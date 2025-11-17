สรุปข่าวเช้า

- ดัชนีหุ้นเอเชีย–แปซิฟิกเคลื่อนไหวผสมผสานในวันนี้ ดัชนีหุ้นจีนลดลงราว 0.50–0.70% ขณะที่ AU200.cash ของออสเตรเลียปรับตัวขึ้น 0.45% ส่วน JP225 ของญี่ปุ่นอ่อนลง 0.50%
- ในตลาดฟอเร็กซ์ ความผันผวนยังค่อนข้างจำกัด การเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินส่วนใหญ่อยู่ในกรอบเพียง +/-0.15% ดอลลาร์สหรัฐเริ่มฟื้นตัวและปรับขึ้น 0.15%
- ราฟาเอล บอสติก ประธานเฟดแอตแลนตา กล่าวอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการลดดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม โดยระบุว่าข้อมูลในตอนนี้ยังไม่เพียงพอ ตลาดกำลังสะท้อนโอกาสเพียง 43.9% สำหรับการปรับลดดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนธันวาคม
- ออลลี เรห์น จาก ECB เตือนว่าเงินเฟ้ออาจลดต่ำกว่าเป้าหมาย 2% เนื่องจากต้นทุนพลังงานที่ถูกลง ค่าเงินยูโรที่แข็งขึ้น และการเติบโตของค่าจ้างที่ชะลอลง การลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมยังไม่ถูกตัดออก แต่ความเสี่ยงยังคงเป็นแบบสองด้าน
- โตเกียวกำลังเตรียมมาตรการเยียวยามูลค่ามากกว่า 17 ล้านล้านเยน เพื่อบรรเทาค่าครองชีพและสนับสนุนการลงทุนใน AI และเซมิคอนดักเตอร์ คาดว่ารัฐบาลจะอนุมัติในวันศุกร์นี้
- ตัวเลขจีดีพีเบื้องต้นหดตัว 1.8% แบบ annualized (ดีกว่าคาดที่ -2.4%) จากการส่งออกและการบริโภคที่อ่อนแอ ส่วนหนึ่งมาจากภาษีและกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย จุดที่เป็นบวกคือการใช้จ่ายลงทุน (capital expenditure) เพิ่มขึ้น 1.0%
- เรือยามฝั่งจีนติดอาวุธ 4 ลำ ได้เข้ามาในน่านน้ำที่ญี่ปุ่นดูแลใกล้หมู่เกาะพิพาทในช่วงเวลาสั้น ๆ จีนได้ออกคำเตือนด้านการท่องเที่ยวและการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น ขณะที่โตเกียวเตรียมส่งนักการทูตระดับสูงไปปักกิ่งเพื่อพยุงความสัมพันธ์
- เบิร์กไชร์ แฮธาเวย์เปิดเผยการลงทุนใหม่ใน Alphabet มูล่าประมาณ 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ Alphabet กลายเป็นหุ้นลำดับที่ 10 ที่มีสัดส่วนมากที่สุดในพอร์ตของบริษัท
- ซัมซุงเตรียมปรับขึ้นราคาเมมโมรี 30–60% โดยราคา DRAM สำหรับเซิร์ฟเวอร์ (โดยเฉพาะ DDR5) พุ่งสูงขึ้นจากภาวะขาดแคลนที่เกิดจากกระแส AI
- มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศมีแผนจัดให้กลุ่ม Suns Cartel (ซึ่งเชื่อว่ามาดูโรเกี่ยวข้อง) เป็นองค์กรก่อการร้าย ขณะเดียวกันทรัมป์ระบุว่าสหรัฐฯ อาจเปิดเจรจากับมาดูโร แม้กองทัพสหรัฐฯ จะเพิ่มการปรากฏตัวใกล้เวเนซุเอลามากขึ้นก็ตาม
