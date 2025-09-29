ข่าวเด่น: ผู้บริโภคสหรัฐไม่พอใจราคาสูงสุดในรอบ 1 ปี 📌

สหรัฐฯ – รายงานเงินเฟ้อมหาวิทยาลัยมิชิแกน (ก.ย.)
-
Current Conditions: 60.4 (คาด 61.2, ก่อนหน้า 61.7)
-
Consumer Sentiment: 55.1 (คาด 55.4, ก่อนหน้า 58.2)
-
Consumer Expectations: 51.7 (คาด 51.8, ก่อนหน้า 55.9)
-
5-Year Inflation Exp.: 3.7% (คาด 3.9%, ก่อนหน้า 3.5%)
-
1-Year Inflation Exp.: 4.7% (คาด 4.8%, ก่อนหน้า 4.8%)
ภาพรวม:
-
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง ~5% จากเดือนส.ค. ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ รายได้ และการศึกษา (ยกเว้นครัวเรือนที่ถือหุ้นมาก)
-
ความคาดหวังด้านเศรษฐกิจและการเงินส่วนบุคคลอ่อนแอลง สะท้อนความกังวลเรื่องแรงงาน ธุรกิจ และการเงินส่วนตัว
-
ความไม่พอใจต่อราคาสูงแตะระดับสูงสุดรอบ 1 ปี
-
เงินเฟ้อ 1 ปีข้างหน้าลดลงเล็กน้อยที่ 4.7% แต่เงินเฟ้อระยะยาวปรับขึ้นเล็กน้อยที่ 3.7%