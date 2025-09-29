อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่น: ผู้บริโภคสหรัฐไม่พอใจราคาสูงสุดในรอบ 1 ปี 📌

08:21 29 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – รายงานเงินเฟ้อมหาวิทยาลัยมิชิแกน (ก.ย.)

  • Current Conditions: 60.4 (คาด 61.2, ก่อนหน้า 61.7)

  • Consumer Sentiment: 55.1 (คาด 55.4, ก่อนหน้า 58.2)

  • Consumer Expectations: 51.7 (คาด 51.8, ก่อนหน้า 55.9)

  • 5-Year Inflation Exp.: 3.7% (คาด 3.9%, ก่อนหน้า 3.5%)

  • 1-Year Inflation Exp.: 4.7% (คาด 4.8%, ก่อนหน้า 4.8%)

ภาพรวม:

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

  • ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง ~5% จากเดือนส.ค. ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ รายได้ และการศึกษา (ยกเว้นครัวเรือนที่ถือหุ้นมาก)

  • ความคาดหวังด้านเศรษฐกิจและการเงินส่วนบุคคลอ่อนแอลง สะท้อนความกังวลเรื่องแรงงาน ธุรกิจ และการเงินส่วนตัว

  • ความไม่พอใจต่อราคาสูงแตะระดับสูงสุดรอบ 1 ปี

  • เงินเฟ้อ 1 ปีข้างหน้าลดลงเล็กน้อยที่ 4.7% แต่เงินเฟ้อระยะยาวปรับขึ้นเล็กน้อยที่ 3.7%

 

 

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

01.10.2025
16:34

ตลาดเด่นวันนี้: USDJPY

เยนเป็นสกุลเงิน G10 ที่แข็งค่าติดต่อกันเป็นวันที่สาม เพิ่มขึ้น 0.5% เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และ 0.35% เทียบกับยูโร สกุลเงินญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนทั้งจากสัญญาณเชิงแข็งกร้าวของ...

 16:30

ข่าวเด่น: EURUSD ทรงตัวหลังเงินเฟ้อยูโรโซนออกมาตรงตามคาดการณ์ 🇪🇺

10:00 น. BST, ยูโรโซน – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกันยายน CPI: สูงขึ้น 2.2% YoY; คาดการณ์ 2.2% YoY; ก่อนหน้า 2.0% YoY Core CPI: สูงขึ้น...

 15:04

ข่าวเด่น: ดัชนี PMI ภาคการผลิตของฝรั่งเศสและเยอรมนีร่วงเข้าสู่ภาวะหดตัว 🇫🇷🇩🇪

อัปเดตข้อมูล PMI ภาคการผลิต 🇩🇪 เยอรมนี (กันยายน) HCOB Manufacturing PMI: 49.5 (คาดการณ์ 48.5; ก่อนหน้า 49.8) 🇫🇷 ฝรั่งเศส (กันยายน) HCOB...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก