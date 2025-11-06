ข่าวเด่นวันนี้

อ่านเพิ่มเติม
6 พฤศจิกายน 2025

  • Wall Street: พุ่งขึ้นรับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่ง ทั้ง ADP การจ้างงาน และ ISM Services PMI

  • น้ำมันดิบ: ลดลงทะลุ $60 หลังปริมาณน้ำมันคงคลังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสูง

  • ทองคำ & เงิน: ปรับขึ้นแม้คาดการณ์การลดดอกเบี้ยสหรัฐฯ ลดลง

US Futures & Equities

  • US500 (S&P 500): +0.7%

  • US100 (Nasdaq 100): +1%

  • US2000 (Russell 2000): +1.4%

  • การฟื้นตัวเกิดจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่งและความหวังว่าภาษีบางส่วนสมัย Trump อาจถูกยกเลิก

เศรษฐกิจสหรัฐฯ

  • ADP Employment: +42k งาน (คาด 28–30k) → แสดงแรงงานเอกชนยังคงแข็งแรง แม้รัฐบาลปิดทำงานนานเป็นประวัติการณ์

  • ISM Services PMI: 52.4 (คาด 50.8; ก่อนหน้า 50.0) → การฟื้นตัวขับเคลื่อนจาก Business Activity และ New Orders

  • Prices Paid Index: 70 → สูงสุด 3 ปี แต่ไม่ได้หยุดการฟื้นตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจ

ค่าเงิน & น้ำมัน

  • EUR/USD: คงตัวต่ำกว่า 1.1500 หลังคาดการณ์ลดดอกเบี้ยธ.ค.สหรัฐฯ ลดลง

  • Crude Oil: -1.2% หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่ม +5.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน น้ำมันพยายามดีดตัวเหนือ $60 แต่พังแนวรับครั้งที่ 4

  • Gold & Silver: +1.3% และ +2.3% แม้คาดการณ์ลดดอกเบี้ยสหรัฐฯ ลดลง

เหตุการณ์สำคัญอื่นๆ

  • ศาลสูงสุดสหรัฐฯ: เริ่มพิจารณาคดีความถูกต้องของภาษี Trump เบื้องต้นศาลสงสัยความชอบด้วยกฎหมาย

  • ตลาดยุโรป: บวกหลังบริการ PMI เกินคาด

    • DE40 (DAX): +0.9%

    • FRA40 (CAC 40): +0.7%

ผลประกอบการบริษัท

  • บวก: McDonald’s, AMD → แสดงความแข็งแกร่งและเติบโต

  • ลบ: Arista Networks, SMCI → หุ้นปรับลดแรง

  • รอดูหลังตลาดปิด: Arm และ Qualcomm รายงานผลประกอบการ

สรุป: ตลาดสหรัฐฯ และยุโรปฟื้นตัวจากข้อมูลเศรษฐกิจแข็งแกร่งและความหวังเรื่องภาษี ขณะที่น้ำมันถูกกดดันจากสต็อกสูง และทองคำ/เงินฟื้นตัวจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและการปิดทำงานรัฐบาล

