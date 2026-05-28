Morning Wrap: อิหร่านโต้กลับ 💥 ดัชนีและโลหะร่วงหนักจากแรงตอบโต้ 📉 (28.05.2026)

Stocks and Indices
- US Futures ปรับตัวลงแรง: ฟิวเจอร์สวอลล์สตรีทร่วงลงอีกครั้ง หลังความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านกลับมาปะทุ พร้อมแรงกังวลก่อนการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ PCE กดดันบรรยากาศการลงทุน โดย Nasdaq ปรับตัวลงมากที่สุด (US100: -1.05%) ตามด้วย Russell 2000 (US2000: -0.8%), S&P 500 (US500: -0.55%) และ Dow Jones (US30: -0.3%)
- Europe Follows Suit: ตลาดยุโรปเคลื่อนไหวในแดนลบเช่นกัน โดยฟิวเจอร์ส Eurostoxx 50 ลดลง (EU50: -0.95%)
- Asian Markets Retreat: ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่รุนแรงขึ้น ทำลายความหวังต่อข้อตกลงสันติภาพ และกดดันตลาดหุ้นเอเชีย ญี่ปุ่นย่อตัวหลังทำจุดสูงสุดใหม่เมื่อวานนี้ (JP225: -1.6%) ขณะที่เกาหลีใต้ KOSPI ลดลง 1.1%, ASX 200 ของออสเตรเลียร่วง 1.1% (AU200.cash: -1%) และ Hang Seng ฮ่องกงดิ่งเกือบ 2% (HK.cash: -2.3%)
Geopolitics
- Direct US-Iran Clashes: กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) เปิดฉากโจมตีตอบโต้ฐานทัพสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง พร้อมระบุว่าเป็น “คำเตือนร้ายแรง” หลังสหรัฐฯ เปิดปฏิบัติการโจมตีช่วงเช้ามืด ทำลายโดรนอิหร่าน 4 ลำและสถานีควบคุมใกล้สนามบิน Bandar Abbas ขณะที่คูเวตรายงานว่าสามารถสกัดโดรนและขีปนาวุธไม่ทราบฝ่ายได้หลายลูก
- Strait of Hormuz Sanctions: กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพิ่มชื่อ Persian Gulf Strait Authority (PGSA) หน่วยงานใหม่ของอิหร่าน ลงในบัญชีคว่ำบาตร โดยกล่าวหาว่าองค์กรภายใต้การนำของ IRGC แห่งนี้ พยายามกดดันและเรียกผลประโยชน์จากเรือพาณิชย์ที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลก
Macroeconomics & Fed Speak
- Stagflationary Shock for Asia: Austan Goolsbee ประธาน Fed สาขาชิคาโก เตือนว่าภาวะเงินเฟ้อด้านพลังงานที่ยืดเยื้อจากสงครามอิหร่าน กำลังสร้าง “แรงกระแทกแบบ stagflation” ต่อประเทศเอเชียที่นำเข้าน้ำมันจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเตือนว่าความมั่งคั่งจากหุ้น AI ที่พุ่งแรง อาจทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ร้อนแรงเกินไปเร็วกว่าคาด
- Fed Prioritizes Inflation: Neel Kashkari ประธาน Fed สาขามินนิอาโปลิส ย้ำว่าการควบคุมเงินเฟ้อยังคงเป็นภารกิจสำคัญที่สุดของ Fed พร้อมชี้ว่าตลาดแรงงานยังแข็งแกร่ง และต้นทุนพลังงานรวมถึงปุ๋ยที่เพิ่มขึ้น อาจทำให้ความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภคหลุดจากการควบคุม จนนำไปสู่การใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น
- Australian CAPEX Surges: ตัวเลข CAPEX ภาคเอกชนของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 6.5% แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2014 โดยได้รับแรงหนุนจากการลงทุนด้านอุปกรณ์ เครื่องจักร และโรงงานที่พุ่งถึง 18.1% แม้การลงทุนด้านอาคารจะลดลง 3.8% ซึ่งยิ่งเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อภายในประเทศ
Forex
- Greenback Rebounds on Safe-Haven Inflows: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง (USDIDX: +0.3%) แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน หลังความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์กระตุ้นแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย
- Major Pairs Under Pressure: บรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงกดดันทั้งยูโร (EURUSD: -0.3% สู่ 1.159), ปอนด์อังกฤษ (GBPUSD: -0.3%), ฟรังก์สวิส (USDCHF: -0.3%), ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUDUSD: -0.3%) และดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZDUSD: -0.3%) ขณะที่ USDJPY ทรงตัว
Commodities
- Crude Rebounds on Escalation: สัญญาน้ำมันดิบ Brent และ WTI พุ่งขึ้น 2.5% หลังอิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ โดย Brent (OIL) กลับขึ้นมายืนเหนือ 95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ลดลงเล็กน้อย 0.45%
- Precious Metals Sell-Off: ทองคำและโลหะเงินปรับตัวลงต่อเนื่อง จากแรงกดดันของดอลลาร์ที่แข็งค่า GOLD ร่วง 1.55% สู่ 4,840 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วน SILVER ลดลง 2.4% เหลือ 72.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- Crypto & Digital Assets
- Crypto Deep in the Red: สินทรัพย์ดิจิทัลเผชิญแรงขายหนัก BITCOIN ปรับตัวลง 2.05% สู่ 72,970 ดอลลาร์ ขณะที่ ETHEREUM ร่วง 2.15% เหลือ 1,977 ดอลลาร์ ต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม
- Polymarket Insider Trading Charges: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ตั้งข้อหา Michele Spagnuolo วิศวกรซอฟต์แวร์ของ Google ในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน โดยใช้นามแฝง “AlphaRaccoon” และถูกกล่าวหาว่าใช้ข้อมูลลับภายในของ Google เกี่ยวกับเทรนด์การค้นหา เพื่อทำกำไร 1.2 ล้านดอลลาร์จากการเดิมพันบน Polymarket
