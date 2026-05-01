📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองพุ่ง 1.5% ท่ามกลางแรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า

ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ปรับลดลง กำลังช่วยหนุนให้ราคาทองคำฟื้นตัว โดยราคาพยายามหยุดแนวโน้มขาลงล่าสุด และกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 4,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์อย่างยั่งยืน

เมื่อพิจารณาระดับ Fibonacci retracement ของแนวโน้มขาลงหลักล่าสุด บริเวณ 4,440 ดอลลาร์ ทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับระดับ 23.6% retracement และได้รับแรงหนุนจากพฤติกรรมราคาล่าสุด

ในฝั่งแนวต้าน ระดับ 4,660 ดอลลาร์ ถือเป็นแนวต้านระยะสั้น โดยราคาถูกปฏิเสธไปแล้วในวันนี้ และยังสอดคล้องกับระดับ 38.2% Fibonacci retracement ขณะที่แนวต้านถัดไปอยู่บริเวณ 4,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกับเส้น EMA50 (เส้นสีส้ม) ในปัจจุบัน

ที่มา: xStation5

หากโครงสร้างปัจจุบันของตลาดทองคำเคลื่อนไหวคล้ายกับรอบก่อนหน้า อาจเห็นความผันผวน (volatility) เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า

ช่วงที่ราคามีการเหวี่ยงตัวแรงขึ้นนี้ จะเป็นตัวตัดสินทิศทางสำคัญว่าแนวโน้มขาลงจะกลับมาดำเนินต่อ หรือจะเกิดการกลับตัวของราคา ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้ราคาทองคำขยับขึ้นไปสู่ระดับเหนือ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ในอนาคต

ที่มา: xStation5

