อ่านเพิ่มเติม
09:19 · 6 พฤศจิกายน 2025

⏫US100 พุ่งขึ้น 1% รับความหวังเรื่องการลดภาษี/ภาษีศุลกากร

ประเด็นหลัก
US100
ดัชนี
-
-
ประเด็นหลัก

  • ความหวังเรื่องการลดภาษี: Nasdaq นำการปรับขึ้น หลังศาลสูงสุดสหรัฐฯ แสดงความสงสัยต่ออำนาจการเก็บภาษีของ Trump ชี้สัญญาณลดความเสี่ยงด้านการค้าและเงินเฟ้อ

  • ฟื้นตัวทางเทคนิค: ความต้องการแรงที่ 50% Fibonacci retracement ยืนยันจบคลื่นปรับฐานล่าสุด และ momentum ขาขึ้นยังแข็งแกร่งสำหรับดัชนีสหรัฐฯ

  • แนวโน้มเงินเฟ้อปรับดีขึ้น: หากศาลตัดสินคัดค้านภาษี จะลดต้นทุนธุรกิจ และเปิดโอกาสให้ Fed พิจารณาลดดอกเบี้ยได้เร็วและลึกขึ้นในอนาคต

Wall Street & Tariff Update – US100 Focus

ศาลสูงสุดสหรัฐฯ และผลกระทบต่อตลาด

  • การพิจารณาคดีเกี่ยวกับการเก็บภาษีของรัฐบาล Trump เน้นเรื่อง ความถูกต้องตามกฎหมายของการเก็บภาษีตาม IEEPA

  • ศาลแสดงความสงสัยต่ออำนาจของประธานาธิบดี ชี้ว่ามีแนวโน้มจำกัดการเก็บภาษีในวงกว้าง

ผลดีต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้น

  • ลดความตึงเครียดด้านการค้าและความผันผวน: ลดความเสี่ยงจากสงครามการค้า ช่วยสร้างเสถียรภาพและการเติบโตของดัชนี เช่น S&P 500 และ Nasdaq

  • ลดแรงกดดันเงินเฟ้อ: การกลับสู่สถานะก่อนภาษีอาจช่วยลดเงินเฟ้อในประเทศ และเปิดโอกาสให้ Fed ลดดอกเบี้ยได้เร็วและลึกขึ้นในปีหน้า

  • ปรับปรุงมาร์จิ้นธุรกิจ: ลดต้นทุนการนำเข้า เพิ่มกำไรและผลประกอบการของบริษัท ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นนักลงทุน

แนวโน้มทางเทคนิค

  • Nasdaq 100 (US100) ฟื้นเกือบ 1% จากเปิดตลาด และเกือบ 2% จากจุดต่ำสุดระหว่างวัน

  • ตลาดตอบสนองแรงซื้อที่ 50% Fibonacci retracement ของคลื่นขาขึ้นก่อนหน้า

  • หากแท่งเทียนวันนี้ปิดด้วย ตัวแท่งใหญ่และไส้ล่างยาว สัญญาณทางเทคนิคชี้ถึงการฟื้นตัวระยะยาว

  • เป้าหมายถัดไป: ผู้ซื้อมุ่งทำลายแนวต้านที่ 26,000 จุด

สรุป: ความคืบหน้าการพิจารณาคดีภาษีของศาลสูงสุดสร้างความหวังเรื่องการลดความเสี่ยงด้านการค้าและเงินเฟ้อ สนับสนุน momentum ขาขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯ

 

While declaring Trump's tariffs illegal could lead to their re-imposition via other channels, the immediate market positivity is driven by the expectation of an illegality ruling. Conversely, commentary from Trump regarding the case may still pose a risk to indices.

7 พฤศจิกายน 2025, 09:08

เวเนซุเอลา: การเปลี่ยนแปลงอำนาจอาจส่งผลต่อราคาน้ำมันอย่างไร?
7 พฤศจิกายน 2025, 08:28

💷 GBPUSD ปรับตัวขึ้นก่อนการตัดสินใจของธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE)
6 พฤศจิกายน 2025, 09:15

US OPEN: นี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนหลังการปรับฐานหรือไม่?
3 พฤศจิกายน 2025, 08:53

⏬ ค่าเงิน EUR/USD ปรับลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก