ตลาดเด่น: USDJPY (17.11.2025)

เศรษฐกิจญี่ปุ่นหดตัวในไตรมาส 3 เป็นครั้งแรกในรอบ 6 ไตรมาส ลดลง 0.4% เทียบไตรมาสก่อนหน้า (−1.8% ต่อปี) การชะลอตัวเกิดจากภาษีสหรัฐฯ ที่กระทบการส่งออก และกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่ทำให้ความต้องการบ้านลดลง แม้การชะลอตัวจะน้อยกว่าที่คาดการณ์ แต่ก็เพิ่มแรงกดดันให้ผู้กำหนดนโยบายต้องพิจารณามาตรการการคลังใหม่ มูลค่ากว่า 17 ล้านล้านเยน เพื่อสนับสนุนครัวเรือนและภาคเศรษฐกิจสำคัญ
ในขณะเดียวกัน การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนกันยายนกลับออกมาดีกว่าคาดการณ์ และการลงทุนด้านทุนยังคงแข็งแกร่ง บ่งชี้ว่าพื้นฐานการเติบโตยังไม่ทรุดหนัก อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมลดลงอย่างน่าสังเกต ซึ่งแตกต่างอย่างมากกับการฟื้นตัวทั่วโลกที่เห็นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นยังคงระมัดระวัง: เงินเฟ้อแกนหลักยังต่ำกว่าเป้าหมาย ผู้ว่าการ Ueda เน้นย้ำถึงความจำเป็นของความอดทน ขณะที่ที่ปรึกษารัฐบาลหลายคนเห็นว่าควรเลื่อนการปรับขึ้นดอกเบี้ยไปจนถึงฤดูใบไม้ผลิปี 2026
ตลาดการเงินตอบสนองต่อความกังวลด้านการคลังกว่าตัวเลข GDP โดยตรง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก — อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGB) 20 ปี พุ่งขึ้นไปแตะระดับที่ไม่เคยเห็นตั้งแต่ปี 1999 และตลาดเริ่มระมัดระวังต่อการออกพันธบัตรขนาดใหญ่ ความกังวลเกี่ยวกับปริมาณพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น, การปรับเพิ่มพรีเมียมความเสี่ยงด้านการคลัง และขนาดของแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจ ดันให้ราคาพันธบัตรระยะยาวปรับตัวลดลง
ณ ขณะนี้ เรายังไม่เห็นปฏิกิริยาที่ชัดเจนในตลาด FX: ค่าเงินเยนลดลงเพียง 0.00–0.10% เทียบกับสกุลเงิน G10 ส่วนดัชนี JP225 ลดลงเล็กน้อย 0.28%
