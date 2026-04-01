สรุปข่าวเช้า 1 ม.ย.

- ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นอีกครั้ง OIL เพิ่มขึ้น 1.30% อยู่ที่ 104.40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ OIL.WTI เพิ่มขึ้น 1.10% อยู่ที่ 102.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- การโจมตีใหม่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคอ่าว ทำให้ความเสี่ยงด้านอุปทานยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะเดียวกัน ถ้อยแถลงของทรัมป์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการถอนกำลังได้ช่วยจำกัดการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติมของราคาน้ำมัน
- ทรัมป์ระบุว่าสหรัฐฯ อาจถอนกำลังภายใน 2–3 สัปดาห์ และไม่จำเป็นต้องมีข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับอิหร่าน ซึ่งสะท้อนแนวทาง “ภารกิจสำเร็จแล้ว” โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือการทำให้ภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านเป็นกลาง แทนที่จะมุ่งไปสู่ข้อตกลงทางการทูต
- สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) กำลังเข้าใกล้การมีส่วนร่วมทางทหารโดยตรงมากขึ้นในการพยายามเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ขณะที่ซาอุดีอาระเบียและบาห์เรนมีแนวโน้มสนับสนุนมากกว่า ส่วนกาตาร์ โอมาน และคูเวตยังคงมีท่าทีระมัดระวัง ความเป็นไปได้ของการจัดตั้งพันธมิตรจะมุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงทางทะเลและการป้องกันทางอากาศ
- การโจมตีใหม่ รวมถึงการโจมตีใกล้โดฮาและโครงสร้างพื้นฐานเชื้อเพลิงในคูเวต แสดงให้เห็นว่าเส้นทางพลังงานยังคงมีความเปราะบาง
- ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนลดลงมาอยู่ที่ 50.8 จาก 52.1 แม้ยังคงอยู่ในโซนขยายตัวเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน แต่เป็นการขยายตัวที่ชะลอลง ผลผลิต คำสั่งซื้อ และการจ้างงานยังคงเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ต้นทุนที่สูงขึ้นและภาวะอุปทานที่แย่ลงเริ่มกดดันภาคส่วนนี้ ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของจีนมากขึ้น
- ราคาวัตถุดิบในจีนเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 ขณะที่ราคาสินค้าสำเร็จรูปแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี บริษัทเริ่มส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังผู้บริโภค
- PMI ของญี่ปุ่นลดลงมาอยู่ที่ 51.6 จาก 53.0 แม้ยังอยู่เหนือระดับ 50 แต่โมเมนตัมการเติบโตชะลอตัว ผลผลิต คำสั่งซื้อ และการจ้างงานยังเพิ่มขึ้นแต่ในอัตราที่ลดลง ต้นทุนพลังงานที่สูงทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นในอัตราเร็วที่สุดในรอบประมาณ 19 เดือน
- PMI ของออสเตรเลียลดลงมาอยู่ที่ 49.8 กลับมาต่ำกว่าระดับ 50 คำสั่งซื้อใหม่ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 3.5 ปี โดยมีสาเหตุหลักจากพลังงานและการขนส่ง ความเชื่อมั่นทางธุรกิจลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
- ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ พุ่งขึ้นแรงจากความคาดหวังว่าความขัดแย้งจะยุติลงเร็วขึ้น US30 เพิ่มขึ้น 2.55% US500 เกือบ 3.00% และ US100 เพิ่มขึ้น 3.90% ถือเป็นหนึ่งในแรงบวกที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025
- OpenAI ปิดรอบการระดมทุนมูลค่า 122 พันล้านดอลลาร์ ด้วยการประเมินมูลค่า 852 พันล้านดอลลาร์ โดยรอบนี้อาจเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการ IPO ในปี 2026
📈 ทองคำพุ่งขึ้น 2% ท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนตัวลง
การเปลี่ยนแปลงในตลาดฟอเร็กซ์จากปัจจัยสงคราม: USD ดิ่งลง 💥; AUD, NZD และ CHF ฟื้นตัว 🚀
NZDUSD: การตัดสินใจเชิง Hawkish ของ RBNZ และ TACO trade หนุนค่าเงิน NZD 🚀
ราคาน้ำมันร่วง 10% 📉