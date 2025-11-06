-
Wall Street: พุ่งขึ้นรับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่ง ทั้ง ADP การจ้างงาน และ ISM Services PMI
-
น้ำมันดิบ: ลดลงทะลุ $60 หลังปริมาณน้ำมันคงคลังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสูง
-
ทองคำ & เงิน: ปรับขึ้นแม้คาดการณ์การลดดอกเบี้ยสหรัฐฯ ลดลง
-
US Futures & Equities
-
US500 (S&P 500): +0.7%
-
US100 (Nasdaq 100): +1%
-
US2000 (Russell 2000): +1.4%
-
การฟื้นตัวเกิดจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่งและความหวังว่าภาษีบางส่วนสมัย Trump อาจถูกยกเลิก
เศรษฐกิจสหรัฐฯ
-
ADP Employment: +42k งาน (คาด 28–30k) → แสดงแรงงานเอกชนยังคงแข็งแรง แม้รัฐบาลปิดทำงานนานเป็นประวัติการณ์
-
ISM Services PMI: 52.4 (คาด 50.8; ก่อนหน้า 50.0) → การฟื้นตัวขับเคลื่อนจาก Business Activity และ New Orders
-
Prices Paid Index: 70 → สูงสุด 3 ปี แต่ไม่ได้หยุดการฟื้นตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจ
ค่าเงิน & น้ำมัน
-
EUR/USD: คงตัวต่ำกว่า 1.1500 หลังคาดการณ์ลดดอกเบี้ยธ.ค.สหรัฐฯ ลดลง
-
Crude Oil: -1.2% หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่ม +5.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน น้ำมันพยายามดีดตัวเหนือ $60 แต่พังแนวรับครั้งที่ 4
-
Gold & Silver: +1.3% และ +2.3% แม้คาดการณ์ลดดอกเบี้ยสหรัฐฯ ลดลง
เหตุการณ์สำคัญอื่นๆ
-
ศาลสูงสุดสหรัฐฯ: เริ่มพิจารณาคดีความถูกต้องของภาษี Trump เบื้องต้นศาลสงสัยความชอบด้วยกฎหมาย
-
ตลาดยุโรป: บวกหลังบริการ PMI เกินคาด
-
DE40 (DAX): +0.9%
-
FRA40 (CAC 40): +0.7%
-
ผลประกอบการบริษัท
-
บวก: McDonald’s, AMD → แสดงความแข็งแกร่งและเติบโต
-
ลบ: Arista Networks, SMCI → หุ้นปรับลดแรง
-
รอดูหลังตลาดปิด: Arm และ Qualcomm รายงานผลประกอบการ
สรุป: ตลาดสหรัฐฯ และยุโรปฟื้นตัวจากข้อมูลเศรษฐกิจแข็งแกร่งและความหวังเรื่องภาษี ขณะที่น้ำมันถูกกดดันจากสต็อกสูง และทองคำ/เงินฟื้นตัวจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและการปิดทำงานรัฐบาล
ข่าวเด่นวันนี้
Cocoa ร่วง 3%
สัญญาล่วงหน้ากาแฟปรับตัวลดลง เนื่องจากการขนส่งปริมาณมากจากบราซิลไปยังยุโรปช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน
คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลงท่ามกลางความเชื่อมั่นที่อ่อนแอในวอลล์สตรีท 📉