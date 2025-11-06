⏫US100 พุ่งขึ้น 1% รับความหวังเรื่องการลดภาษี/ภาษีศุลกากร

-
ความหวังเรื่องการลดภาษี: Nasdaq นำการปรับขึ้น หลังศาลสูงสุดสหรัฐฯ แสดงความสงสัยต่ออำนาจการเก็บภาษีของ Trump ชี้สัญญาณลดความเสี่ยงด้านการค้าและเงินเฟ้อ
-
ฟื้นตัวทางเทคนิค: ความต้องการแรงที่ 50% Fibonacci retracement ยืนยันจบคลื่นปรับฐานล่าสุด และ momentum ขาขึ้นยังแข็งแกร่งสำหรับดัชนีสหรัฐฯ
-
แนวโน้มเงินเฟ้อปรับดีขึ้น: หากศาลตัดสินคัดค้านภาษี จะลดต้นทุนธุรกิจ และเปิดโอกาสให้ Fed พิจารณาลดดอกเบี้ยได้เร็วและลึกขึ้นในอนาคต
-
Wall Street & Tariff Update – US100 Focus
ศาลสูงสุดสหรัฐฯ และผลกระทบต่อตลาด
-
การพิจารณาคดีเกี่ยวกับการเก็บภาษีของรัฐบาล Trump เน้นเรื่อง ความถูกต้องตามกฎหมายของการเก็บภาษีตาม IEEPA
-
ศาลแสดงความสงสัยต่ออำนาจของประธานาธิบดี ชี้ว่ามีแนวโน้มจำกัดการเก็บภาษีในวงกว้าง
ผลดีต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้น
-
ลดความตึงเครียดด้านการค้าและความผันผวน: ลดความเสี่ยงจากสงครามการค้า ช่วยสร้างเสถียรภาพและการเติบโตของดัชนี เช่น S&P 500 และ Nasdaq
-
ลดแรงกดดันเงินเฟ้อ: การกลับสู่สถานะก่อนภาษีอาจช่วยลดเงินเฟ้อในประเทศ และเปิดโอกาสให้ Fed ลดดอกเบี้ยได้เร็วและลึกขึ้นในปีหน้า
-
ปรับปรุงมาร์จิ้นธุรกิจ: ลดต้นทุนการนำเข้า เพิ่มกำไรและผลประกอบการของบริษัท ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นนักลงทุน
แนวโน้มทางเทคนิค
-
Nasdaq 100 (US100) ฟื้นเกือบ 1% จากเปิดตลาด และเกือบ 2% จากจุดต่ำสุดระหว่างวัน
-
ตลาดตอบสนองแรงซื้อที่ 50% Fibonacci retracement ของคลื่นขาขึ้นก่อนหน้า
-
หากแท่งเทียนวันนี้ปิดด้วย ตัวแท่งใหญ่และไส้ล่างยาว สัญญาณทางเทคนิคชี้ถึงการฟื้นตัวระยะยาว
-
เป้าหมายถัดไป: ผู้ซื้อมุ่งทำลายแนวต้านที่ 26,000 จุด
สรุป: ความคืบหน้าการพิจารณาคดีภาษีของศาลสูงสุดสร้างความหวังเรื่องการลดความเสี่ยงด้านการค้าและเงินเฟ้อ สนับสนุน momentum ขาขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯ
While declaring Trump's tariffs illegal could lead to their re-imposition via other channels, the immediate market positivity is driven by the expectation of an illegality ruling. Conversely, commentary from Trump regarding the case may still pose a risk to indices.
