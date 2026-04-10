ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่สำคัญ (10 เมษายน 2026)

ตลาดการเงินโลกยังคงเผชิญความไม่แน่นอน ท่ามกลางความคลุมเครือเกี่ยวกับการเริ่มต้นการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ขณะที่ฟิวเจอร์สดัชนียังคงมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นวันนี้เราได้เห็นการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อจากจีนและญี่ปุ่นแล้ว
ข้อมูลจากจีนถือว่าน่าสนใจอย่างมาก โดยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 0.5% y/y ซึ่งเป็นการกลับมาเป็นบวกครั้งแรกตั้งแต่เดือนตุลาคม 2022 และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์เล็กน้อย ขณะเดียวกัน ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ชะลอลงมาอยู่ที่ 1.0% y/y ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 1.2% y/y (จากเดิม 1.3% y/y)
เงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตของญี่ปุ่นเร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจนสู่ระดับ 2.6% y/y จาก 2.0% y/y โดยได้รับแรงหนุนจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น ซึ่งยิ่งตอกย้ำความเป็นไปได้สูงที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้
อย่างไรก็ตาม จุดโฟกัสสำคัญของปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ คือการประกาศเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ เดือนมีนาคม ซึ่งตลาดจะจับตาว่าผลกระทบจากวิกฤตพลังงานรุนแรงเพียงใด และจะช่วยชี้ชัดได้หรือไม่ว่าการลดดอกเบี้ยของสหรัฐฯ อาจถูกเลื่อนออกไป นอกจากข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ยังมีข้อมูลตลาดแรงงานของแคนาดา ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และยอดคำสั่งซื้อโรงงาน
ปฏิทินเศรษฐกิจ (Macro Calendar):
- 14:30 | สหรัฐฯ – เงินเฟ้อ CPI y/y (มีนาคม): คาดการณ์ 3.4% | ครั้งก่อน 2.4%
- 14:30 | สหรัฐฯ – เงินเฟ้อ Core CPI y/y (มีนาคม): คาดการณ์ 3.7% | ครั้งก่อน 3.8%
- 14:30 | แคนาดา – การจ้างงานเปลี่ยนแปลง (มีนาคม): คาดการณ์ 14.5k | ครั้งก่อน -83.9k
- 16:00 | สหรัฐฯ – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Univ. of Michigan (เมษายน, เบื้องต้น): คาดการณ์ 52.1 | ครั้งก่อน 54.1
- 16:00 | สหรัฐฯ – ยอดคำสั่งซื้อโรงงาน m/m (กุมภาพันธ์): คาดการณ์ 1.0% | ครั้งก่อน -3.6%
