การผลิตน้ำมันดิบลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 20 ปี 🛢️📉 ตลาดชะงักตัวหลังรายงาน EIA 📌

สัญญาฟิวเจอร์สน้ำมัน (OIL) ยังขาดทิศทางที่ชัดเจนหลังรายงานของ EIA วันนี้ชี้ให้เห็นว่าปริมาณสต็อกน้ำมันลดลงมากกว่าที่คาดไว้
นอกจากนี้ ผลสำรวจของ Reuters ระบุว่า การผลิตน้ำมันของ OPEC ในเดือนพฤษภาคมลดลงสู่ระดับต่ำที่สุดในรอบกว่า 20 ปี อยู่ที่ประมาณ 16.13 ล้านบาร์เรลต่อวัน
ภาพรวมตลาดน้ำมัน – ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง แต่ทิศทางยังไม่ชัด 🛢️
สัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันยังขาดทิศทางที่ชัดเจน หลังรายงาน EIA วันนี้ แม้ว่าภาพรวมปัจจัยพื้นฐานจะออกมาในเชิง “ตึงตัว” อย่างชัดเจนก็ตาม
ตลาดกำลังอยู่ในภาวะชั่งน้ำหนักระหว่างความตึงตัวของอุปทานจริง กับความลังเลทางเทคนิคในระยะสั้น
📉 ภาพเทคนิค (xStation5)
ราคากำลังทดสอบระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 92.97 หลังจากร่วงลงแรงจากจุดสูงสุดล่าสุดที่ 97.58
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บริเวณนี้มีลักษณะเป็น “โซนลังเล” ของตลาด (candle cluster)
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EMA-48 ที่ 92.20 กำลังแบนลง แต่ยังอยู่ต่ำกว่า EMA-240 ที่ 93.94
→ แนวโน้มระยะสั้นยังเป็นขาลง
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RSI ที่ 55.7 ฟื้นตัวขึ้น แต่ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนของทิศทาง
ระดับสำคัญ:
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หากถูกปฏิเสธ: เป้าหมายลงที่ 91.88 (Fib 23.6%)
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หากทะลุขึ้น: เหนือ 93.85 (Fib 50%) จะเปลี่ยนโมเมนตัมเป็นเชิงบวก
🛢️ สต็อกน้ำมัน EIA – ภาพเชิงบวกชัดเจน
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สต็อกน้ำมันดิบ: -7.23 ล้านบาร์เรล
(คาดการณ์ -2.2M | สัปดาห์ก่อน -7.97M)
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สต็อกเชิงพาณิชย์รวม: 426.5 ล้านบาร์เรล (~ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี 5%)
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Cushing hub: -0.801M บาร์เรล
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สต็อกปิโตรเลียมรวม: -5.6M บาร์เรล
👉 ภาพรวมสะท้อน “ภาวะตึงตัวของอุปทาน” ที่ชัดเจนกว่าคาด
⛽ แยกผลิตภัณฑ์
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น้ำมันเบนซิน: +0.186M บาร์เรล (ต่ำกว่าคาดมาก +1.0M)
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Distillates: -0.2M บาร์เรล (สวนทางคาด +0.171M)
👉 Distillates ยังอยู่ในภาวะตึงตัว:
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ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีประมาณ 13%
🏭 การกลั่นน้ำมัน
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อัตราการใช้กำลังการกลั่น: 95.3%
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ปริมาณการกลั่น: 17.0 ล้านบาร์เรล/วัน
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ผลิตเบนซิน: 9.7M bpd
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ผลิต distillates: 5.2M bpd
👉 โรงกลั่นทำงานใกล้ระดับสูงสุด สะท้อนความต้องการที่ยังแข็งแรง
🌍 อุปสงค์และการนำเข้า
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นำเข้าน้ำมันดิบ: -0.5M bpd w/w
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ความต้องการเฉลี่ย 4 สัปดาห์: 20.6M bpd (+3.5% YoY)
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ดีเซล: +7.2% YoY
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Jet fuel: -2.2% YoY
👉 ภาพรวมอุปสงค์ยัง “ผสม” แต่ภาคอุตสาหกรรมยังแข็งแรง
🛢️ ภาพรวม OPEC – โครงสร้างอุปทานตึงตัว
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การผลิต OPEC: -1.06M bpd MoM
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ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 20 ปี (~16.13M bpd)
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ปัจจัยหลัก:
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ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน
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ความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซ
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การลดกำลังผลิตจากซาอุฯ และประเทศอื่นบางส่วน
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👉 ทั้งหมดนี้ยิ่งตอกย้ำภาพ “อุปทานโลกตึงตัว”
🧠 การตีความตลาด
แม้ปัจจัยพื้นฐานจะออกมาในเชิงบวกอย่างชัดเจน:
-
สต็อกลดแรง
-
OPEC ผลิตต่ำ
-
โรงกลั่นทำงานสูง
-
สินค้าคงคลังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
👉 แต่ตลาดยังไม่สามารถเลือกทิศทางได้อย่างชัดเจน
สะท้อนว่าราคายังถูกขับเคลื่อนโดย:
-
ปัจจัยเทคนิค
-
ความไม่แน่นอนมหภาค
-
และความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์
🔎 สรุป
น้ำมันอยู่ในภาวะ “พื้นฐานตึงตัว แต่ราคายังลังเล”
ตลาดกำลังถูกดึงระหว่าง:
-
ภาพอุปทานตึงตัว (หนุนขึ้น)
-
โครงสร้างเทคนิคที่ยังมีแรงกด (กดดันลง)
หากทะลุ 93.85 จะเปิดทางสู่โมเมนตัมขาขึ้น
แต่ถ้าหลุด 92.20–92.00 ยังมีความเสี่ยงปรับฐานต่อไปที่ 91.88
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