🚩 Bitcoin เริ่มอ่อนแรง!

- จับตาโซนแนวรับสำคัญ ท่ามกลางภาวะซบเซาของตลาดคริปโท 📉₿
Bitcoin ร่วงต่ำกว่า 73,000 ดอลลาร์ ทดสอบแนวรับสำคัญ ท่ามกลางสัญญาณอ่อนแรงของตลาดคริปโท 🚩
Bitcoin ปรับตัวลงต่ำกว่า 73,000 ดอลลาร์ในวันนี้ แม้ว่าตลาดหุ้นทั่วโลกจะยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงภาวะอ่อนแรงตามฤดูกาลที่มักเกิดขึ้นก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน ขณะเดียวกัน ปี 2026 ก็ยังเป็นปีที่ท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมคริปโทโดยรวม
อีกหนึ่งปัจจัยที่สร้างแรงกดดันต่อตลาดคือ Sui บล็อกเชนค่าธรรมเนียมต่ำที่พัฒนาโดย Mysten Labs ซึ่งได้ระงับการประมวลผลธุรกรรมเป็นวันที่สองติดต่อกัน ส่งผลให้นักลงทุนกลับมากังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของภาคคริปโทอีกครั้ง
ปัจจุบัน ราคาของ Bitcoin ได้ปรับตัวลงเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 200 สัปดาห์ (200-week EMA) ซึ่งถือเป็นแนวรับทางเทคนิคที่สำคัญ หากย้อนดูวัฏจักรตลาดในอดีต Bitcoin เคยซื้อขายต่ำกว่าเส้นดังกล่าวในช่วงวิกฤตตลาดเดือนมีนาคม 2020 ช่วงกลางตลาดหมีปี 2022 และอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2026
หากราคาหลุดต่ำกว่าระดับ 72,000 ดอลลาร์ อาจเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังเข้าสู่ช่วงอ่อนแอรอบใหม่ และเพิ่มโอกาสที่ราคาจะกลับไปทดสอบจุดต่ำสุดในบริเวณ 60,000 ดอลลาร์อีกครั้ง
ในทางกลับกัน หาก Bitcoin ไม่สามารถฟื้นตัวและกลับขึ้นไปใกล้ระดับ 80,000 ดอลลาร์ได้ในระยะสั้น ความเป็นไปได้ของแนวโน้มขาลงจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ข้อมูล On-chain ล่าสุดจาก CryptoQuant ยังชี้ให้เห็นถึงการลดลงอย่างชัดเจนของกิจกรรมการเข้าซื้อจากกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ (Whales) ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในช่วงตลาดอ่อนแรงตามวัฏจักรเมื่อฤดูใบไม้ผลิปี 2022
📊 ขณะนี้ฝั่งกระทิงจำเป็นต้องแสดงแรงซื้อกลับเข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว เพื่อบรรเทาแรงกดดันที่กำลังก่อตัวขึ้นต่อ “ราชาแห่งคริปโทเคอร์เรนซี” และรักษาโอกาสในการกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง
กราฟ Bitcoin (กรอบเวลา W1) 📉₿
Source: xStation5
