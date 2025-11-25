🍫 ราคาสัญญาช็อกโกแลตฟื้นตัว 1% หลังร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 21 เดือน

- สัญญาช็อกโกแลตปรับลด 2.4% วันนี้ แตะ ระดับต่ำสุดในรอบ 21 เดือน จากปริมาณส่งมอบที่เพิ่มขึ้นใน ไอวอรี่โคสต์
- สัญญาช็อกโกแลตปรับลด 2.4% วันนี้ แตะ ระดับต่ำสุดในรอบ 21 เดือน จากปริมาณส่งมอบที่เพิ่มขึ้นใน ไอวอรี่โคสต์
- อย่างไรก็ตาม หากการส่งมอบเมล็ดโกโก้ชะลอตัวลง อาจช่วยจำกัดการปรับตัวลดลงต่อไปได้
สัญญาช็อกโกแลตปรับตัวลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 21 เดือนวันนี้ ขยายแนวโน้มขาลงที่เริ่มกลับมาในต้นเดือนพฤศจิกายน โดยสัญญาสามารถฟื้นตัวได้ราว 1% จากราคาปิดวันก่อน หลังดิ่งลงต่ำกว่า ขอบล่างของช่องทางขาลง ในช่วงการซื้อขายช่วงเช้า (ปรับลดสูงสุดถึง -2.4%)
แรงกดดันหลักมาจาก การส่งมอบโกโก้ที่สูงเกินคาดจากไอวอรี่โคสต์ โดยการส่งมอบผ่านท่าเรือเกิน 100,000 ตันต่อสัปดาห์ ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สาม การไหลเข้าที่สม่ำเสมอนี้ทำให้ยอดรวมใกล้เคียงกับระดับปีที่แล้ว ช่วยบรรเทาความกังวลหลังจากเริ่มฤดูกาลอย่างอ่อนแรงในเดือนตุลาคม
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการส่งมอบจะสูงขึ้น แต่ สภาพแปลงปลูกยังคงเปราะบาง การสำรวจพื้นที่ระบุว่า ผลผลิตของต้นโกโก้ปีนี้ ดีกว่าปีที่แล้วเพียงเล็กน้อย และผลผลิตหลักอาจอ่อนแอกว่าปกติเล็กน้อยจากสภาพอากาศแห้งก่อนหน้า ซึ่งอาจส่งสัญญาณว่า การส่งมอบผ่านท่าเรือในสัปดาห์ข้างหน้าอาจชะลอตัว และช่วยบรรเทาแนวโน้มขาลงต่อไปได้
RSI กลับเข้าสู่โซนขายเกิน (Oversold) หลังแรงขายเริ่มผ่อนคลายในช่วงกลางเดือนตุลาคม
แหล่งที่มา: xStation5
