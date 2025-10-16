ทองคำพุ่ง 1.4% 📈

- ทองคำยังคงพุ่งเหนือ $4,200/ออนซ์ หนุนโดยความคาดหวังว่ามาตรการของ Fed จะเปลี่ยนทิศทาง
- เงินทะลุ $52/ออนซ์ ต่อเนื่องจากแรงขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
- ตลาดแรงงานสหรัฐฯ เริ่มแสดงสัญญาณอ่อนตัวมากขึ้น
- เจ้าหน้าที่ Fed ส่งสัญญาณว่ามีความเป็นไปได้ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้
โลหะมีค่าปรับตัวขึ้นแรงวันนี้ โดยเฉพาะทองคำที่ทะลุ $4,200/ออนซ์ ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากปรับฐานเล็กน้อยไปทดสอบระดับ $4,100 โดยแนวรับสำคัญปัจจุบันอยู่ที่ $4,100 และ $4,160/ออนซ์ คาดว่า Fed จะลดดอกเบี้ยอีก 25 จุดฐานในเดือนตุลาคม
ปัจจัยหนุนตลาด:
-
สภาพคล่องทองและเงินในตลาดลอนดอนยังตึงตัว ความต้องการสปอตสูง
-
นักลงทุนมองโลหะมีค่าเป็นเครื่องป้องกันค่าเงินอ่อนและการขาดดุลงบประมาณ (“debasement trade”)
-
เงินตลาดลอนดอนขาดสภาพคล่อง ดันราคาสูงกว่าสัญญาฟิวเจอร์ส NY ประมาณ $1/ออนซ์ อัตราดอกเบี้ยรายเดือนสำหรับการยืมเงินเงินอยู่ราว 17% ซึ่งอยู่ในระดับสูงทางประวัติศาสตร์
-
การสอบสวน Section 232 ของสหรัฐฯ เกี่ยวกับโลหะสำคัญ เช่น เงิน, แพลทินัม, แพลาเดียม อาจนำไปสู่ภาษีใหม่ แม้จะได้รับการยกเว้นเมื่อเดือนเมษายน
ผลประกอบการปีนี้:
โลหะมีค่าหลักทั้งสี่ชนิดปรับตัวขึ้น 60–82% เป็นตัวนำตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
-
แรงซื้อจากธนาคารกลาง
-
การลงทุนใน ETF เพิ่มขึ้น
-
การลดดอกเบี้ยจาก Fed
แรงหนุนจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอน:
-
ความตึงเครียดทางการค้าสหรัฐฯ–จีน
-
ความกังวลเรื่องความเป็นอิสระของ Fed
-
ความเสี่ยงการปิดทำการรัฐบาลสหรัฐฯ อีกครั้ง
ธนาคารกลางซื้อทองอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันค่าเงินดอลลาร์อ่อนและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลง นักลงทุนมองทองคำเป็นสินทรัพย์เก็บมูลค่าในช่วงความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และการเงินสูง
แนวโน้มทองคำ (H1):
ทองคำมีการปรับฐานเล็กน้อยเป็นช่วง ๆ แต่แนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมยังคงแข็งแกร่ง
Source: xStation5
ผลการเคลื่อนไหวของทองคำตามช่วงเวลา
โดยปกติแล้ว เดือนตุลาคมไม่ใช่เดือนที่ทองคำมักทำผลตอบแทนดีมากนัก แต่ในปี 2022 ราคาทองพุ่งขึ้นกว่า 8%
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมปีนี้ ทองคำปรับตัวขึ้นราว 9% จาก $3,850/ออนซ์ ไปถึงระดับปัจจุบัน
Source: XTB Research, Bloomberg Finance
