GOLD - แตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน แม้น้ำมันปรับตัวลง

- หลุดแนวรับ 4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แล้วจุด “พักตัว” ถัดไปจะอยู่ที่ไหน?
ตลาดโลหะมีค่าประสบแรงเทขายอย่างรุนแรง โดยราคาทองคำสปอตในนิวยอร์กปิดตลาดลดลง 1.13% (หรือ -50.9 ดอลลาร์/ออนซ์) หลุดลงมาที่ระดับ 4,457.5 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา ขณะที่ในช่วงเช้าวันนี้ แรงบังคับปิดสถานะยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง กดดันให้ราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่า 4,400 ดอลลาร์/ออนซ์ (ต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม) ส่งผลให้ราคาเงิน (Silver) ปรับตัวลงตามมาอยู่ที่ 71.77 ดอลลาร์/ออนซ์
สิ่งที่น่าสนใจคือ การปรับตัวลงรุนแรงครั้งนี้เกิดขึ้นในสภาวะที่ย้อนแย้ง เพราะแรงหนุนแบบดั้งเดิมของทองคำทั้งสองปัจจัย ได้แก่ ราคาน้ำมันดิบและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ต่างก็ปรับตัวลดลงพร้อมกัน โดยปกติแล้วการอ่อนค่าของดอลลาร์และน้ำมันควรเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำ แต่ในรอบนี้ “กฎดังกล่าว” ไม่ได้ทำงาน เนื่องจากตลาดถูกครอบงำด้วยความกังวลที่ใหญ่กว่า นั่นคือความเสี่ยงของการใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวในระยะยาวจากธนาคารกลางต่าง ๆ
วันข้อตกลงสหรัฐฯ–อิหร่านยัง “อีกไกล”
ตลาดการเงินโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซ้อน หลังสื่อของรัฐอิหร่านรายงานข่าวเกี่ยวกับ “กรอบข้อตกลง” เพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือช่องแคบฮอร์มุซภายใน 1 เดือน โดยอิหร่านพยายามกดดันสหรัฐฯ ผ่านเงื่อนไขสำคัญ คือให้สหรัฐฯ ถอนกำลังทหารทั้งหมดออกจากพื้นที่รอบประเทศ
อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังของนักลงทุนถูกสกัดลงทันที หลังทำเนียบขาวออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวโดยสิ้นเชิง พร้อมระบุว่าเป็น “เรื่องแต่งขึ้นทั้งหมด” การตอบโต้ที่แข็งกร้าวนี้สะท้อนว่าทั้งสองฝ่ายยังไม่มีข้อตกลงที่เป็นรูปธรรมในด้านความมั่นคง และยังเป็นสัญญาณเตือนว่ายังคงมีความเสี่ยงด้านการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย
กองทุน SPDR Gold Trust “ยังคงนิ่ง”
แม้ว่าตลาดหุ้นและพันธบัตรยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มเงินเฟ้อ แต่ตลาดทองคำกลับแสดงความอ่อนแออย่างชัดเจน ความแตกต่างนี้สะท้อนโครงสร้างตลาดที่แยกตัวออกจากกันมากขึ้น แม้ในกรณีที่ช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดได้ ราคาพลังงานก็ยังไม่น่าจะลดลงกลับสู่ระดับเดิมได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากผลกระทบสะสมจากความเสียหายของห่วงโซ่อุปทานในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
ความระมัดระวังนี้ได้รับการสนับสนุนจากถ้อยแถลงของประธาน Fed สาขามินนีแอโพลิส Neel Kashkari ที่ย้ำว่า Fed ยังต้องให้ความสำคัญกับความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ นักวิเคราะห์จาก Zaner Metals ระบุว่า การที่ทองคำไม่สามารถใช้ประโยชน์จากดอลลาร์ที่อ่อนค่าและอัตราผลตอบแทนที่ลดลงได้ เป็นสัญญาณของการลดลงของความเชื่อมั่นระยะสั้น โดยเงินทุนขนาดใหญ่กำลังรอข้อมูล PCE ที่จะประกาศในวันนี้
สถานะการ “รอดู” นี้สะท้อนผ่านกองทุน SPDR Gold Trust ที่ยังคงถือครองทองคำเท่าเดิมที่ระดับ 1,034.9 ตัน โดยไม่มีการเข้าซื้อเพิ่มเติม
กระแสเงินยังเอนเอียงไปสู่สินทรัพย์เสี่ยง
ในช่วงที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างทองคำและตลาดหุ้นสหรัฐฯ เริ่มแสดงการแยกตัวอย่างชัดเจน แม้ว่าความคาดหวังการผ่อนคลายนโยบายของ Fed จะช่วยหนุนสินทรัพย์หลายประเภท แต่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องและทำจุดสูงสุดใหม่
แรงขับเคลื่อนหลักมาจากผลประกอบการไตรมาส 1 ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ กระแสการลงทุนใน AI ยังคงเป็นตัวเร่งสำคัญ ทำให้หุ้นกลุ่มชิปยังคงเป็นผู้นำตลาด
หุ้นอย่าง NVIDIA, Micron Technology และ Intel ได้รับเงินลงทุนจำนวนมากจากความคาดหวังว่า AI จะสร้างวัฏจักรการเติบโตใหม่ในระยะยาว อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ก็เริ่มก่อให้เกิดความกังวลเรื่องมูลค่าที่สูงเกินไป โดยนักวิเคราะห์บางรายเตือนว่าการปรับขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในปัจจุบันพึ่งพาหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่เพียงไม่กี่ตัวมากเกินไป โดยเฉพาะกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์
ทำให้ตลาดมีความเปราะบางมากขึ้นต่อแรงกระแทก หากความคาดหวังเกี่ยวกับ AI ไม่เป็นไปตามที่คาด
สรุปแล้ว ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังมีโอกาสเติบโตต่อไป แต่เมื่อการเติบโตเริ่มเกิดรอยร้าว เงินทุนอาจไหลออกอย่างรวดเร็วเพื่อหาที่หลบภัย และในสถานการณ์ดังกล่าว ทองคำจะกลายเป็นจุดหมายหลักของนักลงทุนอีกครั้ง ซึ่งอาจทำให้เรื่องราวการฟื้นตัวของทองคำกลับมาอีกครั้ง
การวิเคราะห์เชิงเทคนิค
แหล่งข้อมูล: xStation5
ราคาทองคำได้ทะลุระดับ 4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ลงมาอย่างเป็นทางการ และกำลังมุ่งหน้าสู่บริเวณฐานสำคัญที่ 4,350 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในช่วงปลายเดือนมีนาคม จะเห็นได้ว่าหลังจากเสียแนวรับ 4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้ว แนวรับสำคัญถัดไปที่นักลงทุนควรจับตาคือ 4,350 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ระดับดังกล่าวถูกมองว่าเป็น “แนวป้องกันหลัก” ของฝั่งผู้ซื้อ หากไม่ต้องการให้ราคากลับไปทดสอบโซนต่ำกว่าอย่าง 4,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หรือแม้กระทั่ง 4,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่ราคาจะเกิดการรีบาวด์ระยะสั้นเพื่อตอบสนองต่อโซนแนวรับนี้ ก่อนที่จะเกิดทิศทางแนวโน้มที่ชัดเจนมากขึ้น
