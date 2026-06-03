อิหร่านตึงเครียดรอบใหม่ ดันน้ำมันใกล้ $100 อีกครั้ง 🚨

เมื่อคืนเกิดเหตุโจมตีหลายจุดในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย ความตึงเครียดกับอิหร่านกดดันตลาดพลังงานต่อเนื่อง
- ราคาน้ำมัน Brent ขยับขึ้นใกล้ $98 จากความกังวลเรื่อง ceasefire ที่เปราะบาง ขณะที่ทองคำและเงินปรับตัวลงเล็กน้อย
- สนามบินคูเวตถูกโจมตี มีรายงานโดรนอิหร่านโจมตีบริเวณท่าเรือ ทำให้ต้องระงับเที่ยวบินชั่วคราว และมีการยิงขีปนาวุธไปยังฐาน Ali Al Salem โดย CENTCOM ระบุว่าสามารถสกัดได้ นอกจากนี้ยังมีรายงานการรุกล้ำเข้าสู่น่านฟ้าบาห์เรน
ฝั่งอิหร่านระบุว่าเป็นการตอบโต้การโจมตีจากสหรัฐฯ และเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในอ่าวเปอร์เซีย พร้อมกล่าวหาว่าคูเวตและบาห์เรนมีส่วนเกี่ยวข้อง
- ด้านการเมือง Marco Rubio ระบุว่า การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายของอิหร่านเป็น “red line” พร้อมส่งสัญญาณว่าการผ่อนคลายคว่ำบาตรอาจเกิดขึ้นได้ แต่ต้องแลกกับข้อจำกัดที่เข้มงวดและระยะยาว ขณะเดียวกันไม่มีการแลกเปลี่ยนกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
- Donald Trump โพสต์ยืนยันว่าอิหร่าน “จะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์” และอาจมีการพบปะหารือกับผู้นำอิหร่านในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นโดยรวมแทบไม่ตอบสนอง หุ้นกลุ่มพลังงานและกลาโหมยังเคลื่อนไหวใกล้ระดับปิดเมื่อวาน
OIL (D1)
ราคากลับขึ้นเหนือระดับ Fibonacci 38.2% ส่งผลให้แนวโน้มขาขึ้นระยะยาว (เส้นแนวโน้มสีแดงเส้นกลาง) ยังถูกปกป้องไว้ได้
ในเชิงเทคนิค เป้าหมายถัดไปของฝั่งซื้ออยู่บริเวณ $104 และระดับ Fibonacci 23.6%
ในทางกลับกัน หากต้องการยืนยันการจบแนวโน้มขาขึ้น ฝั่งขายจำเป็นต้องดันราคาให้กลับลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มดังกล่าว
น้ำมันทรงตัว ขณะที่ตลาดเริ่มให้น้ำหนักกับความหวังด้านการเจรจาทางการทูตมากขึ้น
สรุปข่าวเช้า: ตลาดรับสัญญาณที่ขัดแย้งกัน ก่อนข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญคืนนี้ (02.06.2026)
ข่าวเด่นวันนี้ 2 มิ.ย.
Robinhood อยู่ภายใต้การจับตาของศาลสูงสุดสหรัฐฯ