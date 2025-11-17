อ่านเพิ่มเติม
14:33 · 17 พฤศจิกายน 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลขเงินเฟ้อจากแคนาดา และจีดีพีจากสวิตเซอร์แลนด์ 🔎

วันนี้ปฏิทินเศรษฐกิจค่อนข้างเบา รายงานสำคัญจะเป็นตัวเลข GDP ของสวิตเซอร์แลนด์ และ เงินเฟ้อ CPI ของแคนาดา

นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC อีก 3 คน — Williams, Kashkari และ Waller ซึ่งอาจดึงดูดความสนใจ หลังจากถ้อยแถลงล่าสุดของเจ้าหน้าที่เฟด ทำให้ความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปลดลงเหลือเพียง 46% หากถ้อยแถลงยังคงมีน้ำเสียง “ฮอว์คิช” อาจยิ่งรักษาแนวโน้มดังกล่าวต่อไป

🗓️ ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

08:00 น. BST – สวิตเซอร์แลนด์ – GDP

  • GDP (Q3): ก่อนหน้า 0.1% QoQ

08:15 น. BST – ยูโรโซน

  • รองประธาน ECB De Guindos แถลง

09:00 น. BST – เยอรมนี

  • สมาชิก Bundesbank Mauderer แถลง

10:00 น. BST – ยูโรโซน

  • รายงานคาดการณ์เศรษฐกิจ EU

13:20 น. BST – สหราชอาณาจักร

  • สมาชิก BoE MPC Mann แถลง

13:30 น. BST – แคนาดา – เงินเฟ้อเดือนตุลาคม

  • CPI YoY: คาด 2.4%; ก่อนหน้า 2.4%

  • CPI MoM: คาด 0.2%; ก่อนหน้า 0.1%

  • Core CPI YoY: ก่อนหน้า 2.8%

  • Core CPI MoM: ก่อนหน้า 0.2%

  • Median CPI YoY: คาด 3.1%; ก่อนหน้า 3.2%

13:30 น. BST – สหรัฐฯ

  • NY Empire State Manufacturing Index (พฤศจิกายน): คาด 6.10; ก่อนหน้า 10.70

14:00 น. BST – สหรัฐฯ

  • FOMC Member Williams แถลง

14:45 น. BST – ยูโรโซน

  • ECB’s Lane แถลง

18:00 น. BST – สหรัฐฯ

  • FOMC Member Kashkari แถลง

20:35 น. BST – สหรัฐฯ

  • Fed Governor Waller แถลง

 
19 พฤศจิกายน 2025, 08:41

ข่าวเด่นวันนี้
19 พฤศจิกายน 2025, 08:37

🗽 นาย Barkin จาก Fed กล่าวถึงเศรษฐกิจสหรัฐ ส่งผลให้ EUR/USD ร่วงสู่ 1.157
19 พฤศจิกายน 2025, 08:28

ข่าวเด่น: ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐอ่อนกว่าคาด 📌 การสั่งซื้อปรับลดลงเล็กน้อย
18 พฤศจิกายน 2025, 17:28

ปฏิทินเศรษฐกิจ: วันอังคารที่ตลาดเงียบ แต่สหรัฐฯ กลายเป็นจุดสนใจ (18.11.2025)

