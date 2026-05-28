ตลาดเด่นวันนี้: GOLD ร่วงแตะ EMA200 หลังแรงขายเร่งตัว 🟡 📉 (28.05.2026)

แรงขายทองคำยังคงเร่งตัวต่อเนื่อง (GOLD: -1.5%) ส่งผลให้สัญญาฟิวเจอร์สทองคำร่วงลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA200 วัน เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคม
การทดสอบแนวรับทางเทคนิคที่สำคัญครั้งนี้ ถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย รวมถึงแรงกดดันจากท่าทีเชิง Hawkish ของนโยบายการเงินสหรัฐฯ ที่เริ่มชัดเจนและสอดคล้องกันมากขึ้นจากเจ้าหน้าที่ Fed หลายราย
GOLD ปัจจุบันเคลื่อนไหวอยู่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 200 วัน (EMA200) ขณะที่ RSI ทรงตัวเพียงเล็กน้อยเหนือโซนขายมากเกินไป (>30) ทั้งนี้ ความผันผวนจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์รอบล่าสุดเกิดขึ้นท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่ต่ำกว่าระดับที่เห็นในไตรมาสก่อน ๆ
แหล่งข้อมูล: xStation5
ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาทองคำ (GOLD) ในวันนี้:
- ความตึงเครียดทางทหารสหรัฐฯ–อิหร่าน: สหรัฐฯ ยิงโดรนอิหร่านตก 4 ลำ และทำลายสถานีควบคุมภาคพื้นดินใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐฯ ในคูเวต ขณะที่การเจรจาสันติภาพหยุดชะงัก ประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่าน–โอมานในการบริหารร่วมเส้นทางเดินเรือช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมขู่จะ “จัดการให้จบ” หากอิหร่านไม่ยอมปฏิบัติตาม
- ข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนเสี่ยงล่ม: อิสราเอลเพิ่มความเข้มข้นในการโจมตีเฮซบอลเลาะห์ทางตอนใต้ของเลบานอน โดยมีการโจมตีเป้าหมายมากถึง 550 แห่งในสัปดาห์นี้ และประกาศเขตสู้รบใหม่ การสู้รบที่รุนแรงขึ้นทำให้ข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางตั้งแต่เดือนเมษายนเสี่ยงต่อการล่มสลาย และทำให้ประชาชนกว่า 1.2 ล้านคนต้องอพยพ
- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์: ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงในตะวันออกกลางได้ยุติความคาดหวังเชิงบวกเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพ กระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่าขึ้นสู่ระดับสำคัญที่เคยเห็นในช่วงกลางเดือนมีนาคม
- ท่าที “hawkish” ของ Fed กดดันทองคำ: ถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) กดดันความน่าสนใจของทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน โดย Lisa Cook ระบุว่า Fed พร้อมขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมหากเงินเฟ้อยังสูง ขณะที่ Neel Kashkari ชี้ว่าตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งเปิดทางให้ใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไป การรวมตัวของจุดยืนนี้ทำให้เงินไหลเข้าสู่ดอลลาร์มากขึ้น และเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือทองคำอย่างมีนัยสำคัญ
ข่าวเด่นวันนี้ 28 พ.ค.
🛢️ Brent Crude Oil ร่วงกว่า 3%
Morning Wrap: สหรัฐฯ โจมตีอิหร่าน — แล้วการเจรจาจะเดินหน้าต่ออย่างไร? (25.05.2026)
ราคาน้ำมันร่วง: ความหวังใหม่ในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ