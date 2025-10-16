อ่านเพิ่มเติม
08:40 · 16 ตุลาคม 2025

ทองคำพุ่ง 1.4% 📈

ประเด็นหลัก

 

GOLD
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-
ประเด็นหลัก

 

  • ทองคำยังคงพุ่งเหนือ $4,200/ออนซ์ หนุนโดยความคาดหวังว่ามาตรการของ Fed จะเปลี่ยนทิศทาง
  • เงินทะลุ $52/ออนซ์ ต่อเนื่องจากแรงขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
  • ตลาดแรงงานสหรัฐฯ เริ่มแสดงสัญญาณอ่อนตัวมากขึ้น
  • เจ้าหน้าที่ Fed ส่งสัญญาณว่ามีความเป็นไปได้ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้

โลหะมีค่าปรับตัวขึ้นแรงวันนี้ โดยเฉพาะทองคำที่ทะลุ $4,200/ออนซ์ ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากปรับฐานเล็กน้อยไปทดสอบระดับ $4,100 โดยแนวรับสำคัญปัจจุบันอยู่ที่ $4,100 และ $4,160/ออนซ์ คาดว่า Fed จะลดดอกเบี้ยอีก 25 จุดฐานในเดือนตุลาคม

ปัจจัยหนุนตลาด:

  • สภาพคล่องทองและเงินในตลาดลอนดอนยังตึงตัว ความต้องการสปอตสูง

  • นักลงทุนมองโลหะมีค่าเป็นเครื่องป้องกันค่าเงินอ่อนและการขาดดุลงบประมาณ (“debasement trade”)

  • เงินตลาดลอนดอนขาดสภาพคล่อง ดันราคาสูงกว่าสัญญาฟิวเจอร์ส NY ประมาณ $1/ออนซ์ อัตราดอกเบี้ยรายเดือนสำหรับการยืมเงินเงินอยู่ราว 17% ซึ่งอยู่ในระดับสูงทางประวัติศาสตร์

  • การสอบสวน Section 232 ของสหรัฐฯ เกี่ยวกับโลหะสำคัญ เช่น เงิน, แพลทินัม, แพลาเดียม อาจนำไปสู่ภาษีใหม่ แม้จะได้รับการยกเว้นเมื่อเดือนเมษายน

ผลประกอบการปีนี้:
โลหะมีค่าหลักทั้งสี่ชนิดปรับตัวขึ้น 60–82% เป็นตัวนำตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

  • แรงซื้อจากธนาคารกลาง

  • การลงทุนใน ETF เพิ่มขึ้น

  • การลดดอกเบี้ยจาก Fed

แรงหนุนจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอน:

  • ความตึงเครียดทางการค้าสหรัฐฯ–จีน

  • ความกังวลเรื่องความเป็นอิสระของ Fed

  • ความเสี่ยงการปิดทำการรัฐบาลสหรัฐฯ อีกครั้ง

ธนาคารกลางซื้อทองอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันค่าเงินดอลลาร์อ่อนและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลง นักลงทุนมองทองคำเป็นสินทรัพย์เก็บมูลค่าในช่วงความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และการเงินสูง

แนวโน้มทองคำ (H1):
ทองคำมีการปรับฐานเล็กน้อยเป็นช่วง ๆ แต่แนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมยังคงแข็งแกร่ง

Source: xStation5

ผลการเคลื่อนไหวของทองคำตามช่วงเวลา
โดยปกติแล้ว เดือนตุลาคมไม่ใช่เดือนที่ทองคำมักทำผลตอบแทนดีมากนัก แต่ในปี 2022 ราคาทองพุ่งขึ้นกว่า 8%
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมปีนี้ ทองคำปรับตัวขึ้นราว 9% จาก $3,850/ออนซ์ ไปถึงระดับปัจจุบัน

Source: XTB Research, Bloomberg Finance

