อ่านเพิ่มเติม
09:33 · 1 พฤษภาคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 1 พ.ค.

🇪🇺 ตลาดยุโรป (Europe)
ตลาดหุ้นยุโรปปิดในแดนบวกทั่วทั้งดัชนีหลัก แม้จะมีความผันผวนในตลาดน้ำมันและท่าทีระมัดระวังของธนาคารกลาง

  • FTSE 100 +1.6% หลังธนาคารกลางอังกฤษคงดอกเบี้ย
  • DAX +1.4%
  • CAC 40 +0.5% หลัง ECB คงอัตราดอกเบี้ย
    ภาพรวมสะท้อนแนวโน้ม “ระมัดระวัง” ของธนาคารกลางทั่วโลก ต่อเนื่องจาก Federal Reserve และ Bank of Japan ที่ยังไม่ปรับนโยบาย

🇺🇸 ตลาดสหรัฐ (Wall Street)
ตลาดหุ้นสหรัฐยังคงใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล ได้แรงหนุนจากผลประกอบการบริษัท

  • S&P 500 +0.6% (สูงกว่าจุดสูงสุดเดิมเล็กน้อย)
  • Dow Jones +732 จุด (+1.5%)
  • Nasdaq +0.2% (ถูกกดดันจากหุ้นเทคบางตัว)

หุ้นเด่น:

  • Alphabet +7.5% (กำไรดีกว่าคาดมาก)
  • Caterpillar, Eli Lilly, Royal Caribbean ปรับขึ้นตามงบแข็งแกร่ง

หุ้นกดดันตลาด:

  • Meta Platforms -8.9% (กังวลงบลงทุน AI สูง)
  • Microsoft -5.5% (เพิ่มคาดการณ์ capex)
  • Amazon -1.5% แม้งบออกมาดีกว่าคาด

🇭🇰🇨🇳 ตลาดเอเชีย (Asia)
บรรยากาศการลงทุนค่อนข้างอ่อนแอ

  • Hang Seng (ฮ่องกง) -1.3%
  • Shanghai +0.1%

แรงกดดันมาจากข้อมูลที่ชี้ว่าภาคการผลิตของจีนเริ่มชะลอตัว

 ตลาดน้ำมัน (Oil Market)
ตลาดยังคงผันผวนสูงจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์

  • Brent พุ่งขึ้นแตะ $114.70 ก่อนย่อลง
  • ล่าสุดทรงตัวแถว ~$110 (-0.4%)

ยังคงสูงกว่าระดับก่อนสงคราม (~$70) อย่างมีนัยสำคัญ จากความเสี่ยง supply disruption ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน

 ตลาดพันธบัตร & เศรษฐกิจสหรัฐ (Bonds & Macro)

  • US 10Y yield ลดลงสู่ 4.39% (จาก 4.42%)
  • GDP Q1 โตช้ากว่าคาด
  • เงินเฟ้อเดือนมีนาคมออกมาตามคาด (ยังสูง)
  • ตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง (jobless claims ลดลง)

 ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ & FX / Crypto

  • ทองคำ & เงิน ปรับขึ้น (ดอลลาร์อ่อนค่า)
  • EURUSD +0.5% → ใกล้ 1.173
  • Bitcoin เคลื่อนไหวระมัดระวัง ใกล้ $76,000

 สะท้อนว่า “risk appetite” ในตลาดคริปโตยังจำกัด แม้สินทรัพย์อื่นเริ่มฟื้นตัว

 

OIL (H1 interval)


Source: xStation5

1 พฤษภาคม 2026, 09:39

📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองพุ่ง 1.5% ท่ามกลางแรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า
1 พฤษภาคม 2026, 09:36

📈 EURUSD พุ่งขึ้น 0.5%
30 เมษายน 2026, 20:40

Market Wrap: UK100 พุ่งทะยานหลัง BoE 🇬🇧 🚀 ความคึกคักในตลาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ ECB Lagarde กำลังแถลง 🇪🇺 📈
30 เมษายน 2026, 20:39

🔵 ECB Conference (LIVE)
สินค้าโภคภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก