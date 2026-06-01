📆 3 ตลาดที่น่าจับตาในสัปดาห์หน้า (29.05.2026)

ตลาดการเงินทั่วโลกเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญที่กำลังจะประกาศออกมา พร้อมกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่แม้จะผ่อนคลายลง แต่ยังคงมีความเสี่ยงแฝงอยู่
นักลงทุนคาดหวังว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะยังคงมีเสถียรภาพ ซึ่งช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนให้ดีขึ้นบางส่วน หลังสัปดาห์ก่อนตลาดหุ้นสหรัฐฯ อยู่ในช่วงพักฐาน และสัปดาห์นี้โมเมนตัมดังกล่าวจะถูกทดสอบด้วยข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ (NFP), เงินเฟ้อยูโรโซน และผลประกอบการบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่
ในบริบทนี้ ตลาดที่ควรจับตาเป็นพิเศษ ได้แก่ EURUSD, US500 และทองคำ (GOLD)
EURUSD
สัปดาห์นี้มีข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญทั้งฝั่งยุโรปและสหรัฐฯ ซึ่งมีผลต่อทิศทางของ ECB และ Fed โดยตรง
ฝั่งยูโรโซน:
- วันอังคาร: เงินเฟ้อ CPI เบื้องต้นเดือนพฤษภาคม
- คาด HICP ขึ้นเป็น 3.2% YoY (จาก 3.0%)
- Core inflation คาดที่ 2.3%
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเบื้องต้นจากบางประเทศออกมาต่ำกว่าคาด ซึ่งอาจสะท้อนผลจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม
หากเงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าคาด อาจทำให้ตลาดเริ่มตั้งคำถามต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของ ECB แม้ตอนนี้จะถูกสะท้อนราคาไปเกือบหมดแล้ว
ฝั่งสหรัฐฯ:
- ISM Manufacturing (วันจันทร์) คาด 53.0
- JOLTS (วันอังคาร)
- NFP (วันศุกร์): คาดจ้างงาน +95,000 ตำแหน่ง และอัตราว่างงาน 4.3%
หากตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง และเงินเฟ้อยุโรปออกมาผิดคาด EURUSD มีโอกาสผันผวนสูง แต่ปัจจัยหลักยังคงเป็นสถานการณ์ตะวันออกกลาง
US500
ดัชนี US500 ยังคงทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง แม้สัปดาห์ก่อนจะเป็นช่วงวันทำการสั้น
ตลาดยังคง:
- มองข้ามความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์บางส่วน
- โฟกัสข้อมูลเศรษฐกิจจริง
- จับตาผลประกอบการบริษัทเทคโนโลยี
ไฮไลต์สัปดาห์นี้:
- ISM Manufacturing (วันจันทร์)
- ISM Services (วันพุธ)
- ผลประกอบการบริษัทเทค:
- Broadcom
- CrowdStrike
- HPE
- Palo Alto Networks
ด้วยระดับดัชนีที่อยู่ใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล ทำให้พื้นที่ความผิดพลาดของผลประกอบการมีจำกัดมาก หาก guidance ออกมาอ่อนกว่าคาด อาจกระตุ้นแรงขายได้ทันที
GOLD (ทองคำ)
ทองคำเริ่มต้นเดือนใหม่ในภาพรวมที่อ่อนตัว:
- ปรับตัวลงต่อเนื่อง 3 เดือน
- แต่เริ่มฟื้นตัวจากโซนต่ำสุดในรอบกว่า 2 เดือน
ปัจจัยหลัก:
- ความคาดหวังดอกเบี้ยสหรัฐฯ
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
- ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่เริ่มผ่อนคลาย
ตลาดกำลังประเมิน:
- โอกาสประมาณ 60% ที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ย 1 ครั้งในปีนี้
- และอีกราว 1 ครั้งในปีถัดไป
หากตัวเลขแรงงานออกมาแข็งแกร่ง ดอลลาร์อาจแข็งและกดดันทองคำ แต่หากข้อมูลอ่อนและเงินเฟ้อลดลง ทองคำจะได้รับแรงหนุน
ปัจจัยที่ต้องจับตาหลักคือ NFP, ทิศทางบอนด์ยีลด์ และสัญญาณจาก Fed
สรุป
สัปดาห์นี้ตลาดถูกขับเคลื่อนด้วย 3 ปัจจัยหลัก:
- ตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ (NFP)
- เงินเฟ้อยูโรโซน
- ผลประกอบการหุ้นเทคโนโลยี
EURUSD เคลื่อนไหวตามข้อมูลเศรษฐกิจ
US500 ขับเคลื่อนด้วย earnings และ sentiment ตลาด
GOLD อ่อนไหวต่อดอกเบี้ยสหรัฐฯ และค่าเงินดอลลาร์
ข่าวเด่นวันนี้ 1 มี.ย.
📉 EUR/HUF ปรับตัวลง 0.5% หลังฮังการีได้รับไฟเขียวเข้าถึงเงินทุน EU
🔄 อิหร่านโต้กลับคำกล่าวของ Trump ส่งผลราคาน้ำมันฟื้นตัวแรง 💥
🚩 Bitcoin เริ่มอ่อนแรง!