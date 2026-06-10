  
22:44 · 10 มิถุนายน 2026

การผลิตน้ำมันดิบลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 20 ปี 🛢️📉 ตลาดชะงักตัวหลังรายงาน EIA 📌

สัญญาฟิวเจอร์สน้ำมัน (OIL) ยังขาดทิศทางที่ชัดเจนหลังรายงานของ EIA วันนี้ชี้ให้เห็นว่าปริมาณสต็อกน้ำมันลดลงมากกว่าที่คาดไว้

นอกจากนี้ ผลสำรวจของ Reuters ระบุว่า การผลิตน้ำมันของ OPEC ในเดือนพฤษภาคมลดลงสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบกว่า 20 ปี อยู่ที่ประมาณ 16.13 ล้านบาร์เรลต่อวัน

 

ภาพรวมตลาดน้ำมัน – ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง แต่ทิศทางยังไม่ชัด 🛢️

สัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันยังขาดทิศทางที่ชัดเจน หลังรายงาน EIA วันนี้ แม้ว่าภาพรวมปัจจัยพื้นฐานจะออกมาในเชิง “ตึงตัว” อย่างชัดเจนก็ตาม

ตลาดกำลังอยู่ในภาวะชั่งน้ำหนักระหว่างความตึงตัวของอุปทานจริง กับความลังเลทางเทคนิคในระยะสั้น

📉 ภาพเทคนิค (xStation5)

ราคากำลังทดสอบระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 92.97 หลังจากร่วงลงแรงจากจุดสูงสุดล่าสุดที่ 97.58

  • บริเวณนี้มีลักษณะเป็น “โซนลังเล” ของตลาด (candle cluster)

  • EMA-48 ที่ 92.20 กำลังแบนลง แต่ยังอยู่ต่ำกว่า EMA-240 ที่ 93.94
    → แนวโน้มระยะสั้นยังเป็นขาลง

  • RSI ที่ 55.7 ฟื้นตัวขึ้น แต่ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนของทิศทาง

ระดับสำคัญ:

  • หากถูกปฏิเสธ: เป้าหมายลงที่ 91.88 (Fib 23.6%)

  • หากทะลุขึ้น: เหนือ 93.85 (Fib 50%) จะเปลี่ยนโมเมนตัมเป็นเชิงบวก

🛢️ สต็อกน้ำมัน EIA – ภาพเชิงบวกชัดเจน

  • สต็อกน้ำมันดิบ: -7.23 ล้านบาร์เรล
    (คาดการณ์ -2.2M | สัปดาห์ก่อน -7.97M)

  • สต็อกเชิงพาณิชย์รวม: 426.5 ล้านบาร์เรล (~ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี 5%)

  • Cushing hub: -0.801M บาร์เรล

  • สต็อกปิโตรเลียมรวม: -5.6M บาร์เรล

👉 ภาพรวมสะท้อน “ภาวะตึงตัวของอุปทาน” ที่ชัดเจนกว่าคาด

⛽ แยกผลิตภัณฑ์

  • น้ำมันเบนซิน: +0.186M บาร์เรล (ต่ำกว่าคาดมาก +1.0M)

  • Distillates: -0.2M บาร์เรล (สวนทางคาด +0.171M)

👉 Distillates ยังอยู่ในภาวะตึงตัว:

  • ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีประมาณ 13%

🏭 การกลั่นน้ำมัน

  • อัตราการใช้กำลังการกลั่น: 95.3%

  • ปริมาณการกลั่น: 17.0 ล้านบาร์เรล/วัน

  • ผลิตเบนซิน: 9.7M bpd

  • ผลิต distillates: 5.2M bpd

👉 โรงกลั่นทำงานใกล้ระดับสูงสุด สะท้อนความต้องการที่ยังแข็งแรง

🌍 อุปสงค์และการนำเข้า

  • นำเข้าน้ำมันดิบ: -0.5M bpd w/w

  • ความต้องการเฉลี่ย 4 สัปดาห์: 20.6M bpd (+3.5% YoY)

  • ดีเซล: +7.2% YoY

  • Jet fuel: -2.2% YoY

👉 ภาพรวมอุปสงค์ยัง “ผสม” แต่ภาคอุตสาหกรรมยังแข็งแรง

🛢️ ภาพรวม OPEC – โครงสร้างอุปทานตึงตัว

  • การผลิต OPEC: -1.06M bpd MoM

  • ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 20 ปี (~16.13M bpd)

  • ปัจจัยหลัก:

    • ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน

    • ความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซ

    • การลดกำลังผลิตจากซาอุฯ และประเทศอื่นบางส่วน

👉 ทั้งหมดนี้ยิ่งตอกย้ำภาพ “อุปทานโลกตึงตัว”

🧠 การตีความตลาด

แม้ปัจจัยพื้นฐานจะออกมาในเชิงบวกอย่างชัดเจน:

  • สต็อกลดแรง

  • OPEC ผลิตต่ำ

  • โรงกลั่นทำงานสูง

  • สินค้าคงคลังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

👉 แต่ตลาดยังไม่สามารถเลือกทิศทางได้อย่างชัดเจน

สะท้อนว่าราคายังถูกขับเคลื่อนโดย:

  • ปัจจัยเทคนิค

  • ความไม่แน่นอนมหภาค

  • และความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์

🔎 สรุป

น้ำมันอยู่ในภาวะ “พื้นฐานตึงตัว แต่ราคายังลังเล”

ตลาดกำลังถูกดึงระหว่าง:

  • ภาพอุปทานตึงตัว (หนุนขึ้น)

  • โครงสร้างเทคนิคที่ยังมีแรงกด (กดดันลง)

หากทะลุ 93.85 จะเปิดทางสู่โมเมนตัมขาขึ้น
แต่ถ้าหลุด 92.20–92.00 ยังมีความเสี่ยงปรับฐานต่อไปที่ 91.88

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