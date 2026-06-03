Broadcom ก่อนประกาศงบ — ตลาดจับตา “แนวโน้ม” มากกว่ากำไร 🚨

Broadcom เตรียมประกาศงบไตรมาส 2 ปีงบการเงิน 2026 หลังตลาดปิดวันพุธ โดยตลาดคาดว่าบริษัทจะรายงานผลประกอบการสูงกว่าคาด พร้อมปรับเพิ่ม guidance จากแรงหนุนของความต้องการด้าน AI networking และชิปแบบ custom ที่ยังแข็งแกร่ง
สิ่งที่ตลาดคาดหวัง
- รายได้มากกว่า 22 พันล้านดอลลาร์
- กำไรต่อหุ้น (EPS) มากกว่า 2 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินรายใหญ่บางแห่งมีมุมมองเชิงบวกมากกว่านั้น โดย Jefferies และ Morgan Stanley คาดว่ารายได้อาจแตะระดับ 29 พันล้านดอลลาร์
แต่สิ่งที่ตลาดให้ความสำคัญมากกว่าตัวเลข headline คือ “รายละเอียดในธุรกิจ AI และ Cloud” รวมถึง outlook ในระยะถัดไป
รายได้ AI อาจแตะ 17 พันล้านดอลลาร์
รายได้ที่เกี่ยวข้องกับ AI ของ Broadcom อาจอยู่ที่ราว 17 พันล้านดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจาก
- ธุรกิจ networking ที่เติบโตแรง
- การติดตั้ง switch รุ่นใหม่
- ส่วนแบ่งตลาดด้าน optics ที่เพิ่มขึ้น
อีกปัจจัยสำคัญคือคำสั่งซื้อจาก Anthropic มูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมีการเปลี่ยนรูปแบบจากการส่งมอบ rack server ทั้งชุด มาเป็นการจัดส่งเฉพาะชิป ส่งผลให้รายได้จากดีลนี้อาจอยู่ที่ประมาณ 2.0–2.5 พันล้านดอลลาร์
ตลาดจับตา “ปี 2027” มากกว่าไตรมาสนี้
Morgan Stanley ระบุว่าความต้องการด้าน AI rack บางส่วนถูกเลื่อนไปปี 2027 แต่ยังมองว่าเป็นเพียง “การเลื่อนเวลา” ไม่ใช่การยกเลิกคำสั่งซื้อ โดยกำลังการผลิตบางส่วนถูกโยกไปให้ลูกค้า TPU รายอื่น
ดังนั้น ประเด็นสำคัญที่สุดของงบครั้งนี้อาจไม่ใช่ผลประกอบการไตรมาสปัจจุบัน แต่คือมุมมองของผู้บริหารต่อปี 2027
ปัจจุบันอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กำลังอยู่ในรอบการเติบโตที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จากการลงทุน CAPEX มหาศาลของ hyperscalers และบริษัท AI ต่าง ๆ ทำให้ operating leverage สูงมาก แต่ขณะเดียวกัน ความแม่นยำของการคาดการณ์ในระยะยาวยังมีข้อจำกัดสูงเช่นกัน
AI chip revenue อาจทะลุ 120 พันล้านดอลลาร์
ตลาดเริ่มประเมินว่ารายได้จาก AI chips ของ Broadcom ในอนาคตอาจเกิน 120 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่บริษัทเคยส่งสัญญาณไว้ก่อนหน้าที่ “มากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์”
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เตือนว่าข้อมูลจาก supply chain ในเอเชียช่วงล่าสุดยังไม่ได้แข็งแกร่งเท่าที่ตลาดหวัง ทำให้ upside จากการปรับประมาณการอาจจำกัดลงบ้าง
นอกจากนี้ ตลาดยังจับตาความเสี่ยงจากการแข่งขันของ MediaTek ใน supply chain ของ Google TPU ด้วย แม้ Morgan Stanley จะมองว่าความเสี่ยงยังควบคุมได้ และประเมินว่ามีเพียงราว 15% ของ TPU content เท่านั้นที่อาจได้รับผลกระทบ
นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังเชื่อว่า Broadcom จะรักษาส่วนแบ่งธุรกิจหลักไว้ได้ เพราะการเปลี่ยน supplier ในระดับนี้ทำได้ยากมาก และอาจกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญหากผู้บริหารเลือกพูดถึงในการประกาศงบครั้งนี้
AVGO.US (D1)
ในมุมมองทางเทคนิคก่อนประกาศงบ ราคาหุ้น Broadcom เริ่มชะลอตัวบริเวณ Fibonacci Extension 161.8% ซึ่งวัดจากรอบการเคลื่อนไหวระหว่างเดือนธันวาคม 2025 ถึงเมษายน 2026
หากแนวโน้มขาขึ้นยังเดินหน้าต่อ เป้าหมายถัดไปของฝั่งซื้ออาจอยู่แถวบริเวณ 600 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดที่ Fibonacci Extension 423.6% จากปี 2025 ซ้อนทับกับ extension ใหม่จากปี 2026
ขณะเดียวกัน แนวต้านเพิ่มเติมอาจมาจากกรอบแนวโน้มขาขึ้น (เส้นสีแดง)
แต่หากเกิดการปรับฐาน แนวรับแรกและเป้าหมายของฝั่งขายจะอยู่บริเวณ 430 ดอลลาร์
Source: xStation5
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