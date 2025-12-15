ข่าวคริปโต: บิทคอยน์ร่วงต่ำกว่า 90,000 ดอลลาร์อีกครั้ง 🚩 สกุลเงินดิจิทัลเผชิญแรงกดดัน

สัปดาห์ที่ผ่านมา แม้จะมีสัญญาณ “dovish” จากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ที่ดำเนินมาตรการ QE ทางเทคนิคและปรับลดอัตราดอกเบี้ย ตลาดกลับทำผลงานน่าผิดหวังทั้ง Nasdaq 100 และ Bitcoin ดัชนีหุ้นเทคโนโลยีใหญ่ที่สุดของสหรัฐลดลงมากกว่า 2% ในช่วง 5 วันทำการที่ผ่านมา ขณะที่ Bitcoin ร่วงจากเหนือ 94,500 ดอลลาร์สหรัฐ หลังการตัดสินใจของ Fed มาที่ราว 87,000 ดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ เช้าวันจันทร์ ราคาเหรียญคริปโตใหญ่ที่สุดอยู่ราว 89,500 ดอลลาร์
ปริมาณการซื้อขาย Bitcoin แบบ spot ลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันกิจกรรมในตลาด derivatives ก็อ่อนแรงลง รวมถึงฟิวเจอร์สและโดยเฉพาะ options (open interest) เหรียญอื่น ๆ (altcoins) ยังไม่สามารถฟื้นตัวจากการร่วงเมื่อวันที่ 10 ตุลาคมได้ และปริมาณการซื้อขายในโปรเจกต์เล็ก ๆ ชี้ให้เห็นสภาพตลาดขาลงต่อเนื่อง Bitcoin ยังคงซื้อขายต่ำกว่าจุดสูงสุดเดือนตุลาคมที่ราว 126,000 ดอลลาร์ประมาณ 30% และยังคงดิ้นรนเพื่อเรียกแรงขาขึ้นกลับมา
ข้อมูล on-chain ชี้ความเสี่ยงขาลงสูง การเคลื่อนไหวราคาที่แรงขึ้นมีโอกาสเกิดตามสัปดาห์ของความผันผวนต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ สะท้อนถึงการปรับฐานยาวรอบระดับ 90,000 ดอลลาร์ ตัวชี้วัด IFP (Inter-Exchange Flow Pulse) ซึ่งวัดกิจกรรม Bitcoin บนเครือข่ายระหว่าง Exchange ต่าง ๆ ลดลงต่อเนื่อง — รูปแบบนี้เคยเกิดขึ้นก่อนตลาดหมีปี 2018 และ 2022 ขณะเดียวกัน การไหลเข้าของ Bitcoin ไปยัง Binance อยู่ในระดับต่ำสุดตั้งแต่ปี 2018 บ่งชี้ถึงความลังเลของนักลงทุนในการขาย BTC ที่ราคาปัจจุบัน
กราฟ Bitcoin และ Ethereum (H1)
Source: xStation5
Source: xStation5
Source: CryptoQuant
กระแสเงิน ETF
หากไม่มีสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจนของความเชื่อมั่นตลาดหุ้น และยังไม่มีการฟื้นตัวที่มีนัยสำคัญของปริมาณการซื้อขายในตลาดคริปโต ความเสี่ยงขาลงยังคงสูง แม้จะมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับปีข้างหน้า ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงฤดูกาลประกาศผลกำไรของสหรัฐที่คาดว่าจะแข็งแกร่ง โอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2026 และความเป็นไปได้ที่นโยบายของ Fed จะเปลี่ยนไปในทิศทาง dovish อย่างกว้างขวาง
ช่วงหลังมานี้ กองทุน ETF มีการไหลเข้าของเงินทุนเพียงเล็กน้อยในช่วงราคาขึ้น แต่กลับมีการไหลออกอย่างรุนแรงในช่วงตลาดปรับตัวลง
Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P
Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P
Despite attempts to revive activity, overall sentiment within ETF funds points to caution and significantly reduced interest in Bitcoin and Ethereum investments. This resembles a state of market “fatigue” and demand exhaustion following years of strong gains. On the positive side, ETF funds focused on Bitcoin, Ethereum, and even Solana (SOL) recorded positive net inflows last week.
Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P
Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P
ข่าวเด่น
ปฏิทินเศรษฐกิจ: แบบสำรวจ Ifo, เงินเฟ้อยูโรโซน และถ้อยแถลงจาก FOMC
BREAKING: เงินเฟ้อสหราชอาณาจักรชะลอลงมากกว่าคาด 🇬🇧📉 GBPUSD อ่อนค่าลง 0.2%
