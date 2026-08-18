โกโก้พุ่งขึ้น 1% ทดสอบระดับ 6,000 ดอลลาร์ 🔼 กองทุนถือสถานะอย่างไร?

- ราคาฟิวเจอร์สโกโก้ปรับตัวขึ้นราว 1–2% โดยได้แรงหนุนจากความเสี่ยงด้านอุปทานในแอฟริกาตะวันตก แนวโน้มผลผลิตที่ลดลง สต็อกในตลาด ICE ที่ลดลง และดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง
- กลุ่ม Managed Money ยังคงถือสถานะ Short สุทธิ และเพิ่มมุมมองเชิงลบมากขึ้น โดยสถานะสุทธิอยู่ที่ -6,667 สัญญา ณ วันที่ 11 สิงหาคม
- กลุ่ม Commercials ก็ยังถือสถานะ Short สุทธิ แต่ลดสถานะป้องกันความเสี่ยงฝั่ง Short ลงบางส่วน ขณะที่ Open Interest ที่ลดลงสะท้อนการมีส่วนร่วมในตลาดโดยรวมที่น้อยลง มากกว่าจะเป็นการเปิดสถานะใหม่อย่างแข็งแกร่ง
- ราคาฟิวเจอร์สโกโก้ปรับตัวขึ้นราว 1–2% โดยได้แรงหนุนจากความเสี่ยงด้านอุปทานในแอฟริกาตะวันตก แนวโน้มผลผลิตที่ลดลง สต็อกในตลาด ICE ที่ลดลง และดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง
- กลุ่ม Managed Money ยังคงถือสถานะ Short สุทธิ และเพิ่มมุมมองเชิงลบมากขึ้น โดยสถานะสุทธิอยู่ที่ -6,667 สัญญา ณ วันที่ 11 สิงหาคม
- กลุ่ม Commercials ก็ยังถือสถานะ Short สุทธิ แต่ลดสถานะป้องกันความเสี่ยงฝั่ง Short ลงบางส่วน ขณะที่ Open Interest ที่ลดลงสะท้อนการมีส่วนร่วมในตลาดโดยรวมที่น้อยลง มากกว่าจะเป็นการเปิดสถานะใหม่อย่างแข็งแกร่ง
ฟิวเจอร์สโกโก้ (COCOA) ในตลาด ICE มีความผันผวนในวันนี้ โดยเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นราว 1–2% ใกล้ระดับ 5,850 ดอลลาร์ ตลาดกลับมาให้ความสำคัญกับความเสี่ยงด้านอุปทานในแอฟริกาตะวันตกอีกครั้ง โดยความกังวลหลักอยู่ที่แนวโน้มผลผลิตฤดูกาล 2026/27 ในโกตดิวัวร์และกานา ซึ่งสภาพฝนที่ไม่สม่ำเสมอ แสงแดดที่ไม่เพียงพอ และความเสี่ยงจากปรากฏการณ์ El Niño กำลังกระทบต่อการเจริญเติบโตของฝักโกโก้
การปรับตัวขึ้นยังได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ผลผลิตที่ลดลง และประมาณการส่วนเกินของอุปทานโกโก้ทั่วโลกที่ลดลงอีกด้วย อีกปัจจัยคือกฎระเบียบต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป ซึ่งอาจทำให้การส่งออกโกโก้บางส่วนไปยังยุโรปมีความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากข้อกำหนดด้านพิกัดทางภูมิศาสตร์และการตรวจสอบย้อนกลับ
ตลาดยังจับตาสต็อกโกโก้ที่ติดตามโดย ICE ซึ่งทยอยลดลง รวมถึงดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ซึ่งช่วยเพิ่มอำนาจซื้อให้กับผู้ซื้อจากต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นยังถูกจำกัดจากปริมาณโกโก้ที่เข้าสู่ท่าเรือซึ่งยังอยู่ในระดับสูง และอุปทานโกโก้จริงที่ยังค่อนข้างเพียงพอ กานารายงานว่าผลผลิตฤดูกาล 2025/26 อยู่ที่ 750,000 ตัน เพิ่มขึ้น 25.6% YoY
ด้านอุปสงค์ยังคงเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยง เนื่องจากผู้ผลิตช็อกโกแลตบางรายเริ่มลดการใช้โกโก้หรือปรับสูตรผลิตภัณฑ์ หลังราคาวัตถุดิบพุ่งสูงมากในช่วงที่ผ่านมา หากต้องการประเมินตลาดโกโก้ให้ลึกขึ้น ควรพิจารณารายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุด
COT สะท้อนอะไรเกี่ยวกับสถานะในตลาดโกโก้?
รายงาน COT ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า กองทุน Managed Money ยังคงถือสถานะ Short สุทธิในโกโก้ และเพิ่มมุมมองเชิงลบมากขึ้น ณ วันที่ 11 สิงหาคม กองทุนถือ Long 22,955 สัญญา เทียบกับ Short 29,622 สัญญา ส่งผลให้สถานะสุทธิอยู่ที่ -6,667 สัญญา
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานะ Short เพิ่มขึ้น 2,147 สัญญา ขณะที่สถานะ Long เพิ่มขึ้นเพียง 150 สัญญา ทำให้สถานะเก็งกำไรสุทธิแย่ลงเกือบ 2,000 สัญญา
ส่วนกลุ่ม Producer/Merchant/Processor/User ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตลาดโกโก้จริง มีภาพแตกต่างออกไป โดยถือ Long 53,235 สัญญา และ Short 73,711 สัญญา ทำให้มีสถานะสุทธิราว -20,476 สัญญา แม้แนวโน้ม Short จะลดลงเล็กน้อยในช่วงสัปดาห์ล่าสุด
สถานะ Short ของกลุ่มนี้ลดลง 3,717 สัญญา ขณะที่ Long ลดลง 3,285 สัญญา ส่งผลให้สถานะสุทธิปรับดีขึ้นเล็กน้อย
- Managed Money (กองทุนเก็งกำไรรายใหญ่): เพิ่มสถานะ Short สุทธิ สะท้อนว่ากองทุนยังคงระมัดระวังต่อแนวโน้มราคโกโก้
- Commercials (ผู้ผลิตและผู้ประกอบการในตลาดจริง): ยังคงถือ Short สุทธิอย่างชัดเจน แต่ลดสถานะป้องกันความเสี่ยงฝั่ง Short ลงบางส่วน
- Open Interest: ลดลง 12,507 สัญญา สะท้อนว่าการมีส่วนร่วมในตลาดโดยรวมลดลง มากกว่าจะเป็นการเปิดสถานะใหม่อย่างรุนแรง
- ภาพรวม: ทั้งสองกลุ่มส่งสัญญาณเชิงลบในระดับปานกลาง แต่ยังไม่ถึงขั้นรุนแรง โดยกองทุนกำลังเพิ่มสถานะ Short ขณะที่ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ไม่ได้เพิ่มสถานะ Short สุทธิ
ในทางปฏิบัติ สัญญาณที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือ พฤติกรรมของ Managed Money เพราะกองทุนเก็งกำไรกำลังเอนเอียงไปทางขาลงอย่างชัดเจนมากขึ้น
ส่วนสถานะของ Commercials ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นสัญญาณขาลงโดยตรง เนื่องจากผู้ผลิตและผู้แปรรูปส่วนใหญ่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากราคาสินค้าโกโก้จริง และตามธรรมชาติแล้วกลุ่มนี้มักถือสถานะ Short สุทธิอยู่แล้ว
Source: CFTC
COCOA (D1 interval)
Source: xStation5
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