Economic Calendar: ภาพสะท้อนเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลังผ่านสงครามมา 3 เดือน (28.05.2026)

Morning trading ในตลาดการเงินโลกถูกครอบงำด้วยแรงกดดันจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลังมีรายงานว่าสหรัฐฯ เปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารและโดรนในอิหร่านเพิ่มเติมเมื่อคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบดีดตัวแรงเกือบ 2-3%

ความตึงเครียดดังกล่าวส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนในเอเชียอ่อนแอลงอย่างชัดเจน โดยดัชนีหุ้นหลักส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง หลังจากก่อนหน้านี้ตลาดเพิ่งฟื้นตัวจากแรงคาดหวังเชิงบวก ขณะเดียวกัน ตลาดยังเผชิญแรงกดดันเพิ่มเติมจากท่าที Hawkish ของเจ้าหน้าที่ Fed หลัง Lisa Cook ส่งสัญญาณพร้อมขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง หากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง

ต่อจากนี้ นักลงทุนจะจับตาข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข GDP ไตรมาส 1 ฉบับปรับปรุง, ดัชนีเงินเฟ้อ PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญ รวมถึงข้อมูลตลาดแรงงานรายสัปดาห์ ขณะที่ฝั่งยุโรปจะมีการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและภาคธุรกิจเช่นกัน

ในช่วงค่ำ รายงานสต็อกน้ำมันดิบจาก EIA จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่อาจเพิ่มความผันผวนให้กับตลาดพลังงาน โดยสินทรัพย์ที่คาดว่าจะเคลื่อนไหวแรงที่สุดในวันนี้ ได้แก่ คู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD), สัญญาน้ำมันดิบ WTI และ Brent รวมถึงดัชนีหุ้นสหรัฐฯ

Macroeconomic Calendar

08:10 น. ยูโรโซน – ถ้อยแถลงจากประธาน ECB

08:30 น. ฮังการี – อัตราการว่างงาน
คาดการณ์: 4.5%
ครั้งก่อน: 4.5%

09:00 น. โปแลนด์ – ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ BIEC
คาดการณ์: —
ครั้งก่อน: 174.2 จุด

11:00 น. ยูโรโซน – ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ (ESI)
คาดการณ์: 92.6 จุด
ครั้งก่อน: 93.0 จุด

11:00 น. ยูโรโซน – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
คาดการณ์: —
ครั้งก่อน: -20.0 จุด

14:30 น. สหรัฐฯ – GDP ไตรมาส 1 ฉบับปรับปรุง
คาดการณ์: 2.0%
ครั้งก่อน: 0.5%

14:30 น. สหรัฐฯ – Core PCE Inflation (YoY) เดือนเมษายน
คาดการณ์: 3.3% YoY
ครั้งก่อน: 3.2% YoY

14:30 น. สหรัฐฯ – PCE Inflation (YoY) เดือนเมษายน
คาดการณ์: 3.8% YoY
ครั้งก่อน: 3.5% YoY

14:30 น. สหรัฐฯ – การใช้จ่ายภาคเอกชน
คาดการณ์: 1.7%
ครั้งก่อน: 1.9%

14:30 น. สหรัฐฯ – จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก
คาดการณ์: 209K
ครั้งก่อน: 209K

14:30 น. สหรัฐฯ – ค่าเฉลี่ยผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน 4 สัปดาห์
คาดการณ์: 211.00K
ครั้งก่อน: 202.50K

14:55 น. สหรัฐฯ – ถ้อยแถลงจาก John Williams ประธาน Fed สาขานิวยอร์ก

16:00 น. สหรัฐฯ – ยอดขายบ้านใหม่
คาดการณ์: 660K
ครั้งก่อน: 682K

17:00 น. สหรัฐฯ – รายงานสต็อกน้ำมันดิบ EIA
คาดการณ์: -4.4 ล้านบาร์เรล
ครั้งก่อน: -7.86 ล้านบาร์เรล

Selected Corporate Earnings

  • Costco Wholesale Corp. (หลังตลาดปิด)

  • Dell Technologies (หลังตลาดปิด)

  • PKN Orlen (ก่อนตลาดเปิด)

  • Dollar Tree Inc. (ก่อนตลาดเปิด)

  • Royal Bank of Canada (ก่อนตลาดเปิด)

  • Canadian Imperial Bank of Commerce (ก่อนตลาดเปิด)

Three Markets to Watch

Crude Oil (WTI / Brent)
ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กลับมารุนแรง หลังสหรัฐฯ เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในอิหร่านเมื่อคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาน้ำมันดีดตัวแรง ขณะที่รายงานสต็อกน้ำมันดิบจาก EIA จะเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่อาจเร่งความผันผวนในช่วงครึ่งหลังของวัน

Stock Market (Wall Street / Asian Markets)
การยกระดับความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์กดดันดัชนีหุ้นเอเชียอย่างชัดเจน ขณะที่นักลงทุนใน Wall Street ต้องประเมินผลกระทบจากทั้งข้อมูล GDP ของสหรัฐฯ และผลประกอบการจากบริษัทค้าปลีกรายใหญ่อย่าง Costco และ Dollar Tree

US Dollar (USD)
ท่าที Hawkish ของเจ้าหน้าที่ Fed ประกอบกับชุดข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะประกาศในช่วงบ่าย ทั้ง GDP และตัวเลขแรงงาน สร้างเงื่อนไขให้ตลาดค่าเงิน โดยเฉพาะคู่เงินที่เกี่ยวข้องกับ USD มีแนวโน้มผันผวนสูงตลอดวัน

