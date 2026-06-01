  
08:47 · 1 มิถุนายน 2026

📆 3 ตลาดที่น่าจับตาในสัปดาห์หน้า (29.05.2026)

ตลาดการเงินทั่วโลกเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญที่กำลังจะประกาศออกมา พร้อมกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่แม้จะผ่อนคลายลง แต่ยังคงมีความเสี่ยงแฝงอยู่

นักลงทุนคาดหวังว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะยังคงมีเสถียรภาพ ซึ่งช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนให้ดีขึ้นบางส่วน หลังสัปดาห์ก่อนตลาดหุ้นสหรัฐฯ อยู่ในช่วงพักฐาน และสัปดาห์นี้โมเมนตัมดังกล่าวจะถูกทดสอบด้วยข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ (NFP), เงินเฟ้อยูโรโซน และผลประกอบการบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่

ในบริบทนี้ ตลาดที่ควรจับตาเป็นพิเศษ ได้แก่ EURUSD, US500 และทองคำ (GOLD)

EURUSD

สัปดาห์นี้มีข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญทั้งฝั่งยุโรปและสหรัฐฯ ซึ่งมีผลต่อทิศทางของ ECB และ Fed โดยตรง

ฝั่งยูโรโซน:

  • วันอังคาร: เงินเฟ้อ CPI เบื้องต้นเดือนพฤษภาคม
    • คาด HICP ขึ้นเป็น 3.2% YoY (จาก 3.0%)
    • Core inflation คาดที่ 2.3%

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเบื้องต้นจากบางประเทศออกมาต่ำกว่าคาด ซึ่งอาจสะท้อนผลจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม

หากเงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าคาด อาจทำให้ตลาดเริ่มตั้งคำถามต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของ ECB แม้ตอนนี้จะถูกสะท้อนราคาไปเกือบหมดแล้ว

ฝั่งสหรัฐฯ:

  • ISM Manufacturing (วันจันทร์) คาด 53.0
  • JOLTS (วันอังคาร)
  • NFP (วันศุกร์): คาดจ้างงาน +95,000 ตำแหน่ง และอัตราว่างงาน 4.3%

หากตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง และเงินเฟ้อยุโรปออกมาผิดคาด EURUSD มีโอกาสผันผวนสูง แต่ปัจจัยหลักยังคงเป็นสถานการณ์ตะวันออกกลาง

US500

ดัชนี US500 ยังคงทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง แม้สัปดาห์ก่อนจะเป็นช่วงวันทำการสั้น

ตลาดยังคง:

  • มองข้ามความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์บางส่วน
  • โฟกัสข้อมูลเศรษฐกิจจริง
  • จับตาผลประกอบการบริษัทเทคโนโลยี

ไฮไลต์สัปดาห์นี้:

  • ISM Manufacturing (วันจันทร์)
  • ISM Services (วันพุธ)
  • ผลประกอบการบริษัทเทค:
    • Broadcom
    • CrowdStrike
    • HPE
    • Palo Alto Networks

ด้วยระดับดัชนีที่อยู่ใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล ทำให้พื้นที่ความผิดพลาดของผลประกอบการมีจำกัดมาก หาก guidance ออกมาอ่อนกว่าคาด อาจกระตุ้นแรงขายได้ทันที

GOLD (ทองคำ)

ทองคำเริ่มต้นเดือนใหม่ในภาพรวมที่อ่อนตัว:

  • ปรับตัวลงต่อเนื่อง 3 เดือน
  • แต่เริ่มฟื้นตัวจากโซนต่ำสุดในรอบกว่า 2 เดือน

ปัจจัยหลัก:

  • ความคาดหวังดอกเบี้ยสหรัฐฯ
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
  • ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่เริ่มผ่อนคลาย

ตลาดกำลังประเมิน:

  • โอกาสประมาณ 60% ที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ย 1 ครั้งในปีนี้
  • และอีกราว 1 ครั้งในปีถัดไป

หากตัวเลขแรงงานออกมาแข็งแกร่ง ดอลลาร์อาจแข็งและกดดันทองคำ แต่หากข้อมูลอ่อนและเงินเฟ้อลดลง ทองคำจะได้รับแรงหนุน

ปัจจัยที่ต้องจับตาหลักคือ NFP, ทิศทางบอนด์ยีลด์ และสัญญาณจาก Fed

สรุป
สัปดาห์นี้ตลาดถูกขับเคลื่อนด้วย 3 ปัจจัยหลัก:

  • ตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ (NFP)
  • เงินเฟ้อยูโรโซน
  • ผลประกอบการหุ้นเทคโนโลยี

EURUSD เคลื่อนไหวตามข้อมูลเศรษฐกิจ
US500 ขับเคลื่อนด้วย earnings และ sentiment ตลาด
GOLD อ่อนไหวต่อดอกเบี้ยสหรัฐฯ และค่าเงินดอลลาร์

