ข่าวเด่นวันนี้ 1 มี.ย.

ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนความผันผวนของตลาด
ตัวขับเคลื่อนสำคัญของตลาดวันนี้คือ ภาคเทคโนโลยี โดยเฉพาะผลประกอบการที่โดดเด่นของ Dell ซึ่งปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปีเป็น 165–169 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่รายได้จากเซิร์ฟเวอร์ AI เติบโตเกือบ 9 เท่าเมื่อเทียบรายปี กระแส AI ส่งผลบวกต่อกลุ่มฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ทั้งอุตสาหกรรม (Dell +35%, HPE +17%, NetApp +19%) พร้อมกับลดแรงกดดันต่อแนวคิด “SaaS apocalypse” หลังผลประกอบการของ Salesforce (+8.3%), Palantir (+9.3%), SAP (+4%) และ Oracle (+8%) แสดงให้เห็นว่าบริษัทต่าง ๆ ยังคงลงทุนอย่างหนักในซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI การปรับลด GDP สหรัฐฯ ครั้งนี้ยังมีด้านบวก คือการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นถึง 17.2%
ภูมิรัฐศาสตร์
ประเด็นสำคัญคือความสับสนของข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงสหรัฐฯ–อิหร่านในประเด็นช่องแคบฮอร์มุซ โดย Trump ประกาศผ่าน Truth Social ว่าสหรัฐฯ จะยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่าน หากอิหร่านยอมยุติโครงการนิวเคลียร์และกำจัดทุ่นระเบิดทางทะเล แต่สำนักข่าว Fars News ของอิหร่านออกมาปฏิเสธ โดยเรียกคำกล่าวดังกล่าวว่าเป็น “การผสมระหว่างความจริงและความเท็จ” และยืนยันว่าไม่ได้มีข้อตกลงเรื่องการรื้อถอนวัสดุนิวเคลียร์
ความผ่อนคลายของสถานการณ์ช่วงปลายวันศุกร์ช่วยให้บรรยากาศตลาดดีขึ้นและดัชนีสามารถฟื้นตัวบางส่วน ขณะเดียวกัน Trump ระบุว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะเกิดขึ้นหลังการประชุมใน Situation Room
ในเวลาเดียวกัน มีรายงานข้อเสนอของสหรัฐฯ ในการเจรจา USMCA ใหม่ โดยกำหนดให้ 50% ของมูลค่าชิ้นส่วนรถยนต์ที่ขายภายใต้สิทธิภาษีพิเศษต้องมาจากสหรัฐฯ เท่านั้น ซึ่งทำให้หุ้นกลุ่มยานยนต์เกิดความผันผวนทันที
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
มีข้อมูลสำคัญ 3 รายการที่ตลาดให้ความสนใจ:
ประการแรก เงินเฟ้อ HICP เบื้องต้นของเยอรมนีอยู่ที่ 2.7% YoY ต่ำกว่าคาด 2.8% ขณะที่ CPI ลดลงเหลือ 2.6% ต่ำกว่าคาด 2.9% ซึ่งส่งสัญญาณผ่อนคลายทางนโยบายการเงินก่อนการประชุม ECB
ประการที่สอง เงินเฟ้อ CPI ของโปแลนด์ในเดือนพฤษภาคมลดลงอย่างมากเหลือ 3.1% ต่ำกว่าคาด 3.6% และลดลงรายเดือน 0.3% ซึ่งเป็นการลดลงแรงที่สุดตั้งแต่เดือนกันยายน 2023
ประการที่สาม GDP แคนาดาไตรมาส 1 ปี 2026 หดตัว -0.1% ขณะที่ตลาดคาดโต 1.5% สะท้อนผลกระทบของสงครามการค้าที่เริ่มชัดเจนขึ้น และเพิ่มโอกาสที่ธนาคารกลางแคนาดาจะลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม
ดัชนี
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones นำตลาดด้วยการเพิ่มขึ้น 0.8% แซง S&P 500 (+0.35%) และ Nasdaq (+0.3%) ขณะที่ Russell 2000 (-0.9%) ปรับตัวลงจากความอ่อนไหวต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น
ฝั่งยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น 0.5% และ EU50 เพิ่มขึ้นประมาณ 0.4% โดย 71% ของหุ้นปรับตัวขึ้น และอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดเพียง 1.5% ส่วนฮังการี ดัชนี BUX พุ่งขึ้น 2.4% หลังข่าว EU ปลดล็อกเงินทุน 16.4 พันล้านยูโร
หุ้นรายตัว
หุ้นที่โดดเด่นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเทคโนโลยีและคลาวด์:
Dell (+35%), Palantir (+9.13%), CrowdStrike (+8.20%), Palo Alto Networks (+7.32%), Adobe (+6.08%), ARM Holdings (+5.08%) ขณะที่ฝั่งยุโรป Airbus (+1.95%) ทำผลงานโดดเด่น
ฝั่งลบ ได้แก่ Gap (-15% หลังปรับลดคาดการณ์), SentinelOne (-16% จากแนวโน้มอ่อนแอและประกาศลดพนักงาน 8%) รวมถึง AST SpaceMobile และ Rocket Lab ที่ถูกเทขายหลังเหตุการณ์จรวด Blue Origin ระเบิดที่ฐานปล่อย นอกจากนี้ Deutsche Bank ลดลง 2.29%
ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ถูกกดดันจากความคาดหวังข้อตกลงกับอิหร่านและบรรยากาศตลาดที่ดีขึ้น โดยดัชนี USD ลดลง 0.11% มาอยู่ที่ประมาณ 98.84
EURUSD เคลื่อนไหวในกรอบ 1.1570–1.1760 ใต้ EMA200 โดย RSI อยู่แถว 47 แสดงถึงภาวะสมดุล หากทะลุ 1.1760 ได้ มีโอกาสไปต่อถึง 1.19
ค่าเงินฟอรินต์ฮังการีแข็งค่าหลังข่าวเงินทุน EU ส่งผลให้ EURHUF ลดลง 0.5% ขณะที่ดอลลาร์แคนาดาอ่อนแรงจาก GDP ต่ำคาด ทำให้ USDCAD ปรับขึ้นอย่างชัดเจน ส่วนเงินซวอตีโปแลนด์ตอบสนองเล็กน้อย โดย EURPLN เพิ่มขึ้น 0.1% อยู่ที่ 4.23
สินค้าโภคภัณฑ์
น้ำมันดิบผันผวนจากสัญญาณขัดแย้งในตะวันออกกลาง Brent และ WTI ลดลงมากกว่า 2% หลัง Trump ประกาศข้อตกลงกับอิหร่านและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ อย่างไรก็ตาม หลังอิหร่านออกมาปฏิเสธบางส่วน ราคาจึงฟื้นกลับบางส่วน โดย WTI อยู่ราว 87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ทองคำเพิ่มขึ้น 1.44% แตะประมาณ 4,560 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สะท้อนความสัมพันธ์ผกผันกับดอลลาร์ ขณะที่ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น 0.42% เป็น 3.32 ดอลลาร์ ส่วนเงินแทบไม่เปลี่ยนแปลง (-0.07%)
คริปโตเคอร์เรนซี
Bitcoin ปรับตัวลงต่ำกว่า 73,000 ดอลลาร์ แม้ตลาดหุ้นปรับขึ้น ยืนยันความอ่อนแอตามฤดูกาลและภาวะตลาดคริปโตในปี 2026
ราคา BTC เข้าใกล้เส้น EMA 200 สัปดาห์ ซึ่งในอดีตเคยเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตปี 2020, ตลาดหมีปี 2022 และเดือนกุมภาพันธ์ 2026
ข้อมูล On-chain จาก CryptoQuant ชี้ว่าการซื้อของกลุ่มวาฬลดลงอย่างมีนัยสำคัญ คล้ายช่วงตลาดอ่อนตัวในปี 2022 หาก BTC หลุด 72,000 ดอลลาร์ มีโอกาสกลับไปทดสอบโซน 60,000 ดอลลาร์อีกครั้ง
นอกจากนี้ การหยุดระบบเครือข่ายของ Sui ต่อเนื่องเป็นวันที่สองยังเพิ่มแรงกดดันต่อความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตอีกด้วย
