่ยืดเยื้ออีกต่อไป” และเชื่อมั่นว่า Strait of Hormuz จะถูกเปิดกลับโดยประเทศอื่น ๆ โดยไม่ต้องพึ่งการทหารจากสหรัฐฯ เพิ่มเติม Wall Street Journal ยังรายงานว่า Trump ส่งสัญญาณพร้อมยุติปฏิบัติการทางทหาร แม้ช่องแคบจะยังถูกปิดบางส่วน ตลาดจึงตีความว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนแนวโน้มการคลี่คลายความตึงเครียด
⚠️ ตะวันออกกลาง - IRGC ขู่บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่
Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ออกคำเตือนรุนแรง โดยระบุชื่อบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐฯ 18 แห่ง รวมถึง Microsoft, Apple, Google, Intel และ Boeing ว่าเป็น “เป้าหมายทางทหารที่ชอบธรรม” IRGC กล่าวหาว่าอุตสาหกรรม ICT และ AI มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนปฏิบัติการต่อต้านอิหร่าน ซึ่งถือเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนต่อภาคเทคโนโลยีพลเรือน มีรายงานว่าการโจมตีในภูมิภาคอาจเริ่มได้เร็วที่สุดในวันที่ 1 เมษายน ตลาดหุ้นร่วงช่วงแรก แต่กลับฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังถ้อยแถลงจากผู้นำทั้งสองฝ่าย
📈 ภาพรวมตลาด - ความคึกคักอย่างมาก
วอลล์สตรีทปิดวันอังคารด้วยการปรับตัวขึ้นแรง: Dow Jones +980 จุด (+2.2%), S&P 500 +2.6% และ Nasdaq Composite +3.6% หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ฟื้นตัวทั่วหน้า — Meta +6%, Google +5%, Nvidia +5% และ Palantir +6%
ดัชนีความผันผวน VIX ลดลงมากกว่า 4 จุดมาอยู่แถวระดับ 26 สะท้อนว่าตลาดเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น แม้ยังมีความระมัดระวัง นักวิเคราะห์เตือนว่าอย่าเพิ่งมองโลกในแง่ดีเกินไป
แม้ตลาดฟื้นตัวในวันนี้ แต่ S&P 500 ยังลดลงกว่า 5% ในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นเดือนที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022 โดย 10 จาก 11 กลุ่มอุตสาหกรรมคาดว่าจะปิดเดือนในแดนลบ
มีเพียง “กลุ่มพลังงาน” ที่เพิ่มขึ้นกว่า 12.5% ในเดือนนี้ จากราคาน้ำมันที่สูงและความกังวลด้านอุปทาน ดัชนี Nasdaq เป็นตัวที่อ่อนแอที่สุดในไตรมาสนี้ ลดลงกว่า 7% ขณะที่ S&P 500 -5% และ Dow -4% ทำให้ Q1/2026 เป็นหนึ่งในไตรมาสที่ยากที่สุดของตลาดหุ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
🏭 ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค - สหรัฐฯ
รายงาน JOLTS เดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 6.882 ล้านตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย และลดลงจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงตลาดแรงงานที่เริ่มชะลอตัว
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board เดือนมีนาคมออกมาดีกว่าคาดที่ 91.8 สะท้อนว่าผู้บริโภคยังคงมีความยืดหยุ่น แม้ราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐฯ จะทะลุ 4 ดอลลาร์ต่อแกลลอนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2022
🌍 ยุโรปและจีน
เงินเฟ้อยูโรโซนเร่งตัวขึ้นเป็น 2.5% จาก 1.9% ในเดือนก่อนหน้า จากราคาพลังงานที่พุ่งสูงหลังการปิด Strait of Hormuz ทำให้ ECB ต้องเผชิญความท้าทายระหว่างการควบคุมเงินเฟ้อและการพยุงเศรษฐกิจ
จีนออกมาดีกว่าคาด: PMI ภาคการผลิตเพิ่มเป็น 50.4 และบริการ 50.1 ทั้งคู่กลับมาอยู่เหนือระดับ 50 บ่งชี้การขยายตัวอีกครั้ง แต่ยังมีแรงกดดันจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นทั่วโลก
🏢 บริษัท - Oracle และการปลดพนักงานจาก AI
Oracle เริ่มรอบการปลดพนักงานใหม่หลายพันตำแหน่ง โดยคาดว่าอาจสูงถึง 30,000 คน จากพนักงานทั้งหมด 162,000 คน บริษัทกำลังลงทุนอย่างหนักในโครงสร้างพื้นฐาน AI ทำให้ต้องลดต้นทุนด้านแรงงาน แม้ยังไม่มีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ แต่ราคาหุ้นยังปรับตัวขึ้น
💊 M&A
McCormick ปรับตัวขึ้นหลัง Unilever เดินหน้าเจรจาควบรวมธุรกิจอาหาร
Biogen เข้าซื้อ Apellis มูลค่า 5.6 พันล้านดอลลาร์ และ Eli Lilly เข้าซื้อ Centessa มูลค่าสูงสุด 7.8 พันล้านดอลลาร์
💻 เทคโนโลยีและ AI
Marvell Technology พุ่งขึ้นหลัง Nvidia ลงทุนเชิงกลยุทธ์ 2 พันล้านดอลลาร์เพื่อขยายระบบนิเวศ AI
Snap +12% หลังมีข่าวนักลงทุนเชิงรุกเข้าถือหุ้น Phreesia ร่วงแรงจากการปรับลดคาดการณ์รายได้ ขณะที่ Nike ขยับขึ้นเล็กน้อยก่อนรายงานผลประกอบการ
💱 FX
EUR แข็งค่ามากที่สุด EURUSD +0.8% ที่ 1.1552 ขณะที่ DXY ลดลงสู่ 99.7 USDJPY อ่อนค่า และ GBP แข็งขึ้น
เงินฟรังก์สวิสกลับอ่อนค่า สะท้อนว่าเป็นการ “คลายความเสี่ยงสงคราม” มากกว่าการไหลเข้าหา safe haven
🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์
น้ำมัน Brent -3.8% ที่ 104.5 ดอลลาร์ และ WTI -2.8% ที่ 102 ดอลลาร์ หลังตลาดลดความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์
ทองคำพุ่ง +3.3% ทำสถิติใหม่ที่ 4,660 ดอลลาร์ และเงินพุ่ง +6.6% จากการอ่อนค่าของ USD อย่างหนัก
หลังสงครามอิหร่าน: ตลาดการเงินและราคาสินทรัพย์
