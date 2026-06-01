  
08:43 · 1 มิถุนายน 2026

🔄 อิหร่านโต้กลับคำกล่าวของ Trump ส่งผลราคาน้ำมันฟื้นตัวแรง 💥

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา สำนักข่าว Fars News ของอิหร่านออกมาคัดค้านคำกล่าวของประธานาธิบดี Donald Trump ที่ระบุว่าทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันแล้ว โดยอธิบายว่าคำแถลงดังกล่าวเป็น “ส่วนผสมระหว่างความจริงกับความเท็จ” และเป็นความพยายามสร้างภาพลักษณ์ของชัยชนะทางการทูตที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

แหล่งข่าวของสำนักข่าวระบุว่า เงื่อนไขที่อยู่ระหว่างการเจรจา ไม่ได้กำหนดให้อิหร่านต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือ และอิหร่านก็ ไม่ได้ตกลงที่จะรื้อถอนหรือทำลายวัสดุนิวเคลียร์ของตน แต่อย่างใด

ก่อนหน้านี้ Trump ได้โพสต์ผ่าน Truth Social ว่า สหรัฐฯ จะยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่าน หากเตหะรานยุติโครงการพัฒนาอาวุธ ปล่อยให้มีการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างเสรี และดำเนินการกำจัดทุ่นระเบิดทางทะเล นอกจากนี้ เขายังระบุว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะมีขึ้นหลังการประชุมใน Situation Room ของทำเนียบขาว และจะยังไม่มีการโอนเงินใด ๆ จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม

📉 ตลาดการเงินตอบสนองต่อทั้งสองแถลงการณ์อย่างรวดเร็ว โดยราคาน้ำมันดิบ Brent ร่วงลงมากกว่า 2% สู่บริเวณ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังคำกล่าวของ Trump ก่อนที่จะฟื้นตัวกลับบางส่วนภายหลังจากที่อิหร่านออกมาปฏิเสธรายละเอียดสำคัญของข้อตกลง

⚠️ ขณะนี้สถานการณ์ยังคงไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน เนื่องจากทั้งสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงนำเสนอข้อมูลที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับความคืบหน้าของการเจรจา ส่งผลให้ความผันผวนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะตลาดน้ำมัน ยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไป

 

 

