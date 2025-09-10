ราคาซิลเวอร์ปรับลง 1% ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐพยายามทรงตัว

ราคาซิลเวอร์ปรับตัวลงกว่า 1% ท่ามกลางการพยายามทรงตัวของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ
ราคาซิลเวอร์วันนี้ปรับตัวลงกว่า 1% แม้ว่าการปรับตัวเลขการจ้างงานของ BLS จะต่ำกว่าคาด (-911,000 ตำแหน่งสำหรับปี 2024 สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2025) ซึ่งสะท้อนถึงเศรษฐกิจสหรัฐที่อ่อนแรง ขณะเดียวกัน ฟิวเจอร์สดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) พยายามทรงตัวหลังการขายทำกำไร ปรับขึ้นเกือบ 0.3% วันนี้ (คู่เงิน EURUSD ปรับลดเกือบ 0.4%)
นั่นอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ ราคาทองคำปรับขึ้นเพียง 0.3% ในขณะเดียวกัน วันนี้มีตัวเลข ดัชนี NFIB ที่แข็งแกร่ง และรายงาน US Redbook แสดงยอดขายเพิ่มขึ้นเกือบ 6.6% YoY ชี้ให้เห็นว่ายอดขายในห้างสรรพสินค้าสหรัฐยังเติบโต ดังนั้น แม้รายงานการจ้างงานอ่อนแอ แต่ไม่ใช่ว่าข้อมูลเศรษฐกิจทุกตัวบ่งชี้ถึง ภาวะถดถอย
Source: xStation5