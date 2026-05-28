Economic Calendar: ภาพสะท้อนเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลังผ่านสงครามมา 3 เดือน (28.05.2026)

Morning trading ในตลาดการเงินโลกถูกครอบงำด้วยแรงกดดันจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลังมีรายงานว่าสหรัฐฯ เปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารและโดรนในอิหร่านเพิ่มเติมเมื่อคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบดีดตัวแรงเกือบ 2-3%
ความตึงเครียดดังกล่าวส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนในเอเชียอ่อนแอลงอย่างชัดเจน โดยดัชนีหุ้นหลักส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง หลังจากก่อนหน้านี้ตลาดเพิ่งฟื้นตัวจากแรงคาดหวังเชิงบวก ขณะเดียวกัน ตลาดยังเผชิญแรงกดดันเพิ่มเติมจากท่าที Hawkish ของเจ้าหน้าที่ Fed หลัง Lisa Cook ส่งสัญญาณพร้อมขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง หากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง
ต่อจากนี้ นักลงทุนจะจับตาข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข GDP ไตรมาส 1 ฉบับปรับปรุง, ดัชนีเงินเฟ้อ PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญ รวมถึงข้อมูลตลาดแรงงานรายสัปดาห์ ขณะที่ฝั่งยุโรปจะมีการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและภาคธุรกิจเช่นกัน
ในช่วงค่ำ รายงานสต็อกน้ำมันดิบจาก EIA จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่อาจเพิ่มความผันผวนให้กับตลาดพลังงาน โดยสินทรัพย์ที่คาดว่าจะเคลื่อนไหวแรงที่สุดในวันนี้ ได้แก่ คู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD), สัญญาน้ำมันดิบ WTI และ Brent รวมถึงดัชนีหุ้นสหรัฐฯ
Macroeconomic Calendar
08:10 น. ยูโรโซน – ถ้อยแถลงจากประธาน ECB
08:30 น. ฮังการี – อัตราการว่างงาน
คาดการณ์: 4.5%
ครั้งก่อน: 4.5%
09:00 น. โปแลนด์ – ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ BIEC
คาดการณ์: —
ครั้งก่อน: 174.2 จุด
11:00 น. ยูโรโซน – ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ (ESI)
คาดการณ์: 92.6 จุด
ครั้งก่อน: 93.0 จุด
11:00 น. ยูโรโซน – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
คาดการณ์: —
ครั้งก่อน: -20.0 จุด
14:30 น. สหรัฐฯ – GDP ไตรมาส 1 ฉบับปรับปรุง
คาดการณ์: 2.0%
ครั้งก่อน: 0.5%
14:30 น. สหรัฐฯ – Core PCE Inflation (YoY) เดือนเมษายน
คาดการณ์: 3.3% YoY
ครั้งก่อน: 3.2% YoY
14:30 น. สหรัฐฯ – PCE Inflation (YoY) เดือนเมษายน
คาดการณ์: 3.8% YoY
ครั้งก่อน: 3.5% YoY
14:30 น. สหรัฐฯ – การใช้จ่ายภาคเอกชน
คาดการณ์: 1.7%
ครั้งก่อน: 1.9%
14:30 น. สหรัฐฯ – จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก
คาดการณ์: 209K
ครั้งก่อน: 209K
14:30 น. สหรัฐฯ – ค่าเฉลี่ยผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน 4 สัปดาห์
คาดการณ์: 211.00K
ครั้งก่อน: 202.50K
14:55 น. สหรัฐฯ – ถ้อยแถลงจาก John Williams ประธาน Fed สาขานิวยอร์ก
16:00 น. สหรัฐฯ – ยอดขายบ้านใหม่
คาดการณ์: 660K
ครั้งก่อน: 682K
17:00 น. สหรัฐฯ – รายงานสต็อกน้ำมันดิบ EIA
คาดการณ์: -4.4 ล้านบาร์เรล
ครั้งก่อน: -7.86 ล้านบาร์เรล
Selected Corporate Earnings
Costco Wholesale Corp. (หลังตลาดปิด)
Dell Technologies (หลังตลาดปิด)
PKN Orlen (ก่อนตลาดเปิด)
Dollar Tree Inc. (ก่อนตลาดเปิด)
Royal Bank of Canada (ก่อนตลาดเปิด)
Canadian Imperial Bank of Commerce (ก่อนตลาดเปิด)
Three Markets to Watch
Crude Oil (WTI / Brent)
ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กลับมารุนแรง หลังสหรัฐฯ เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในอิหร่านเมื่อคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาน้ำมันดีดตัวแรง ขณะที่รายงานสต็อกน้ำมันดิบจาก EIA จะเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่อาจเร่งความผันผวนในช่วงครึ่งหลังของวัน
Stock Market (Wall Street / Asian Markets)
การยกระดับความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์กดดันดัชนีหุ้นเอเชียอย่างชัดเจน ขณะที่นักลงทุนใน Wall Street ต้องประเมินผลกระทบจากทั้งข้อมูล GDP ของสหรัฐฯ และผลประกอบการจากบริษัทค้าปลีกรายใหญ่อย่าง Costco และ Dollar Tree
US Dollar (USD)
ท่าที Hawkish ของเจ้าหน้าที่ Fed ประกอบกับชุดข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะประกาศในช่วงบ่าย ทั้ง GDP และตัวเลขแรงงาน สร้างเงื่อนไขให้ตลาดค่าเงิน โดยเฉพาะคู่เงินที่เกี่ยวข้องกับ USD มีแนวโน้มผันผวนสูงตลอดวัน
