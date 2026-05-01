ข่าวเด่นวันนี้ 1 พ.ค.

🇪🇺 ตลาดยุโรป (Europe)
ตลาดหุ้นยุโรปปิดในแดนบวกทั่วทั้งดัชนีหลัก แม้จะมีความผันผวนในตลาดน้ำมันและท่าทีระมัดระวังของธนาคารกลาง
- FTSE 100 +1.6% หลังธนาคารกลางอังกฤษคงดอกเบี้ย
- DAX +1.4%
- CAC 40 +0.5% หลัง ECB คงอัตราดอกเบี้ย
ภาพรวมสะท้อนแนวโน้ม “ระมัดระวัง” ของธนาคารกลางทั่วโลก ต่อเนื่องจาก Federal Reserve และ Bank of Japan ที่ยังไม่ปรับนโยบาย
🇺🇸 ตลาดสหรัฐ (Wall Street)
ตลาดหุ้นสหรัฐยังคงใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล ได้แรงหนุนจากผลประกอบการบริษัท
- S&P 500 +0.6% (สูงกว่าจุดสูงสุดเดิมเล็กน้อย)
- Dow Jones +732 จุด (+1.5%)
- Nasdaq +0.2% (ถูกกดดันจากหุ้นเทคบางตัว)
หุ้นเด่น:
- Alphabet +7.5% (กำไรดีกว่าคาดมาก)
- Caterpillar, Eli Lilly, Royal Caribbean ปรับขึ้นตามงบแข็งแกร่ง
หุ้นกดดันตลาด:
- Meta Platforms -8.9% (กังวลงบลงทุน AI สูง)
- Microsoft -5.5% (เพิ่มคาดการณ์ capex)
- Amazon -1.5% แม้งบออกมาดีกว่าคาด
🇭🇰🇨🇳 ตลาดเอเชีย (Asia)
บรรยากาศการลงทุนค่อนข้างอ่อนแอ
- Hang Seng (ฮ่องกง) -1.3%
- Shanghai +0.1%
แรงกดดันมาจากข้อมูลที่ชี้ว่าภาคการผลิตของจีนเริ่มชะลอตัว
ตลาดน้ำมัน (Oil Market)
ตลาดยังคงผันผวนสูงจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์
- Brent พุ่งขึ้นแตะ $114.70 ก่อนย่อลง
- ล่าสุดทรงตัวแถว ~$110 (-0.4%)
ยังคงสูงกว่าระดับก่อนสงคราม (~$70) อย่างมีนัยสำคัญ จากความเสี่ยง supply disruption ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน
ตลาดพันธบัตร & เศรษฐกิจสหรัฐ (Bonds & Macro)
- US 10Y yield ลดลงสู่ 4.39% (จาก 4.42%)
- GDP Q1 โตช้ากว่าคาด
- เงินเฟ้อเดือนมีนาคมออกมาตามคาด (ยังสูง)
- ตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง (jobless claims ลดลง)
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ & FX / Crypto
- ทองคำ & เงิน ปรับขึ้น (ดอลลาร์อ่อนค่า)
- EURUSD +0.5% → ใกล้ 1.173
- Bitcoin เคลื่อนไหวระมัดระวัง ใกล้ $76,000
สะท้อนว่า “risk appetite” ในตลาดคริปโตยังจำกัด แม้สินทรัพย์อื่นเริ่มฟื้นตัว
