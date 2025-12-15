ตลาดเด่นรายวัน: CHN.cash

ฟิวเจอร์สดัชนี Hang Seng China Enterprises (HSCEI; CHN.cash) ร่วงลงเกือบ 0.7% ความเชื่อมั่นถูกกดดันจากการขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในวอลล์สตรีทเมื่อไม่นานมานี้ และข้อมูลเศรษฐกิจจีนชุดใหม่ที่อ่อนกว่าคาดการณ์ การเสื่อมถอยอย่างต่อเนื่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงกดดันความต้องการผู้บริโภค และเริ่มส่งผลต่อกิจกรรมทางธุรกิจที่อ่อนตัวลง เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ ปรับลดการลงทุนด้านทุน
ปัจจุบัน CHN.cash กำลังซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขยกกำลังสำคัญ 3 ค่าในกราฟรายวัน (EMA10, EMA30, EMA100) บ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่แข็งแกร่ง ฟิวเจอร์สกำลังเคลื่อนไหวใกล้ระดับแนวรับสำคัญที่ราว 8,890 และหากร่วงต่ำกว่าช่วงบัฟเฟอร์สีเหลือง (8,825–8,890) อาจทำให้เกิดแรงขายเพิ่มเติม ในด้านขาขึ้น การประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ร่วมกับการฟื้นตัวขึ้นสู่ EMA100 อาจช่วยให้ดัชนีคลี่คลายแรงกดดันการขายและฟื้นตัวได้
ที่มา: xStation5
ปัจจัยที่กำลังขับเคลื่อน CHN.cash วันนี้
ยอดขายปลีก การบริโภค และอสังหาริมทรัพย์: กิจกรรมผู้บริโภคยังคงอ่อนแอ (1.3% YoY เทียบกับคาดการณ์ 2.8%) เนื่องจากภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ซบเซายาวนานยังคงกัดกร่อนความมั่งคั่งและความมั่นใจของครัวเรือน ราคาบ้านที่ลดลงและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่หดตัวสะท้อนผ่านการใช้จ่ายที่อ่อนตัว โดยยอดขายปลีกต่ำกว่าคาด และยอดขายรถยนต์เป็นแรงกดดันหลักหลังจากมีการหยุดให้เงินอุดหนุนการแลกเปลี่ยนรถยนต์ เจ้าหน้าที่ได้สัญญาสนับสนุนการบริโภค แต่มาตรการที่ออกมาจนถึงตอนนี้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงและไม่เพียงพอที่จะยกระดับความเชื่อมั่นอย่างมีนัยสำคัญ
การลงทุนอ่อนตัว: การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรหดตัวมากกว่าที่คาด (-2.6%) ส่วนหนึ่งมาจากการลดการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และความระมัดระวังในการใช้จ่ายของภาคเอกชน การลดหนี้ของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ความไม่แน่นอนด้านอุปสงค์ และการขาดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ กดดันการลงทุนด้านทุน แม้ว่าปักกิ่งจะสัญญามาตรการสนับสนุนทางการคลังเพิ่มเติมและการออกพันธบัตรพิเศษ ตลาดยังคงสงสัยเกี่ยวกับเวลาที่เหมาะสมและขนาดของการดำเนินมาตรการจริง
ผลผลิตอุตสาหกรรม: การเติบโตของผลผลิตอุตสาหกรรมชะลอตัวลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม (4.8% เทียบกับคาดการณ์ 5%) สะท้อนถึงอุปสงค์ภายในประเทศที่อ่อนตัวและความพยายามควบคุมอุปทานส่วนเกินในบางภาค ส่วนอุปสงค์จากต่างประเทศช่วยสนับสนุนบางส่วน แต่การบริโภคและการลงทุนภายในประเทศที่อ่อนแอจำกัดแรงขับเคลื่อน หากไม่มีมาตรการผ่อนคลายเชิงนโยบายที่เข้มข้นเพื่อฟื้นฟูอุปสงค์ กิจกรรมการผลิตมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียแรงขับเคลื่อนเพิ่มขึ้นในเดือนข้างหน้า
