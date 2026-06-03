AUD/USD: GDP ออสเตรเลียชะลอตัว ขณะที่ตลาดจับตาทิศทางนโยบายของ RBA 🪙

เศรษฐกิจชะลอตัว แต่รายละเอียดมีความซับซ้อนมากกว่านั้น
เศรษฐกิจออสเตรเลียชะลอตัวในไตรมาสแรกของปี 2026 โดย GDP ขยายตัวเพียง 0.3% QoQ ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ราว 0.5% และชะลอลงอย่างชัดเจนจากระดับ 0.9% ในไตรมาสก่อนหน้า
ในเชิงรายปี เศรษฐกิจยังเติบโตที่ 2.5% แต่รายงานสะท้อนการสูญเสียโมเมนตัมทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม สำหรับนักลงทุน ตัวเลขดังกล่าวไม่ได้เป็นลบทั้งหมด เพราะการชะลอตัวของ GDP ส่วนใหญ่เกิดจากแรงกดดันจากภาคการค้าระหว่างประเทศ ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนยังคงแข็งแกร่ง ส่งผลให้ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ต้องเผชิญภาพเศรษฐกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น: การเติบโตชะลอลง แต่ความต้องการภายในประเทศยังไม่ได้ทรุดตัว
การค้าและสภาพอากาศกดดันการเติบโต
การค้าสุทธิฉุด GDP ไตรมาสนี้ลงถึง 0.8 จุดเปอร์เซ็นต์ โดยการส่งออกลดลง 1.1% ซึ่งเป็นการลดลงรายไตรมาสที่แรงที่สุดในรอบ 2 ปี
สินค้าที่ลดลงมากที่สุด ได้แก่ ถ่านหิน (-6.8%) และแร่ธาตุ (-1.3%) ขณะที่ผลกระทบจากพายุไซโคลนยังกดดันกิจกรรมด้านเหมืองแร่และการขนส่ง ส่งผลให้ผลผลิตภาคเหมืองลดลง 1.5%
ในเวลาเดียวกัน การนำเข้าเพิ่มขึ้น 2.1% ส่วนหนึ่งมาจากการนำเข้าสินค้าลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Data Center ซึ่งสะท้อนว่าความอ่อนแอของ GDP ส่วนหนึ่งอาจมาจากปัจจัยชั่วคราวและการลงทุนที่ต้องพึ่งพาการนำเข้า มากกว่าจะเป็นการชะลอตัวในวงกว้างของเศรษฐกิจภายในประเทศ
Data Center หนุนการลงทุน ขณะที่ผู้บริโภคยังระมัดระวัง
องค์ประกอบที่แข็งแกร่งที่สุดของรายงานคือการลงทุนภาคธุรกิจ ซึ่งเพิ่มขึ้น 6.0% QoQ
การใช้จ่ายด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์พุ่งขึ้นถึง 16.3% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 30 ปี โดยแรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน Data Center ในรัฐ New South Wales และ Victoria
อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคยังคงระมัดระวัง โดยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น 0.5% แต่การใช้จ่ายด้าน discretionary เพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ขณะที่ค่าใช้จ่ายจำเป็นเพิ่มขึ้น 0.8%
อัตราการออมของครัวเรือนลดลงจาก 7.0% เหลือ 6.2% สะท้อนว่าผู้บริโภคเริ่มได้รับผลกระทบจากดอกเบี้ยที่สูง ราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น และมาตรการอุดหนุนพลังงานที่ทยอยหมดอายุ
รายงานนี้มีความหมายอย่างไรต่อ RBA และตลาด?
ตัวเลข GDP ล่าสุดลดโอกาสที่ RBA จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในระยะสั้น เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวชัดเจน และ GDP ต่อหัวลดลง 0.1%
อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางอาจยังไม่มองรายงานนี้ว่าเป็นสัญญาณ dovish อย่างชัดเจน เพราะความเสี่ยงเงินเฟ้อยังคงสูง อุปสงค์ภาคเอกชนยังค่อนข้างแข็งแกร่ง และราคาพลังงานยังอยู่ในระดับสูง
ผลกระทบสำคัญต่อตลาด:
• อัตราดอกเบี้ย: โอกาสขึ้นดอกเบี้ยทันทีลดลง แต่ยังไม่มีเหตุผลมากพอสำหรับการลดดอกเบี้ย
• ตลาดพันธบัตร: การเติบโตที่ชะลอลงอาจจำกัดการปรับขึ้นของ bond yield แม้ความเสี่ยงเงินเฟ้อจะยังจำกัดโอกาสการลดลงแรง
• ตลาดหุ้น: กลุ่มที่พึ่งพาการบริโภคยังถูกกดดัน ขณะที่การลงทุนด้าน Data Center ยังหนุนหุ้นโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี สาธารณูปโภค และก่อสร้าง
• ค่าเงิน AUD: ปฏิกิริยาของค่าเงินค่อนข้างจำกัด สะท้อนว่าตลาดรับรู้ความเสี่ยงของ GDP ที่อ่อนแอไว้แล้วบางส่วน
ปฏิกิริยาของ AUDUSD
หลังการประกาศตัวเลข AUDUSD อ่อนตัวลงเล็กน้อย และเคลื่อนไหวบริเวณ 0.7150–0.7160
การตอบสนองที่ค่อนข้างจำกัดบ่งชี้ว่านักลงทุนมองว่ารายงานนี้อ่อนแอ แต่ยังไม่มากพอที่จะเปลี่ยนมุมมองต่อนโยบายของ RBA อย่างมีนัยสำคัญ
ในระยะนี้ ทิศทางของ AUDUSD มีแนวโน้มขึ้นอยู่กับ sentiment ของตลาดโลก ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ทิศทางดอลลาร์สหรัฐ และข้อมูลเงินเฟ้อในอนาคต มากกว่าตัวเลข GDP เพียงอย่างเดียว
ดังนั้น รายงานนี้อาจเป็นปัจจัยลบระดับปานกลางต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย แต่ยังไม่ใช่ catalyst สำคัญที่จะเปลี่ยนแนวโน้มระยะยาว
สรุปข่าวเช้า 3 มิ.ย.
EUR/USD เคลื่อนไหวค่อนข้างนิ่ง แม้ Core CPI ของยูโรโซนจะออกมาร้อนกว่าคาด 📊
BREAKING: ตัวเลข JOLTS ออกมาดีกว่าคาดการณ์! 📊
น้ำมันทรงตัว ขณะที่ตลาดเริ่มให้น้ำหนักกับความหวังด้านการเจรจาทางการทูตมากขึ้น