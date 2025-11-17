ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลขเงินเฟ้อจากแคนาดา และจีดีพีจากสวิตเซอร์แลนด์ 🔎

วันนี้ปฏิทินเศรษฐกิจค่อนข้างเบา รายงานสำคัญจะเป็นตัวเลข GDP ของสวิตเซอร์แลนด์ และ เงินเฟ้อ CPI ของแคนาดา
นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC อีก 3 คน — Williams, Kashkari และ Waller ซึ่งอาจดึงดูดความสนใจ หลังจากถ้อยแถลงล่าสุดของเจ้าหน้าที่เฟด ทำให้ความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปลดลงเหลือเพียง 46% หากถ้อยแถลงยังคงมีน้ำเสียง “ฮอว์คิช” อาจยิ่งรักษาแนวโน้มดังกล่าวต่อไป
🗓️ ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
08:00 น. BST – สวิตเซอร์แลนด์ – GDP
-
GDP (Q3): ก่อนหน้า 0.1% QoQ
08:15 น. BST – ยูโรโซน
-
รองประธาน ECB De Guindos แถลง
09:00 น. BST – เยอรมนี
-
สมาชิก Bundesbank Mauderer แถลง
10:00 น. BST – ยูโรโซน
-
รายงานคาดการณ์เศรษฐกิจ EU
13:20 น. BST – สหราชอาณาจักร
-
สมาชิก BoE MPC Mann แถลง
13:30 น. BST – แคนาดา – เงินเฟ้อเดือนตุลาคม
-
CPI YoY: คาด 2.4%; ก่อนหน้า 2.4%
-
CPI MoM: คาด 0.2%; ก่อนหน้า 0.1%
-
Core CPI YoY: ก่อนหน้า 2.8%
-
Core CPI MoM: ก่อนหน้า 0.2%
-
Median CPI YoY: คาด 3.1%; ก่อนหน้า 3.2%
13:30 น. BST – สหรัฐฯ
-
NY Empire State Manufacturing Index (พฤศจิกายน): คาด 6.10; ก่อนหน้า 10.70
14:00 น. BST – สหรัฐฯ
-
FOMC Member Williams แถลง
14:45 น. BST – ยูโรโซน
-
ECB’s Lane แถลง
18:00 น. BST – สหรัฐฯ
-
FOMC Member Kashkari แถลง
20:35 น. BST – สหรัฐฯ
-
Fed Governor Waller แถลง
ข่าวเด่นวันนี้
🗽 นาย Barkin จาก Fed กล่าวถึงเศรษฐกิจสหรัฐ ส่งผลให้ EUR/USD ร่วงสู่ 1.157
ข่าวเด่น: ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐอ่อนกว่าคาด 📌 การสั่งซื้อปรับลดลงเล็กน้อย
ปฏิทินเศรษฐกิจ: วันอังคารที่ตลาดเงียบ แต่สหรัฐฯ กลายเป็นจุดสนใจ (18.11.2025)